Guts- und Ortsweine | Klicken öffnet mehr

Die ersten zwei probierten Weine gehören zu den Gutsweinen. Die werden im November gefüllt, also relativ früh. Sie werden im Stahltank mit speziellen Hefen vergoren. Dann kommen die Ortsweine. Da fängt man schon an, die Hefe vom Weinberg zu nehmen für die Spontanvergärung. Die Weine liegen länger auf der Hefe, werden teilweise auch in anderen Gebinden vergoren. Die Spitze bilden die Lagenweine, die in Holzfässer, in Beton- oder in Barriquefässern vergären – natürlich komplett in Spontanvergärung und mit langer Hefestandzeit.

Im Glas haben wir jetzt Bachus, Einstiegsqualität. Wer weiß, wie lange noch? „Bachus ist für mich so eine Rebsorte, die wird früher oder später die Klimawärmung nicht überleben“, meint Giegerich. Die einen wird’s freuen, die anderen werden jammern – denn am Bacchus scheiden sich bekanntlich die Geister. Wobei auch diese Rebsorte oft verkannt ist, weil zu laut ausgebaut – wenn man sie dezent und trocken ausbaut, wird der Wein nicht ganz so fruchtig und kann ein leichter Sommerwein sein. Als „einen Wink des Schicksals“ betrachtet Giegerich die Tatsache, dass der Frost im April gerade dem Bacchus zugesetzt hat. Und Ersatz gibt es auch schon: Gelber Muskateller – aber den haben wir nicht probiert.

Und wer Wein mit Bukett mag, kann ja auch zur Scheurebe greifen oder zum Sauvignon Blanc. Ebenfalls ein Gutswein, auch wenn die Trauben alle in Rück stehen, es also ein Ortswein sein könnte – doch von der Stilistik passte er wohl eher in die untere Kategorie. Und da ist er (mit 9,90 € ab Hof) auch gut aufgehoben. „Sauvignon Blanc ist ja ein bisschen kompliziert“, erläutert der Winzer und erklärt, wie man die beiden Stilrichtungen grüne Aromatik, diese grüne Paprika und gelbe Aromatik durch den Zeitpunkt der Ernte beeinflussen kann: „wenn du die Trauben freistellst, wenn sie Sonne kriegen, dann wird es auch mehr so das Gelbfruchtige!“. Wenn der Winzer dann das eine mit dem anderen nach der Gärung cuvetiert, kann er das gewünschte Geschmacksbild definieren – bis es ihm und vor allem den Kunden schmeckt. Klaus Giegerich: „Ich sage immer, das Schönste ist für den Winzer, wenn du Weine produzierst, die dir schmecken und dann kommt das Publikum dazu und sagt: ja finde ich genauso geil. Und wenn nicht, dann hast du was falsch gemacht.“

Im Glas: eine Premiere und ein Finale gleichzeitig. Denn so einen Rosé aus Spätburgundertrauben haben die Jungs in diesem Jahr das erste Mal gemacht – und er ist bei unserem Besuch schon nahezu ausverkauft („ich habe nur noch einen Karton im Keller gesehen!“). Der Spätburgunder dafür steht im Pitztal – „es sind die einfacheren Spätburgunder, die hier stehen“, perfekt also für einen leichten Rosé mit Anspruch. Wa ist das Neue an diesem Rosé? Er ist nicht halbtrocken, sondern ganz trocken – was ihm gut steht. Außerdem passt er so in die Linie der klassischen Gutsweine: klassisches, feines, klares Aroma und trocken.

Bei den Ortsweinen geht’s schon anspruchsvoller zu. Wir haben den Weißburgunder „R“ im Glas. Das ist ein Wein, der spontan vergoren ist in einem großen Holzfass. Im ersten Moment noch ein bisschen verschlossen, er müsste dekantiert werden und braucht ein wenig Zeit. Wir müssen uns aber die Zeit dazu denken, den Wein im Glas ein wenig mehr schwenken. Der Wein hat Grip, bleibt er auch viel länger am Gaumen als die zuvor probierten. Man schmeckt das Holz und – 9-monatigem Vollhefelager – auch so ein bisschen das Hefische. Und trocken ist er, wie man das in Franken erwartet…