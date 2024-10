Der Mann ist früher viel rumgekommen – aber das ist ja wohl ein Hauptjob, wenn man Pate bei der Firma ist. Also hat der Pate viel zu erzählen, wenn er nach Dresden kommt – und das macht er ja zuverlässig zum Jahresende: Mafia Mia heißt die Show, in der die hier gebliebenen staunend fabelhafte Orte der großen weite Welt serviert bekommen. In diesem Jahr: Cuba! Ok, da waren schon einige. Aber niemand mit Erinnerungen an eine Tapete im Hotel Nacional de Cuba in Havanna, wo schon Frank Sinatra und Marlon Brando ein und aus gingen. Anders der Pate: Der hat hinter einer Tapete Diamanten versteckt. Und die sind in großer Gefahr, entdeckt zu werden.

Das Geheimnis um seine stille Diamantenreserve hatte der Pate nach dem Tod seines Vaters gut gehütet. Jetzt aber soll das Hotel saniert werden. Das ist für den Paten ein Riesenproblem, denn beim Tapetenwechsel wird der Schatz sicherlich gefunden. Gemeinsam mit seiner Familie ersinnt er einen Plan, wie er die Diamanten rechtzeitig außer Landes und nach Dresden schmuggeln kann. Aber da er seine Leibwächter Schlicht und Kümmerling immer noch nicht ausgetauscht hat, wird wieder einiges schief gehen.

Soweit die Story, die sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht. Die anderen Zutaten der Dinner-Show: ein Vier-Gänge-Menü sowie erstklassige Artistik und Comedy, Live-Musik und temperamentvolle Tanzeinlagen der Mafia Mia Dancers, die in farbenprächtigen Kostümen über Bühne und Mitteltisch wirbeln.

Entertainer Bert Callenbach schlüpft erneut sehr überzeugend in die Rolle des Paten, hält die Familie zusammen und singt wieder wunderbar intonierte italienische Hits. Das Comedy-Duo Schlicht & Kümmerling stolpert – wie immer – in jeden Fettnapf. Als die Bang Gang des Paten ist die Rock´n`Roll Band The Firebirds das musikalische Zentrum der Show und verblüfft das Publikum auch dieses Mal mit Rock´n`Roll vom Feinsten und einem A-Capella-Medley. Sie liefert auch den musikalischen Teppich für die italienische Sängerin Elisa Cipro, die vom frechen Popsong bis zur klassischen Arie viele Facetten beherrscht. Der musikalische Bogen spannt sich von Harry Belafonte über Ricky Martin bis zu Rihanna.

Zu den Mafia Mia Dancers gehören vier Tänzerinnen und ein Tänzer unter Leitung der diplomierten Tänzerin und Choreografin Yana Lutsiv, die sich oben im Bild so nett an den Paten kuschelt, ist bereits seit 2013 bei Mafia Mia dabei. Passend zur Musik entwickelt sie neun verschiedene Choreografien und wählt die Kostüme aus.

Außerdem werden in Show und Handlung artistische Darbietungen eingebunden, die für Nervenkitzel sorgen. Die Artisten der Liazeed Company stammen aus Kuba und zeigt synchron eine faszinierende Nummer an vier Reckstangen, die als „High Bar“ wie ein Würfel zusammengefügt werden. Außerdem ist das kubanische „Duo Corazon“ mit einem Handstand-Act und am Chinese Pole zu erleben. Vivian Spiral aus den USA verblüfft mit ihrem LED Hoop Dance Act, indem sie mit leuchtenden Reifen komplexe Muster und Strukturen zaubert. Der ukrainische Künstler Oleg Valko balanciert Gläser und Säbel auf Messern und zeigt eine romantische Performance an den Strapaten. Die Twirlin Girls aus Ungarn nehmen auf Rollschuhen Fahrt auf und gelangen auf einer winzigen Plattform zu atemberaubenden Geschwindigkeiten.

Das Vier-Gänge-Menü wird in den Showpausen serviert. Zum Hauptgang gibt es – wie immer! – Ente. Es sei denn, man möchte vegan essen, dann eben nicht.

Am 22. November ist Premiere, danach folgen 21 Vorstellungen bis zum 12. Januar 2025. Die After-Show-Party findet zusammen mit den Gästen der parallel laufenden Show Moments statt

Mehr Infos/Termine/Karten: mafia-mia.de