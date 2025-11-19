„Wer den kompletten Namen sagen kann, bekommt eine Flasche Wein von mir geschenkt!“, lacht der Anton aus Südtirol. Hatte er mich deswegen gleich zur Begrüßung gefragt, ob wir beim DU seien? Wohl kaum, denn die Flasche hätte der aufstrebende Winzer aus Neumarkt am Ende der Südtiroler Weinstraße ganz sicher erübrigen können – zumal wir uns ja eh zur Probe verabredet hatten. Nein: Anton Longo ist der unkomplizierte Typ, der gerne lacht – auch wenn er sich im Gespräch keineswegs als vordergründig oder oberflächlich erweist, sondern oft eher nachdenklich erscheint. „Das neue, hell leuchtende Sternchen am Südtiroler Weißweinhimmel“ nennt ihn Heiner Lobenberg anerkennend untertreibend – und die Dorfgemeinschaft in Neumarkt tituliert ihn oft noch mit „der Herr Baron“. Wahrscheinlich ist ihnen Anton Baron Longo Liebenstein zu Wellenburg und Langenstein aber einfach zu lang.

Vor dem Treff im Weingut mit Anton Longo gab’s aber eine Begegnung mit seiner rechten Hand Omar und rund einem Dutzend von unbezahlten (außer: Kost und Logis) Mitarbeitenden des Weinguts – niedliche Schweine. Wir trafen uns am Schlössl zum Grundkurs Baron-Longo-Weinwissen: Baron Longo in Neumarkt (Südtirol) ist seit 2015 auf dem Markt und seit 2024 zu 100 % Demeter-zertifiziert. Die Komplexität der Weine, sagt Omar, entstehe durch die Kombination zweier stark unterschiedlicher Lagen. Die Hauptlage liegt auf 240–310 m Höhe mit 18,5 Hektar und vielfältigen Böden (sandig-kiesig, lehmig, porphyrhaltig) sowie Neigungen von flach bis steil. Eine zweite, hochgelegene Parzelle (2,5 ha Weinreben) befindet sich auf 950–1050 m direkt am Rand des Trudner Horn Naturparks.

Aus den oberen, kühleren Lagen stammen Säure und Mineralität, aus den unteren, wärmeren Lagen Frucht und Weichheit.

Zur biodynamischen Bewirtschaftung gehören Kuhhorn-Präparate, Kompost und ganzjährig frei laufende Schweine (aktuell über 13 Tiere), die Unkraut bekämpfen und den Humusaufbau fördern. Es werden sowohl traditionelle Pergola-Systeme (bei alten Anlagen, 40–60 Jahre) als auch moderne Guyot-Erziehung verwendet. Viele Rebstöcke sind 30–60 Jahre alt, es gibt aber auch jüngere und neue Anpflanzungen (u. a. 1,2 ha Weißweine in Planung).

Unsere probierten Weine

2021 Liebenstein, Chardonnay

2024 Schlossberg, Weißburgunder

2024 Sauvignon Blanc, Urgestein Toldo de Kasnan

Notizen des Gesprächs

[00:37] unterwegs in Südtirol, Zu Gast beim Weingut Baron Longo

die Lese ist beendet

am 24. August mit der Lese angefangen!

und ist es gut gelaufen?

wir werden sehen, was der Wein zu uns sagt!

es ist gut gelaufen!

vom einen Tag auf den anderen war der Herbst da

die Frage war: was holen wir zuerst?

so viel in so kurzer Zeit haben wir noch nie gelesen!

letzter Lesetag?

das war Ende September!

ist das ein Fantasiename? (Nein!)

Baron ist der Adelstitel

als Baron wird man geboren, da muss man nicht studiert haben. Und Adel gibt es a eigentlich auch nicht mehr

aber „wir wohnen hier sehr ländlich, da bin ich immer noch der Herr Baron!“

1656 ging’s los

…damals als Reichsritter

weil „einer meiner Vorfahren auf die Idee kam, sich gegen die Franzosen zu erheben“…

…in den Freiherrenstand erhoben

der Ur-Ur-Großvater hat in dem Palais (wo wir auch zum Gespräch sitzen) bereits Wein gemacht

aber er war nicht nur Winzer, sondern auch Bürgermeister von Neumarkt an der Etsch

1919/1922 kam der Faschismus auf, es w urde alles italianisiert

Neumarkt wurde zu Egna

aus Anton wurde Antonio, aus dem Freiherrn der Baron

Anton(io) war Bürgermeister des Dorfs, durchaus aufmüpfig…

damals wurde der Wein (mit der Kutsche, mit dem Zug) in Fässern nach Klagenfurt gebracht

in der Weinstube dort wurden die Longo-Weine verkauft

dort konnte man sich die Weine vom Fass zapfen

Vorfahr war Mitgründer der Genossenschaft Neumarkt, die später in der Kellerei von Tramin aufging

also verkauften Großvater und Vater die Trauben an die Genossenschaft!

2011 kam der Anruf („ich war länger am Studieren…“)

der Vater: es reicht ihm, ich sollte mal arbeiten kommen!

Agrarschule, Schwerpukt Obst- und Weinbau

nach der Agrarschule Uni Bozen, Wien, Portugal, Montpellier – und dann war Schluss mit Lustig

Bozen war dreisprachig: Italienisch, Deutsch, Englisch. Ein Vorteil

Ladinisch (die dritte Amtssprache in Südtirol) kann er nicht

2011 Obstbau verpachtet und auf Wein konzentriert

die Genossenschaften in Südtirol haben extrem hohen Standard

Terlan und Andrian hatten wir ja schon mal probiert…

wir haben knapp 20 ha

100% unserer Trauben ist aus eigener Produktion

Weinberge von 290 m bis hoch zu 1050 m

Omar hatte uns im Weinberg vorbereitet: unterschiedliche Höhen, verschiedene Böden. Nachgehakt…

Thema Terroir

wenn ich hundert Meter weiter geh‘, haben wir schon einen anderen Boden

aber: geprägt von kalkhaltigen Böden

Einfluss von Gletschern

der Schlossberg ist da Sinnbild: da ist er aufgewachsen, da leben die Eltern

die Gesteine dort sind von weit hergekommen…

das Projekt 1050 entstand 2011

als der Vater da den Hof erwarb, war Weinbau in solchen Höhen nicht erlaubt

vernünftige Regelung?

die Regelung sollte wohl vor Missbrauch schützen: es gab Beiträge für Neuanlagen 😉

die Beiträge gibt’s nicht mehr, und nun darf jeder…

in der Höhe sind’s knapp 4 ha

Vater hatte die idee, dort Solaris zu pflanzen

und sie hat sich schön gezeigt

erster Jahrgang – spontan vergoren wie alle ihre Weine und im Holz ausgebaut mit 14% Alc und 30gRZ

aber als Anton den Betrieb übernahm…

Wein muss immer schmecken!

bei den PiWis hatte er er Zweifel

nun stehen auf den 4 ha Pinot Nero (Spätburgunder), Chardonnay und Sauvignon Blanc…

…sowie 1 ha Solaris belassen um des Familienfriedens willen

dieses Jahr haben sie den Spätburgunder früh holen müssen – und entschieden, Sekt zu machen

(zusammen mit Chardonnay reift ein Sektgrundwein heran)

Frage nach Oechsle? Sie rechnen in Babo! (auch hier)

mit 13 Babo geerntet (laut Formel sind das 62,7 °Oe)

(die anderen holen sie bei 19 Babo etwa also 86,7 °OE)

es war auf jeden Fall sehr sauer!

2 ha an Frost verloren da oben

Frost ist aber auch in der Ebene ein Thema: im vergangenen Jahr aus 4 ha nur 120 l gewonnen (Chardonnay)

da wird ein Väterchen Frost-Wein draus

das ist böse und es holt einen runter: es ist nichts selbstverständlich im Leben

…und man muss auch gute Jahrgänge schätzen und dankbar sein!

diese Akzeptanz ist nicht leicht!

2013 hatten sie 100% Hagelschlag

die Natur reguliert sich immer!

es gibt und gab immer schon Weinkrisen!

sind wir noch ein Startup?!

jedes Jahr ist anders, und ich mach nur einmal im jahr Wein

Diskussion: was ist der richtige Verschluss?

der Wein im Glas!

wir begrüßen Nadia!

ein Weingut muss ja auch seinen Bekanntheitsgrad steigern!

Nadia hilft ganz stark, Präsenz zu zeigen

Zeit nehmen ist ein Thema!

Chardonnay ist die Rebsorte, auf die er den Focus setzen möchte

Vater hatte sich eher breit aufgestellt vom Rebsortenspiegel

ich versuche einen anderen Weg zu gehen

etwa 75% Weißwein

Tendenz: steigend

wir hatten viele Cuvées, aber der Kunde fragt explizit nach reinsortigen Weinen

natürlich sind wir Idealisten, aber wir müssen auf den Markt hören

Authentizität und Handschrift sind wichtig

schöne Gläser – Josephinenhütte, Zalto (die mit dem Bauch)

die Weine haben durch dieses Glas noch mehr Identität

wir verkosten im Keller auch mit diesen Gläsern!

ist das schon snobby? Ja!

ich möchte mich jedes Jahr verbessern

was machen die Leute, die diese Gläser nicht haben? Einen anderen Wein trinken?

Anton in Berlin: Sie können aus dem Glas aber wenn’s kaputt geht, 40 EU

UVS hatte das in einer Dresdner WeinBar

Mit Psychologie gegen Glasbruch

Achtsamkeit braucht es beim Weinmachen und beim Gläser spülen…

zum Wein!

Liebenstein ist keine Lage

2015 gab es in Südtirol Diskussion zur Lagenklassifikation

die 8 ha Großlage wäre Villener Güter geworden

Ich würde gerne einen Japaner „Villener Güter“ aussprechen hören!

Vill ist eine Fraktion (Teil der Gemeinde) von Neumarkt

Liebenstein ist sein zweiter Nachname

ich heiße „von Longo Liebenstein“

…und es geht noch weiter: von Longo Liebenstein zu Wellenburg und Langenstein

Liebenstein: der erste Wein, den er 2015 gekeltert hat (damals Cuvée Weißburgunder und Chardonnay)

wie es zur Cuvée kam

2020 großer Hagelschlag – Weißburgunder zerstört: seitdem reinsortig Chardonnay

für mich der Wein, der fürs Weingut steht

ein Jahr im großen Holzfass, spontan vergoren

danach kam der Wein ins Edelstahlfass für ein weiteres jahr

Alkohol ist ein Thema: 13 oder 13,5 sind angestrebt, „weil Geschmacksträger“

weniger Alkohol? Gerne, wenn der Geschmack nicht leidet

damit die Weine nicht zu fett/opulent werden, ernten sie früh

Heiner Lobenberg kommt ins Spiel (er war im Weingut…)

er wollte den Weißburgunder getrennt haben

so entstand der Schlossberg

Schlossberg 2023 bei Lobenberg: 33 EU / 2024 für 35,50 Eu

Palais Longo von 1620 mit vielen Fresken als Vorlage für Etiketten

im Fall „Liebenstein“ aus der griechischen Mythologie die Ernte/Weinlese

Oben: Wachsverschluss

Rotweine haben Blau, Weißweine das Crema aus dem Wappen

umgestellt auf leichte Flaschen (alle bei 300 g ungefähr)

Korken sind natürlich ein Thema

Themensprung zurück in den Weinberg: Wein ist nicht nur biologisch, sondern auch DEMETER

20 ha bio-dyn ist eine Ansage

seit 2024 DEMETER-zertifiziert

seit 2020 biologisch zertifiziert

schon der Vater hatte – „als Freigeist“ – bio-dynamische Ansätze

die App „When Wine“ verrät, wann ein guter Moment ist, Wein zu trinken – according to the moon

die App fand: heute ja!

Marketingmäßig vielleicht übertrieben

aber wir arbeiten bio-dynamisch, weil wir davon überzeugt sind

und die Mitarbeiter müssen es mittragen

es sind ja zwei Dinge: Arbeiten nach und mit dem Mond – und die Art und Weise, mit Spritzmitteln umzugehen

es ist ein Ansatz, den man erlebt haben sollte!

der Berg ist in Wirklichkeit die Gletschermoräne, der Hügel um das Villner Schlössl

dort wächst auf der Nordseite der Pinot Bianco

hier noch auf der Pergola (Anbauweise)

unter der Pergl wurden früher sogar Gemüse angebaut (Kartoffel, Spargel)

im Weingut Foradori baut die Myrtha Zierock heute noch Gemüse unter der Pergola an

es ist wichtig, dass der Boden vital ist

jetzt im Glas: 2024 Schlossberg

der Wein, der während der 25er Lese auf die Flasche gezogen wurde

Premiere, den Wein zu verkosten!

ein Jahr im großen Holzfass (1.200 l)

ein inspirierender Weißburgunder, dezent und elegant

Menge eher gering, „was die Lage hergibt“ (ungefähr ein Fass)

Schlossberg ist seit 24 dann auch Demeter-zertifiziert

was auf dem Etikett hinten steht (Fibi, roter Hahn)

Vorderetikett auch in Braille-Schrift

als ein Zeichen der Achtsamkeit

nochmal zur Biodynamie

Auslöser für die Biodynamie?

ich habe für mich eine Verantwortung erkannt

die Biodynamie ist die gesündeste Art des Wirtschaftens

schmeckt man das?

man schmeckt es!

die Kreislaufwirtschaft mit eigenen Quellen, eigenen Tieren

Biodynamie ist nicht universell übertragbar!

muss man daran glauben?

und was sagt das Dorf?

das Dorf sieht, dass wir „trotzdem“ was ernten

wie steht’s mit der Menge, die gelesen wird?

die Reben sind harmonisch, haben zwar wenig(er) Ertrag, aber…

…sie kann sich besser regulieren gegenüber Krankheiten

Riesenthema in Südtirol: flavescence dorée

es gibt kein Mittel dagegen

Flavescenz

kritisch ist, dass (trotz biodyn) es eine Monokultur ist

Monokultur führt auch dazu, dass vermehrt Krankheiten auftreten

wir gehen in Richtung Spezialisierung, gemischte Landwirtschaft existiert kaum noch

das Bild des Winzers wird ja immer sehr romantisch dargestellt

aktuell machen wir 60.000 Flaschen

Sauvignon Blanc – Urgestein Toldo de Kasnan

es ist Sauvignon, aber er schmeckt nicht nach Sauvignon

Toldo de Kasnan ist der alte Name der Ortschaft

der alte Name für das Dorf Gschnon

Verschluss: kein Wachs, aber Banderole

auf dem Rücketikett steht: La sprezzatura

das heipt: schaut einfach aus, braucht aber viel Wissen und Erfahrung

Wein zu machen ist große Handwerkskunst

Ausbau im großen Holz

aus der Lage in 1050 m Höhe

ein kleiner Teil aus einer 300-m-Lage ist drin

Urgestein da oben (doofe Frage, wo der Wein so heißt)

wir mussten die Reben mit dem Bohrer ins Gestein bringen

ins große Glas eingeschenkt: der Wein braucht Luft

die Rebe muss immer ein bisschen leiden

Humusanteil hat sich vergrößert auf dem kargen Berg

Humusbildung gefördert auch durch Pferdemist…

…und die elf Helferchen

die Schweine leisten auch ihren kleinen Beitrag

ein Beruf, der Genugtuung gibt und erdet

warum eigentlich internationale Rebsorten? Passt das zum Biodyn-Gedanken?

da arbeite ich noch an einer Antwort

ich mach‘ das, wovon ich überzeugt bin und was mir schmeckt. Und das ist Chardonnay

Piwi gesehen im Garten: Souvignier gris

der Garten-PiWi ist einzige Fläche

es zeigt, dass es möglich ist, auch mit der PiWi-Sorte sehr guten Wein zu machen

es gibt bereits gute Ergebnisse, aber sie sind noch nicht perfekt

es fehlt Erfahrung – Winzer müssen die neuen Sorten ja auch ernst nehmen!

es gibt ja Vorreiter, auch in Südtirol

PiWi kann eine Ergänzung sein!

Ich weiß ja gar nichts vom Wein! – Ja dann koste ihn! – Er schmeckt gut – Da weißt du alles!

wir müssen es schaffen, den Wein einfach zu genießen und den Wein als Wein einfach mal lassen können

Baron Longo

Fleimstalerstr. 30, Via Val di Fiemme

39044 Neumarkt/Egna (BZ)

Südtirol, Italien

Tel. +39 0471 820007

baronlongo.com

.



Hinweis die Recherchereise nach Südtirol wurde unterstützt von Theiner’s

.

