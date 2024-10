Wir trafen Stefan Bönsch im brandenburgischen Jerischke, wo er im Weingut Marbachs Wolfshügel als Betriebsleiter seit 2023 Weinberg und Keller verantwortet – den Podcast gibt es hier. Aber natürlich hatte Bönsch, der bei den einschlägigen Weinguides als einer der besten Winzer Sachsens gelistet wird, auch eigene Weine mitgebracht. Vier sagte er an, fünf sind es geworden – was auch gut so war, denn die Nummer Fünf hatte es in sich. Mit Dabei sind, wie immer, Matthias Gräfe und Ulrich van Stipriaan sowie als Gastgeber auf dem Weingut in Jerischke, Hubert Marbach. Neben der Weinprobe gibt das Gespräch auch Einblicke in Vorurteile, Erwartungshaltungen – und wie man damit beim Weinmachen umgeht. Oder diese Dinge eben ignoriert, weil das eigene Wissen um Qualität obenan steht…

Wir probierten diese Weine:

2023 Scheurebe Gesellenstück

2023 Blanc de Noir Gesellenstück

2022 Grüner Veltliner Barrique Meisterklasse

2022 Grauburgunder Halbstück Meisterklasse

2022 Spätburgunder Barrique Meisterklasse

…und hier die Notizen zum Gespräch:

00:30 Mit Stefan Bönsch in Jerischke

aufgenommen nach dem Podcast „Marbachs Wolfshügel“

aber jetzt: Weine aus Meißen

Meißen plus Abverkauf älterer Jahrgänge hat er noch

– Grüner Veltliner (Meißen)

– Grauburgunder aus Niederwartha

– Blanc, der mal ein Spätburgunder Rotwein hätte werden können

– und eine Scheurebe (die legendäre)

die Reben werden älter, der Wein immer schöner

aufgenommen nach dem Podcast „Marbachs Wolfshügel“ aber jetzt: Weine aus Meißen Meißen plus Abverkauf älterer Jahrgänge hat er noch – Grüner Veltliner (Meißen) – Grauburgunder aus Niederwartha – Blanc, der mal ein Spätburgunder Rotwein hätte werden können – und eine Scheurebe (die legendäre) die Reben werden älter, der Wein immer schöner 02:59 Arbeitsbeginn!

gemacht wie immer: gut reif gelesen,

Maischestandzeit, etwas längeres Hefelager

Gesellenstück: die mittlere Linie

in Zukunft wird es nur noch eine Linie geben: Master

Ähnlichkeit der Weine Marbach-Bönsch ist kein Zufall: „Ich kann nicht anders!“

die eigene Geschwindigkeit, die eigene Handschrift

über die Böden

Hubert Marbach

die Scheu ist anstrengend: ein Glas reicht…

als Absacker nach einer Feier: sehr schön!

gemacht wie immer: gut reif gelesen, Maischestandzeit, etwas längeres Hefelager Gesellenstück: die mittlere Linie in Zukunft wird es nur noch eine Linie geben: Master Ähnlichkeit der Weine Marbach-Bönsch ist kein Zufall: „Ich kann nicht anders!“ die eigene Geschwindigkeit, die eigene Handschrift über die Böden Hubert Marbach die Scheu ist anstrengend: ein Glas reicht… als Absacker nach einer Feier: sehr schön! 13:05 im Glas: der eigentliche Rotwein – ein Spätburgunder blanc

so rosé wie der ist: da kriegste keine AP-Nummer 😉

der Blanc ist *eigentlich*…

ein Weißwein aus dunklen Trauben

es sollte keine Farbe in den Wein übergehen, ABER…

der Spätburgunder war extrem reif

da war viel Farbe in der Schale

ohne Mittelchen kriegste den Wein nicht hell („aber wir wollen ja nichts zusetzen“)

bisher war die Farbe nie ein Abschreckungsgrund

Einschub Iain Mackintosh, Flowers are red

der Blanc ist ein Essensbegleiter!

Stefan Bönsch und sein Luxusproblem: ich habe keinen Verkaufsdruck. Wenn die Flaschen liegen, liegen sie halt…

das Liegen ist dem Wein dienlich!

ein Reifeprozess – auch beim Winzer…

13:05 im Glas: der eigentliche Rotwein – ein Spätburgunder blanc so rosé wie der ist: da kriegste keine AP-Nummer 😉 der Blanc ist *eigentlich*… ein Weißwein aus dunklen Trauben es sollte keine Farbe in den Wein übergehen, ABER… der Spätburgunder war extrem reif da war viel Farbe in der Schale ohne Mittelchen kriegste den Wein nicht hell („aber wir wollen ja nichts zusetzen“) bisher war die Farbe nie ein Abschreckungsgrund Einschub Iain Mackintosh, Flowers are red der Blanc ist ein Essensbegleiter! Stefan Bönsch und sein Luxusproblem: ich habe keinen Verkaufsdruck. Wenn die Flaschen liegen, liegen sie halt… das Liegen ist dem Wein dienlich! ein Reifeprozess – auch beim Winzer… 21:09 im Glas: 22 Grüner Veltliner aus dem Barrique, einem alten, mehrfach schon belegten

über ein Jahr im Holz – und dann gerne lange in der Flasche lagern…

kein Federspiel – es ist mehr…

Matthias vergleicht ihn mit Ott, Fass 4 (Gerhard Elze erzählt: ab 3:52)

Schatz, wir machen eine GV-Weinreise. Im Internet – Weine bestellt und probiert…

wir sind immer im Kamptal hängen geblieben. Der Löss-Boden!

wir müssen manchmal auch ein bisschen größer denken

beim Vergleichen darf man sich nicht klein machen

Minderwertigkeitsgefühl als mindset = schlecht

es gilt, das Eigenständige zu zeigen (und zu fokussieren)

über ein Jahr im Holz – und dann gerne lange in der Flasche lagern… kein Federspiel – es ist mehr… Matthias vergleicht ihn mit Ott, Fass 4 (Gerhard Elze erzählt: ab 3:52) Schatz, wir machen eine GV-Weinreise. Im Internet – Weine bestellt und probiert… wir sind immer im Kamptal hängen geblieben. Der Löss-Boden! wir müssen manchmal auch ein bisschen größer denken beim Vergleichen darf man sich nicht klein machen Minderwertigkeitsgefühl als mindset = schlecht es gilt, das Eigenständige zu zeigen (und zu fokussieren) 28:51 im Glas: Pinot Griogio, Grauburgunder – ein ganz sanfter Rosé? 🙂

ein Kunde: ist das wirklich Grauburgunder?

die Pinot Grigio Fraktion kennt das ja in Wasserglas-Farbe…

der müsste eigentlich lila Burgunder heißen!

bei reifem Lesegut plus Maischestandzeit: da hat man einfach diese Farbe!

Grauburgunder liegt im Halbstückfass

ein handwerklich gemachten Grauburgunder, der gut und reif und gesund war, hast Du Farbpigmente drin

Stichwort Säure: ich kann mir gar nicht vorstellen, dass plötzlich alle Menschen Magenprobleme haben?!

die Frage: ist das ein Blanc de Noir oder ein Rosé? Eigentlich wumpe, wenn es schmeckt!

28:51 im Glas: Pinot Griogio, Grauburgunder – ein ganz sanfter Rosé? 🙂 ein Kunde: ist das wirklich Grauburgunder? die Pinot Grigio Fraktion kennt das ja in Wasserglas-Farbe… der müsste eigentlich lila Burgunder heißen! bei reifem Lesegut plus Maischestandzeit: da hat man einfach diese Farbe! Grauburgunder liegt im Halbstückfass ein handwerklich gemachten Grauburgunder, der gut und reif und gesund war, hast Du Farbpigmente drin Stichwort Säure: ich kann mir gar nicht vorstellen, dass plötzlich alle Menschen Magenprobleme haben?! die Frage: ist das ein Blanc de Noir oder ein Rosé? Eigentlich wumpe, wenn es schmeckt! 39:04 im Glas: 2022 Spätburgunder

im sächsischen Eichenfass gereift

als Abschiedsspätburgunder gedacht (es werden aber doch noch welche kommen!)

der beste Spätburgunder seines (bisherigen) Winzerlebens…

das ist was Eigenes!

Stefan Bönsch

Weinküfermeister & Winzer

Kirchstr. 13

01465 Langebrück

Tel. +49 176 / 57 50 43 29

stefanboensch.wordpress.com

.



.

[Besucht und aufgenommen am 27. August 2024 in Jerischke nach den Aufnahmen zum Podcast 120 (Marbachs Wolfshügel)]

.