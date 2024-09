Es gibt Dinge, die sind jedes Jahr gleich, auch wenn sie immer ein wenig anders sind. Ostern, Weihnachten, Geburtstage – so was. Zum Jahreszyklus gehören aber auch wiederkehrende Veranstaltungen – so wie die Dinnershows, die ganz sicher signalisieren: Bald ist Weihnachten und Jahreswechsel. Unter den Neuzugängen in Dresden war im vergangenen Jahr Moments, eine reine Show mit viel Akrobatik und noch mehr Musik. Und weil der Veranstalter Mirco Meinel mit seiner Agentur First Class Concept heißt, gibt es – es ist schließlich eine Dinnershow – nicht irgendein Essen, sondern eins mit Ente. MM mag Ente, und er mag sie gut. Die Kochbrigade rund um Sven Kasimir weiß das und erfüllt den Wunsch nicht nur gerne, sondern (angesichts von abendlich punktgenau 500 servierten Portionen) erstaunlich anspruchsvoll.

In diesem Jahr gibt’s also eine Neuauflage der Moments, und weil es so schön war (berichtet Mirco Meinel von den Zuschauer*innen-Reaktionen), wird vom 29. November bis 12. Januar im „Chapiteau der Träume“ wieder nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es gibt eine dritte Bühne, die dem Veranstaltungsort zwar einige Sitzplätze nimmt – „aber es geht ja nicht nur ums Geldverdienen, sondern auch um unseren Anspruch auf hohe Qualität!“ sagte Mirco Meinel auf der Pressekonferenz zur neuen Show. Insgesamt sind mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler aus 14 Ländern dabei, sie zeigen einen bunten Mix aus artistischen Darbietungen vom temporeichen Rollschuh-Act über Handbalance- und Kraftakrobatik, eine schwindelerregende Perch Pole Nummer, eine Darbietung am Schwingenden Trapez über den Köpfen der Gäste, temperamentvolle Artistik am High Bar bis hin zu Hula Hoop und Jonglage mit flimmernden Lichtstäben. Ein Clownsduo verbindet Comedy mit artistischem Können und zwängt sich sogar durch den Kopf eines Tennisschlägers. Außergewöhnliches verspricht auch die Strapaten-Nummer von Gustavo Sartori, der eine gefüllte Badewanne in seine Performance integriert.

Auf Bühen drei findet dann der ganz große Zauber statt. Dort ist der Großillusionist Andrew O´Ryan mit seiner Spider-Blade-Installation zu sehen. Man könnte auch nach Miami jetten, um ihn sich anzusehen, weil er dort im Oktober auftritt. Aber mit der Straßenbahn zur Messe Dresden ist es deutlich günstiger (und nicht vergessen: hier gibt’s Ente!). „Das wird der absolute Höhepunkt für mich!“, ist sich Mirco Meinel schon jetzt sicher und verrät Details: „Die Nummer mit gefährlich rotierenden Sägeblättern verspricht Nervenkitzel pur. Sein Equipment ist mehr als 5,50 Meter breit und eine Tonne schwer, aber dafür haben wir gerne die dritte Bühne in den Saal gebaut.“ Da sie genau gegenüber der Hauptbühne ist, entsteht ganz automatisch eine kleine Extra-Zauberei: aus den Plätzen ganz hinten werden mit einem Mal solche ganz vorne! Der Großillusionist kann übrigens auch Kleinklein, er kommt (ohne Säge, wurde versprochen) vor der Show und in den Pausen an die Tische, wo man dann seine Close up Magie erleben kann.

Neben der Artistik (und der Ente, man kann sie nicht oft genug erwähnen!) spielt die Musik eine große Rolle. Sie fetzt. Kann man jetzt schon erahnen, weil anders als bei den Artisten es hier aus dem Vorjahr bekannte Namen sind: die Live Band von Mazze Wiesner rockte 2023 den Saal, und er wird es 2024 wieder tun. Mit der Live-Band „The Matt Lawner Five“ sowie mit Unterstützung der australischen Sängerin Kiki de Ville. Stimmgewaltig sind sie beide, Spaß haben sie auch an Live-Auftritten. Etwa 30 Songs wurden für „Moments 2“ ausgewählt mit einer riesigen Spannweite von Adele über Bryan Adams oder Kings of Lion bis hin zu Earth, Wind & Fire oder Whitney Houston. Es wird ein Fanta-Vier-Medley geben und eie Ausflug in den Deutschrock von Maffay bis PUR. In den Dinner-Pausen (und weil jetzt schon so oft die Ente erwähnt wurde: wer mag, kann das komplette Menü vorab (!) vegan bestellen) will Mazze Wiesner auch eigenen Songs vorstellen, die er im kommenden Jahr auf seinem neuen Album veröffentlichen will.

Neu sind in diesem Jahr so genannte Business Days (mittwochs/d0nnerstags) und der Familien-Sonntag. „In der vergangenen Spielzeit haben etwa 60 Prozent der Gäste „Moments“ mit der Firma besucht“, weiß Mirco Meinel. Deswegen wurden der Mittwoch und Donnerstag zu Business Tagen erklärt, bei denen größere Firmen – je nach Personenzahl – von einer Rabattstaffel profitieren, „um größeren Gruppen und Unternehmen entgegen zu kommen“, erklärt Mirco Meinel. Ähnliches gilt für den Familien-Sonntag, wo Gruppen ab 10 Personen einen Preisvorteil genießen. An vier Sonntagen wird „Moments 2“ um 11.30 Uhr gezeigt – auf Wunsch vieler Gäste, die gern ihren Kindern die artistischen Highlights zeigen würden, was abends zu spät werden würde.

Moments 2

Die Dinnershow im „Chapiteau der Träume“

Zur Messe 9

01067 Dresden

Tel. +49 351 421 99 99

moments-dinnershow.de

ca. 20 Termine während der Spielzeit 29.11.2024 bis 12.1.2025

Einlass 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr (sonntags ab 11:30 Uhr)