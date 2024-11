Die 125. Folge von „Auf ein Glas“ ist zweigeteilt und hat doch nur ein Thema: Leo Hillinger. Ulrich van Stipriaan traf den österreichischen Spitzenwinzer für ein kurzes Gespräch bei seinem Freund Gerd Kastenmeier – aber es war frühmorgens und der Winzer hatte noch eine lange Fahrt ins Burgenland vor sich, also gab’s keinen Wein. Den nicht zu trinken und vorzustellen wäre allerdings ein Frevel – also gab’s per Post ein Paket, dass uvs und Matthias Gräfe dann im zweiten Teil verkosten und besprechen.

Von Null auf hundert – so könnte man die Winzerkarriere von Leo Hillinger gut umschreiben. Und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinn: mit null Hektar begann er 1990, jetzt bewirtschaftet der „Bio-Winzer aus Leidenschaft“ Hillinger über Hillinger) mit seinem Team 100 Hektar. Der Weinskandal im Burgenland 1985 zwang viele Winzer in ganz Österreich in die Knie: das Vertrauen in Wein aus Österreich fiel weltweit nahezu auf Null, auch nicht panschende Winzer blieben auf ihren Weinen sitzen und gaben auf. Leo Hillinger kaufte – da war (und ist) er Visionär – „schöne Weingärten hinzu“. Mit neuem (strengen) Weingesetz eroberten sich dann die österreichischen Winzer den Markt zurück. Gute Weine können sie mittlerweile, und Hillinger gehört zweifelsohne zu denen, die dazu beitragen.

Diese Weine probierten wir:

2020 Pinot blanc LEITHABERG DAC

2020 Sauvignon blanc

2021 HILL 2

2019 Blaufränkisch Ried Umriss

2021 Pinot noir TERROIR

2020 Cabernet Sauvignon (23,60 €)

Und das sind unsere Themen:

00:46 zwei Gäste…

bei Gerd Kastenmeier…

…treffen wir Leo Hillinger

ich bin Bio-Winzer aus Leidenschaft – schon seit 1990

Ausbildung in der Pfalz bei Bassermann-Jordan (da arbeitet jetzt sein Sohn)

dann Stationen in Kalifornien, Australien, Neuseeland, Südafrika

…und dann habe ich zuhause eine Katastrophe übernommen

sein Vater war Weinhändler

der Weinskandal von 1985 hier und da wie dort

es hat sich gut entwickelt – „ich hab schöne Weingärten kaufen können“

es war fast so wie es jetzt kommt: Arbeitskräfte fehlen

die Jugend will nicht mehr arbeiten

work-life-balance war früher – jetzt: life-life-balence (vom Leben erholen…)

Kastenmeier: wir weichen aus mit Azubis aus Georgien…

…die sind hochgradig motiviert!

es dreht sich gerade: fünf Jahre nicht ausgebildet, jetzt wieder

Mechanisierung vs. Handarbeit

Automatisierung ist (noch) schwierig

wir forschen in diese Richtung – und wir bilden selber aus!

Rebsortenspiegel

die traditionellen Sorten: Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt

aber auch Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Pinot Blac, Chardonnay

wir hatten gestern eine spektakuläre Verkostung

wie kam es zu Südafrika?

das ist mein zweites Zuhause!

ich habe noch nie gearbeitet – denn es ist Passion!

für mich ist es keine Arbeit, denn ich mache genau das, was mich interessiert

ein schlechtes Produkt mit gutem Marketing ist schneller tot

Marketing kann den Respekt des Produktes noch mehr in den Vordergrund bringen

Gegenthese Kastenmeier…

Marketing bringt Produkt Kunden beim ersten Mal nahe – danach muss das Produkt stimmen und es läuft

Marketing mit der eigenen Person

acht Jahre bei Investmentsendung dabei gewesen

aber irgendwann einmal reicht’s…

der Sohn ist bei Bassermann-Jordan, und die Tocher? Durchläuft gerade den Betrieb

nochmal bio

zertifiziert? Ja, natürlich!

der Weinskandal war positiv – es bedarf immer eines Skandals…

du kannst nicht einen Wein billig und gut gleichzeitig machen

man muss Respekt haben vor dem Produkt

50 Leute ganzjährig im Weinberg hat er

Handarbeit vs. Maschinen – wie gut ist was?

Maschinen sind teuer und werden nur max. acht Wochen gebraucht – aber sie sind präzise

Weinverarbeitung

kontrolliertes Vergären, gekühlt

33:07 im Glas: Pinot Blanc

aus dem Burgenland

Hillingers auffallendes Etikett

ein Riesending zwischen Kommerz und Genie

Arbeitsbeginn!

Burgenland nochmal

Fläche Weinanbau Östereich: 44.210 ha

willkommen in Jois

Ried Ladisberg

Jahrgang? nein, es war 2020!

die können noch, aber sie gehen schon 😉

Preis? nix da: 18,60 €!

wir sind im Premium-Segment

Cuvée 80% Sauvignon und 20 % Chardonnay

Webseitenempfehlung!

52:28 im Glas: 2020 Cabernet Sauvignon

über einen fulminanten Fehlgriff

Serviertemperatur so wichtig!

trinken wir zu wenig Burgenland?

zum Beispiel Churfranken – bei Sebastian Fürst

dazu ne Wildbolognese mit Cranberries (frischen, natürlich)

Thema Zigarre und Essen

es braucht mehr kulinarische Bildung in D!

über Weinproben & Co auf dem Weingut

wir müssen da mal hinfahren und gucken!

der Silvio Nitzsche kommt ins Gespräch

Kollege im Podcast-Thema

Somm Thomas Sommer

…den hatten wir im Garten-Podcast

das Potential der Rebsorte Blaufränkisch

Weingut Leo Hillinger

Hill 1

7093 Jois

Österreich

Tel. +43 2160 83170

leo-hillinger.com

[Gespräch mit Leo Hillinger aufgenommen am 4. Oktober 2024 – Weinprobe im Studio Rdbl. am 29. Oktober 2024 | Wein aus Österreich bei den STIPvisiten]

.