Die WeinKulturBar in Dresden-Striesen gehört zu den Top-Weinbars in Deutschland – Insider wissen das schon lange, aber auch, wer als Tourist kommt und sich nicht so gut auskennt, wird nun drauf gestoßen: Unter der (seit Februar diesen Jahres) neuen Leitung von Patrick Nitsche hat die kleine Bar mit der großen Weinkarte noch mal zugelegt: im Falstaff Barguide 2025 erhielt sie 96 Punkte. Im weiten Umkreis gibt es (im Barguide) nur noch einen weiteren Ort, der in dieser Liga mitspielt: Gräfe’s Wein&fein in Radebeul.

Über 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum standen für die Bewertung durch die Falstaff-Community und die Fachjury des Genuss-Magazins zur Wahl. Von denen haben es 850 Cocktailbars und 440 Weinbars mit den besten Bewertungen in den Guide geschafft. Bewertet wird in vier Kategorien: Weinangebot (max. 50 Punkte), Service (max. 20 Punkte), Essen (max 20 Punkte) und Ambiente (max. 10 Punkte). Die Nummer eins in diesem Jahr ist mit 97 Punkten Rutz Zollhaus in Berlin. Dafür gibt’s vier rote Gläser – so viel hat auch die WeinKulturBar bekommen, in den Kategorien Weinangebot und Service jeweils mit der Höchstpunktzahl.

Gräfes Wein&fein ist seit 2022 vom falstaff ausgezeichnet – im Wein- und Barguide 2023 mit 92 Punkten als beste Weinbar in einer Vinothek in ganz Deutschland. In diesem Jahr hat der kleine Laden auf der Radebeuler Hauptstraße wie im Vorjahr mit 93 Punkten/drei roten Gläsern seine gute Platzierung behalten können – nur einen Punkt weniger als zum Beispiel die berühmte Freundschaft in Berlin. Lokale Insider haben zudem bemerkt, dass die Küchenleistung nochmal angezogen hat (seit neuestem mit (an den Öffnungstagen) täglichem Angebot sowie Wein-Specials wie „Wein auf der Hauptstraße“ oder den vierzehntägigen Wein-Mittwoch, an dem jeweils ein Weingut oder eine Region vorgestellt wird.

Beide Weinbars sehen sich übrigens nicht als Konkurrenten, sondern als befreundete Grundversorger in puncto Weingenuss. Nicht zufällig sind sie auch beide unter den nicht viel mehr als 50 Wineplaces, die Gerolsteiner für besondere Leistungen auszeichnet. Es sind Orte, „die sich durch ungezwungenen Weingenuss und engagierte Weinpersönlichkeiten definieren und in denen sich Einsteiger wie Weinkenner wohl fühlen“, wie Marcus Macioszek, Leiter Marketing Gerolsteiner Brunnen, bei der Preisverleihung sagte. Die beiden Weinbars in Dresden und Radebeul machen auch gerne gegenseitig auf sich aufmerksam: im ausliegenden Gerolsteiner-Büchlein sind beim einen wie beim anderen beide Orte mit Haftetiketten markiert…

weinkulturbar.de | graefes-weinundfein.de