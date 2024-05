Die Cantina Andrian ist die älteste Genossenschaft in Südtirol – und sie war 1893 sogar die erste Kellereigenossenschaft in der damaligen ungarisch-österreichischen Donaumonarchie. Alter allein ist natürlich kein Argument, aber die Andrianer sind qualitätsvernarrt. Und dass sie (seit 2008) mit der Cantina Terlan am anderen Ufer der Etsch zusammengehen, hat der Qualität der Weine nochmals einen Schub gegeben. Eigenständige Weine machen die einen wie die anderen, die Weine werden zwar unter einem Dach in Terlan, aber strikt getrennt voneinander ausgebaut – eine gute Idee.

Andrian verfügt durch seine Lage mit den Fallwinden des Hausbergs Gantkofel über ein sehr spezielles Mikroklima, das Terroir (die Rebstöcke stehen auf einem fächerförmigen Schuttkegel aus Dolomit- und Kalkgestein) tut ein Übriges. Die Sorten- & Klonenwahl für die richtigen Standorte ist schon deshalb von Bedeutung und basiert auf einer engmaschigen agronomischen Betreuung der angeschlossenen Winzer und einem naturnahen Weinbau. Die Lese, im Jahresdurchschnitt 10 Tage später als in Terlan auf der gegenüberliegenden Talseite, erfolgt zu 100% von Hand.

Die Weine

2022 finado Pinot Blanco

2022 somereto Chardonnay

2022 floreado Sauvignon Blanc

2022 Andrius Sauvignon Blanc

2019 Tor di Lupo Lagrein Riserva

Notizen – wir sprachen auch, aber nicht nur über den Wein…

01:20 zu Gast: Fünf Flaschen aus Südtirol, Cantina Andrian

in Terlan waren wir ja schon im Februar

die Cantina Andrian ist die älteste Genossenschaft Südtirols sowie damals der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie

gegründet 1893 mit 31 Mitgliedern

jetzt 60 Mitglieder

nicht die knackige Frische, nicht die Leichtigkeit.

saftig (Jahrgang 22)

wächst auf 300–500 m Höhe

Weinbau am Fuße der Berge

mit was präsentiere ich mich im Land Italien? Traminer, aber auch Müller-Thurgau

wo bleibt der Wein? 47% in Südtirol, 21% restliches Italien, 10% in Deutschland, 22% restliche

ein super Speisenbegleiter

Empfohlene Trinktemperatur (hier: 10-12 °C)

gewachsen auf 260-380m Höhe

Kork und fette Flaschen

super-Umami-Wein

Genossenschaft mit umfangreicher Beratung im Weinberg und entsprechender Vergütung je nach Qualität

Erziehungsformen im Weinberg

zurück zum Wein!

Ausbau der Weine in der Cantina Terlan gegenüber

von der Nase merkt man: ein typischer Vertreter

Weißwein:Rotwein: 1/3 – 1/3

Sauvignon Blanc hat den größten Anteil (35%)

auf 300-500 m Höhe gewachsen

das ist ein 18:30–19-Uhr-Wein

Andrius Sauvignon Blanc

hier kommt viiiieeeel gelbe Frucht

80% Edelstahl, 20% Tonneau

Temperaturfrage: lieber etwas zu kalt anfangen und die Entwicklung beobachten – sagt auch Heidi Schindler

das Einfache, was gut ist: das ist perfekt

Toast Hawaii dazu!

über das Trinken von einfachen UND guten Weinen

Lagrein

Vorfreude auf den Reifezeitpunkt

Jahrgang 2019

der anstrengende Start ins Jahr

es wird immer mehr selektiert nach Schnelldrehern

