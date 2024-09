Ungewöhnliche Podcast-Zeit: morgens halb neun! Sebastian Fürst sitzt aber schon im Büro, als das Taxi zum Weingut inmitten der Weinberge 15 Minute zu früh kommt und nimmt sich – trotz reichlicher Termine und bevorstehender Ernte – Zeit für ein Gespräch. Natürlich sind die Spätfolgen des Frosts im April ein Thema. Und wenn wir schon bei den unschönen Seiten des Winzerdaseins sind, behandeln wir auch noch das Thema Kirschessigfliege: was hilft? Ein schlagkräftiges Team! Sebastian Fürst kann sich auf seins verlassen – und zwar nicht nur auf die sechs fest Angestellten, sondern während der Lese auch auf bis zu 45 Helfer, die meisten aus der Gegend. Aus der Abteilung „Was Sie schon immer wissen wollten, sich aber nie zu fragen getrauten“ gab es dann auch eine erhellende Antwort auf die Frage, wie man es eigentlich schafft, so gut zu sein. Eine Teilantwort hatte Sebastian Fürst im Prinzip schon vor der Frage beantwortet: Lernen, lernen, lernen – und zwar bei guten Betrieben. Und der andere, offizielle Teil der Antwort: es kommt darauf an, die richtige Rebsortenwahl für den vorhandenen Weinberg zu finden. Das muss nicht immer die Sorte sein, die dem Winzer am besten schmeckt!

Und das sind unsere Themen:

zu Gast bei Sebastian Fürst im Weingut initten der Weinberge wie sieht’s aus kurz vor der Lese? der schlimmste Frost, den ich in 17 Jahren erlebt habe wir gehen im besten Fall von halbem Ertrag aus …und im schlechtesten Fall 30 % abhängig vom Wetter der nächsten Tage gesunde Trauben sind für uns das wichtigste – und jeder Tropfen Wasser macht die Situation schlechter 02:46 und die Kirschessigfliege?

es gibt drumherum auch viele Streuobstwiesen, Brombeeren und Wildkirschen – eigentlich hat die KEF genug zum Ernähren wenn’s kühl und feucht wird, schlägt sie beim Wein zu Kirschessigfliege (KEF) ist seit 2014 immer da eigentlich nicht viel anders als die kleine Fruchtfliege… aber die KEF kann die Beeren anbohren und die Eier in die beerfe legen – das konnte die althergekommene Essigfleige nicht gelernt: durch Selektion kann man feine und reife Spätburgunder erzielen aber wenn man ein oder zwei Tage zu spät kommt, explodiert die Situation man fasst die Traube an und schon platzen die Beerenhäute auf und man hat den Essigsaft in der Hand… dann ist es zu spät und nichts mehr zu machen ein gutes Team hilft! Und es muss groß genug sein… Ziel: der KEF immer einen Schritt voraus sein 05:28 Eckdaten Weingut

05:28 Eckdaten Weingut Weinbau in der Familie seit 1638, aber „so richtig“ seit Rudolf Fürst anfangs bäuerlicher Betrieb mit Ackerbau, Tabak und Wein übernahm nach dem Tod von Rudolf Fürst: Paul Fürst er und seine Frau Monika haben sich schnell nur noch auf Wein konzentriert in die Weinberge im Centgrafenberg ausgesiedelt in der Zeit wuchs der Betrieb von 1,5 auf heute 20 ha in Churfranken, dem westlichsten Zipfel von Franken zwischen Odenwald und Spessart in der linken unteren Ecke des Mainvierecks hier kommt man nicht automatisch vorbei, wir sind ab vom Schuss gehörte früher (bis zu Napoleon) zu Mainz wir fühlen uns als Teil Frankens, aber mit anderen Bodenbegebenheiten, bisschen anderem Klima und anderen Traditionen in Bürgstadt, Großheubach, Klingenberg, Erlenbach hat der Spätburgunderanbau lange Tradition für uns mit Abstand die wichtigste Rebsorte Riesling hat hier mehr Tradition wie Silvaner Boden ist steinig und karg die Burgunder werden nie opulent, haben immer eine leichtfüßige Art aber gleichzeitig viel Druck am Gaumen und Kraft und Frische – und Langlebigkeit Fürst: 60% Spätburgunder und als regionale Besonderheit: Frühburgunder 10:07 im Glas: 2022 Spätburgunder Tradition

10:07 im Glas: 2022 Spätburgunder Tradition ein Jahrgang, den wir uns jederzeit gerne wieder bestellen würden kerngesunde Trauben, wie gemalt wir haben ja jetzt immer mehr solche heißen Jahrgänge (18, 19, 20, 22) damit können wir gut leben wir sind im etwas kühleren Seitental aber die Weine sind kräftiger und dunkelbeeriger geworden, haben mehr dunkelbeeriges Aroma 22 ist ein Jahrgang, der heiß gewachsen ist, aber klassischen Ausdruck hat könnte man was spritzen gegen die KEF? Ja, aber versuchen wir zu vermeiden. Lieber ohne Insektizide auskommen es gibt sogar eins, was für biologischen Weinbau zugelassen ist der Knackpunkt sind wirklich die Laubarbeiten Trauben müssen luftig hängen und einen Teil des Tages Sonne abkriegen 13:27 das Weingut ist nicht biozertifiziert, arbeitet aber im Grunde so

wir arbeiten biologisch plus phosphorige Säure ein Mittel, das schon mal zugelassen war für biologischen Weinbau, aber dann nicht mehr Bürokratie pur – eine lustige oder auch eine traurige Geschichte als PflanzenSTÄRKUNGSmittel anerkannt aber weil es auch schützt ist es als PflanzenSCHUTZmittel nicht mehr anerkant wie ich 2007 heim gekommen bin, waren wir schon euphorisch und standen kurz vor der Zertifizierung aber dann wurde die phosphorige Säure gestrichen und seitdem arbeiten wir so… Team: 6 fest angestellte MA plus meistens 2 Azubis sowie Praktikanten während der Vegetation helfen Leute aus der Gegend mit im Herbst bei der Lese sind es dann bis zu 45 Leute ein tolles lokales Team es ist ja auch eine weinaffine Bürgerschaft, oder? 18:30 Häckerwirtschaften (Besen- oder Straußwirtschaften andernorts)

früher haben die Winzer ja zur Häckerwirtschaft ihr Wohnzimmer ausgeräumt – das ist jetzt schon professioneller

früher haben die Winzer ja zur Häckerwirtschaft ihr Wohnzimmer ausgeräumt – das ist jetzt schon professioneller Weingut Störrlein Randersacker toller Betrieb, sehr handwerklich während des Landwirtschaftlichen Fachabiturs gemacht dann im Burgund und Elsass zwei Jahrgänge im Burgund – 2005 nur als Buttenträger und 2006 fast ein 3/4 Jahr …und Praktikum bei Rebholz (Pfalz) und im Elsass aber auch mal auf Mallorca einem ehemaligen Lehrling geholfen, einen Weinberg anzulegen das ist Sebastian Keller 23:28 da kommt die Frage, die so schwer zu formulieren ist und noch schwerer zu beantworten: wie wird man ein guter Winzer?

wie kommt es, das es Weine gibt – gute Weine und saugute Weine?

wie kommt es, das es Weine gibt – gute Weine und saugute Weine? der Großvater hat den Grundstein gelegt Vater Paul ist ein Qualitätsfanatiker wir versuchen, immer das Maximale rauszukitzeln aber es ist eigentlich ganz einfach: die Weinberge sind die Grundlage wir sind froh dass wir so tolle Möglichkeiten haben Weinberge in Bürgstadt, aber auch Klingenberger Schlossberg und seit fast 30 Jahren auch Muschelkalkweinberge des Karthäuser in Astheim (die mit Chardonnay gut funktionieren) so wichtig: die richtige Rebsorte am richtigen Platz was nicht zwingend geht: ich habe ne tolle Lage und meine (!) Lieblingsrebsorte manchmal gibt’s zwei Rebsorten, die passen, aber wohl nie (oder selten) drei und dann: Handwerk – Handwerk – Fleißarbeit bei Bewerbungen muss er deutlich darauf hinweisen, wie viel das Winzerhandwerk mit Putzen und Pflegearbeiten zu tun hat alles was im Keller liegt, muss im besten Zustand sein 27:16 die Rolle des eigenen Geschmacks des Winzers spielt große Rolle

27:16 die Rolle des eigenen Geschmacks des Winzers spielt große Rolle wir sind in der glücklichen Situation dass wir Weine produzieren können, die uns schmecken man kann’s nicht schaffen einen Wein zu machen, der für alle perfekt ist wir machen Weine, die uns schmecken – und versuchen dann so viele Freunde und Kunden dafür zu gewinnen wie es geht die Spätburgunder beispielsweise: transparent in der Farbe (also nicht tiefdunkel) sie sind nicht opulent also Eigenschaften, die manchem Weintrinker nicht so gut gefallen auf den steinigen Böden sind die Reben nicht so produktiv (daher nicht so Alkoholisch – 12,5 bis 13 % max) 30:04 Globale Erwärmung (mehr als 1,5° plus) spielt den Winzern ja in die Hände…

in den Seitentälern profitieren die Rotweine in der Tat aber wir spüren auch die negativen Effekte wie Starkregen und damit verbundene Erosion und auch Spätfrost wird häufiger der frühere Austrieb ist es Kooperationsbetrieb von Untersuchungen an der Uni Würzburg zum Thema https://bigdata-at-geo.eu/index.html der Austrieb hat sich nach vorne verschoben (1 bis 1,5 Wochen) die frostgefährliche Zeit wird sich verdoppeln in naher Zukunft da muss man sich drauf einstellen und Strategien entwickeln z.B. Frostrute (die freilich nicht neu ist…) beim normalen Frost baut der sich ja von unten auf: da hat die hochgereckte Frostrute Chancen Weinberge in Astheim (3,5 ha) vom Frost verschont – da geht die Ernte los Frühburgunder war erfroren, ist nochmal nachgetrieben und sieht gut aus Möglichkeit auf qualitativ guten Jahrgang ist gegeben 37:27 im Glas 2022 Frühburgunder R

FB ist dem SB eigentlich total ähnlich

im direkten Vergeich (gleiche Lage z.B.) sieht man: FB ist opulenter, würziger, rauchiger und der SB einen Tick feiner

warum gibt es so selten FB? Weil er kompliziert im Anbau ist

für uns mit Abstand die komplizierteste Sorte

kompliziert – und schmerzhaft niedrige Erträge

Der Podcast wurde aufgenommen am 6. September 2024.

Weingut Rudolf Fürst

Sebastian Fürst

Hohenlindenweg 46

D-63927 Bürgstadt

Tel. +49 9371 8642

weingut-rudolf-fuerst.de

.