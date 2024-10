Mit der Auszeichnung „Wein-Visionen 2024” wurden jetzt drei besondere Weinhandelsgeschäfte und Persönlichkeiten für ihr leidenschaftliches Engagement um das Kulturgut Wein geehrt. Der Preis wird seit 2022 in drei Kategorien vergeben, in diesem kommen die Preisträger (im Bild oben von rechts nach links) aus Aachen (AIX VINUM, Weinfachgeschäft des Jahres), Berlin (Anja Schröder vom Planet Wein, Persönlichkeit des Jahres) und Stuttgart (Bernd Kreis von der Weinhandlung Kreis, Preis der Jury). Die Preise wurden jeweils vor Ort vom Schirmherrn Dominik Zieher und dem Jurymitglied Silvio Nitzsche überreicht.

Der Preis „WeinVisionen – eine Hommage an die Weinhandelskultur“ ist als eine Wertschätzung für die Förderung und Pflege der Weinkultur durch Weinhandelsgeschäfte gedacht. Ins Leben gerufen hat den Preis die Firma Zieher KG, die unter anderem zusammen mit dem Dresdner Sommelier Silvio Nitzsche die Gläser der Serie Vision entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Eine fachkundige Jury hat die Preisträger gesucht und gefunden. Die Jury bestand aus Silvio Nitzsche, dem Gründer der Wein|Kultur|Bar Dresden, Peter Bohn von P. J. Valckenberg, Christian Frens von Sommelier Consult, Kathrin Feix von Vila Vita und Tanja Klein von Tanja Klein PR.

„Wein wird seit vielen tausend Jahren kultiviert und ständig weiterentwickelt. Neben dem Winzer ist es heute vor allem der Weinhändler, der diese Entwicklung mit Herz und Sachverstand begleitet und für den Weingenießer erlebbar macht. Der Weinhändler schafft den Zugang zum Kulturgut Wein für den Konsumenten und bietet Orientierung bei der Weinauswahl, fungiert als Bindeglied zum Winzer und vermittelt Visionen jenseits von Fachpresse und Sommeliers, Dieses besondere Engagement wird mit dem Fachhandelspreis WeinVisionen gewürdigt“, heißt es einleitend in der Mitteilung zu den Preisträgern.

Als Weinfachgeschäft des Jahres 2024 wurde AIX VINUM in Aachen ausgezeichnet. Das Fachgeschäft im Herzen Aachens verzichtet auf Hochglanz und überzeugt seit mehr als 30 Jahren mit spürbarer Leidenschaft und individueller Beratung. Ein vielseitiges Sortiment an gereiften, trinkreifen Weinen ergänzt das Sortiment und zeigt das große Weingespür von Inhaber Niklas Kudlek und seinem Team auf ganz besondere Weise.

Der Weinhandel AlIX VINUM wurde 1994 von Niklas Kudlek gegründet und befindet sich im Herzen von Aachen. Hier wird hohe Produktqualität geboten und mit spürbarer Leidenschaft individuell beraten. Die große Stärke liegt vor allem in der exklusiven Auswahl der Winzer und der jeweiligen Jahrgangstiefen. Denn ein großartiger Wein ist muskulös und fordernd in der Jugend und ein Gentleman im Alter; jede Generation hat etwas Zauberhaftes. Darüber hinaus belebt Niklas Kudlek mit der Weinbar VERTICAL die Aachener Weinszene seit Jahren.

Zur Persönlichkeit des Jahres 2024 wurde Anja Schröder von Planet Wein in Berlin gekürt. Die großartige Unternehmerin Anja Schröder kämpft mutig für ihre Branche und sprüht vor Ideen, um auch in schwierigen Zeiten die Kunden ihres Planeten glücklich zu machen und Neukunden in den Weinladen am Gendarmenmarkt zu locken. Das Sortiment begeistert auch den Weinliebhaber, der etwas Außergewöhnliches sucht.

Der Planet Wein dreht sich seit über 18 Jahren mitten in Berlin unweit des Gendarmenmarktes. Anja Schröder hat sich mit dem Weinladen und der Vinothek ihren Traum erfüllt. Die gelernte Restaurantfachfrau sagte der Spitzengastronomie nach einigen Jahren Adieu und schuf ihren Ort der vinophilen Begegnung im Herzen Berlins mit einer internationalen Stammkundschaft. „Mein Team und ich leben und lieben Wein”, sagt Anja Schröder.

Der Preis der Jury 2024 wurde an Bernd Kreis von der Weinhandlung Kreis in Stuttgart verliehen. Bernd Kreis hat in seinem eindrucksvollen Lebensweg alle Bereiche vom Sommelier über den kleinen Weinhändler bis zur erfolgreichen Weinbar durchlaufen und ist sich dabei selbst stets treu geblieben.

Bernd Kreis war zunächst als Ssommelier erfolgreich, bevor er vor 30 Jahren in Stuttgart einen kleinen Weinhandel eröffnete. Mit spannenden, innovativen Ideen und einem großartigen Sortiment ist die Weinhandlung Kreis zu einer Institution geworden. Auch die nächste Generation ist hier längst an Bord. In der Weinbar High Fidelity verbindet sich seit 2021 die Leidenschaft für Wein mit Jazzmusik und Kulinarik und schreibt die eine Lebensgeschichte fort, die Wein mit

allen Facetten lebt.

Text und Bilder: Pressemeldung von Zieher (bearbeitet)

zieher-weinvisionen.de