Gänsewein sagt man ja umgangssprachlich zu Wasser – und das sollte man ja auch immer in ausreichenden Mengen trinken. Aber Gänsewein ist in dieser 126. Folge des Podcasts „Auf ein Glas“ die Zusammenfassung des Flights, den es in diesem Jahr begleitend zur Gans beim Gräfe gibt. Das traditionelle Menü ist dort in diesem Jahr erstmals quasi decollagiert worden: alle Gänge des Menüs (es sind vier plus ein ordentliches Amuse) kann man auch einzeln bestellen, um so dem Tod durch Überfutterung zu entgehen. Nach den ersten Service-Tagen konnte Matthias Gräfe dann auch feststellen: alles hat noch keine(r) genommen, aber alle Gänge wurden schon bestellt – eine jede und ein jeder halt das, was passt.

Wir haben diesen Podcast vor dem 11.11. – dem offiziellen Start in die Gänse-Saison– aufgezeichnet, am Tag nach dem Probeessen im Bistro von Gräfe’s Wein&fein. Weil uns bei diesem Probeessen, das ja auch immer ein Probetrinken ist, auffiel: zu den Weinen kann man ja das eine oder andere erzählen, und auch für das heimische Menü (Weihnachten?!) sind da gute Anregungen bei – so dass diese Folge deutlich mehr ist als eine Dauerwerbesendung 😉 …

Das sind die von uns probierten Weine:

2022 Grüner Veltliner Strass, Birgit Eichinger, Kamptal, Österreich

2021 BioDynamite „Pflüger für Gräfe“, Riesling & Gewürztraminer, Pflüger, Pfalz

2023 „Von hier“ Rosé, Kretschko & Gräfe, Sachsen

2022 Chenin Blanc 58 Barrel Fermented, Stellenrust, Stellenbosch, Südafrika

2020 Cosmopolite Rouge, Domaine du Temps, Conques-sur-Orbiel-Aude, Frankreich

2017 Ruster Ausbruch, Feiler-Artinger, Burgenland, Österreich

Und das sind die Themen unseres Gesprächs:

husch husch ihr Gänse!

der Hintergrund

Probeessen zum Gänseessen war auch Probetrinken!

der Hintergrund Probeessen zum Gänseessen war auch Probetrinken! Arbeitsbeginn!

zum Amuse: nichts Blubberndes!

sondern ein GV

Grüner Veltliner von Birgit Eichinger

Gänseessen hat ja auch immer was Tötliches von der Menge

bewusst ein schöner Kontrast zum traumhaften Amuse Geule

einer der purischtischsten Grüner Veltliner

aus dem Kamptal

ein Wein, der gerne etwas wärmer getrunken werden sollte

Wein zum Essen suchen – und das Essen zum Wein finden!

aus dem Ried Straß

22er Jahrgang

Ausbruch aus der Tradition – auch beim Menü: das kann man sich nämlich gangweise bestellen!

Erfahrungen aus dem laufenden Geschäft: auch die Bistrokarte ist ein Menü, das einzeln gut geht

irgendwas ist ja immer

…seidige Maronencremesuppe

dazu aus der Pfalz was vom Pflüger: BioDynamite

Cuvée aus Riesling und Traminer mit leichter Restsüße

Weingut Pflüger – der Alex im Podcast

Rosé im Glas!

ein guter alter Bekannter…

Andreas Kretschko & Matthias Gräfe, Von hier

in der zweiten Auflage: Spätburgunder und Regent

Flowerkohl im Zwischengang

ein Rosenkohl mit Plüschohren oben dran

ein leichter Gang – und die Überraschung

wer den nicht nimmt, hat selber Schuld

der Rosé dazu: ein schöner 23er

mit 11,5 alc sehr leicht

weiß: Chenin Blanc aus Südafrika

rot aus Frankreich

Chenin: unterschätzt und unbekannt

im Zuge der Grauburgundeisierung gibt es ja noch andere Weine zu entdecken

Chenin Blanc: kommt wohl aus Anjou…

Hauptanbaugebiet Südafrika, dann Südfrankreich

eine gute Alternative!

der Rotkohl! Mit Boskop und Zimt

der Kartoffelkloß, mit Füllung (Pilze)

der Rote: Cosmopolite

weder easy-drinking-stuff noch Überforderung

alles natürlich nur eine Empfehlung, jeder kann auch anders…

wir enden wieder in Österreich

Ruster Ausbruch

wo die tollen Restsüßen herkommen (man höre auch hier: ab 24:54

Im Podcast war Nadine Djordjevic mit Kracher-Weinen zu Gast

das Essen zum Wein ist weißes Stollenlikörschokoladenmousse

Stollenlikör…

Siegbert Hennig hat Stollen in liquide Form gebracht

im Wein: Weißburgunder und Welschriesling

185 g Restzucker!

über olfaktorisches Marketing

der Wintergarten

Gräfe‘s Wein & fein

Hauptstraße 19

01445 Radebeul

Tel. +49 351 / 8365540

graefes-weinundfein.de

