Drei auf einen Streich – na gut, nicht ganz: hintereinander. Wir haben drei Winzer zu Gast – aus Baden und Württemberg (von knapp 40, die bei der Verbrauchermesse BW-Classics in Dresden waren). Wir haben sie zuerst an ihren jeweiligen Ständen getroffen und dann etwas abseits der fröhlichen Weinprobler im Restaurant nochmal vors Mikrophon gebeten. Otto Freyer ist im Vorstand der Winzer vom Weinsberger Tal – und fiel zuerst nur im Vorübergehen auf, weil er immer Hut trägt (jeden Tag einen anderen, versteht sich) und meistens herzerfirschend lacht. Beim Probieren am Stand gab’s dann auch noch eine eigene Weinlinie mit seinem Namen: darüber mussten wir reden! Philipp Isele ist der Junior im Weingut St. Remigius. Er repräsentiert die zweite Generation des noch jungen Weinguts, das sein Vater Conrad Isele und sein Onkel Edgar Bärmann 1989 gegründet haben. Die junge Generation hat neu gebaut, das Weingut ist ein moderner Bau und liegt vor den Toren von Achkarren quasi im Weinberg. Aus Achkarren kommt auch Armin Ehret, er hat erst kürzlich als Vertriebsleiter bei der Winzergenossenschaft Achkarren im Kaiserstuhl angefangen – und hatte was Alkoholfreies dabei, was unser Interesse erregte und nach einer kurzen Verkostung für gut und beredenswert befunden wurde: ein Verjus, der mit mit Mineralwasser auf Trinkgeschmeidigkeit gestreckt wurde.

Etwas off the records (und zwar in diesem Fall durchaus wörtlich gemeint, weil nicht aufgenommen) und dennoch erwähnenswert: das Bild der Stadt, das die Gäste nach den Interviews von sich heraus mitteilten. Sie fühlen sich wohl in Dresden. Sie loben die Freundlichkeit der Menschen, die ihnen begegnen. Sie kommen gerne. Das hört man einerseits überrascht, andererseits selbst als Geburts-Nicht-Dresdner auch gerne. Denn was ist die Schönheit einer Stadt und der sie umgebenden Landschaft, wenn’s im Menschlichen nicht passt? Gastfreundschaft zu erleben mag natürlich in der Winzer-Weintrinkenden-Bubble eher unkompliziert sein als anderswo – aber man sieht, dass es geht. Und das ist doch prima!

Der Gesprächsverlauf

Drei Gespräche bei der BW-Classics, nämlich mit

– Otto Freyer, Winzer vom Weinsberger Tal

– Philipp Isele, Weingut St. Remigius

-Armin Ehret, Winzergenossenschaft Achkarren

wo ist Löwenstein?

er selbst bewirtschaftet 7 ha Weinberge

seit 1998 ist er im Vorstand der Genossenschaft

die eigene Serie: welche Weine sollten es sein?

die Weine müssen so sein wie ich sie gerne trinke!

der Lemberger hat sich nicht so gut verkauft…

Rosé Mia, Cuvée aus Schwarzriesling, Acolon und Lemberger

so ’ne Art Lieblingswein: Riesling mit Weißburgunder

beide Weine trocken ausgebaut

Start zum Loblied auf Dresden (unaufgefordert)

Winzer vom Weinsberger Tal sind eine kleine Genossenschaft (für Württemberger Verhältnisse) mit 400 ha Rebfläche

unser größtes Problem ist nicht der Wein, unser größtes Problem ist der Nachwuchs

300 Genossen – aber nur 29 aktiv

Württemberg: viertgrößtes Anbaugebiet in D mit 11.404 ha

Weinsberger Tal 1.000 Rebflläche

es gibt keinen Fluss, aber einen Bach: die Sulm (daher: Neckarsulm!)

Stauseen – wegen Hochwasserregulierung entstanden – sind heute auch gut für den Tourismus.

wir müssen probieren: Mia Rosé

sehr blasses Rosa, fast wie ein Blanc de Noir

bewusst kurze Standzeit gewählt

die Zahl 1908 auf der Flasche – Geschichte!

1908 den ersten Weinberg gekauft (der Opa)

zum Weinholen in den Keller gegenüber

abends gab’s einen Krug Wein

vor Elf keinen Wein – nach Elf kein Wasser!

im Markgräflerland, wissen wir ja, geht es schon um neun los…

in der WG gibt es (natürlich) auch nicht-trockene Weine

genau: der Wurm muss nicht dem Angler schmecken!

Weintrinker sind vielfältig. Aber man darf sich nicht verzetteln

ausgewogenes Sortiment: Junge Linie sind fruchtig-süß, Noblesse: maischevergoren und im großen Holzfass gelagert, Rebsortenlinie (Stahltank & trocken)

…und die Rebellen (mit Erzählstory)

…und dann natürlich, was im Schwäbischen ganz wichtig ist: die Literflasche!

da gibt es ein Viertele für umsonst. Aber dennoch gute Qualität – jeweils trocken und halbtrocken

bleibt in der Region, auch weil Pfand auf den Flaschen ist

Thema Pfandflaschen: man muss ja den Anfang wagen!

im Glas: Riesling-Weißburgunder, Jahrgang 23

am Kaiserstuhl gibt’s ca 4.000 ha – zehn davon bewirtschaften sie

warum St. Remigius?

sein Vater Conrad Isele und sein Onkel Edgar Bärmann haben bei der Gründung gedacht: das klingt besser als Bärmann-Isele

er ist 2021 ins Weingut eingestiegen

Neubau des Weinguts außerhalb von Achkarren (umgesiedelt von Merdingen)

seine Weinkarriere…

Lehre als Winzer

anschließend Studium in Geisenheim

erstes Lehrjahr im Staatsweingut Meersburg

2. Lj bei Weinkellerei Kiefer in Eichstätten am Kaiserstuhl

während des Studiums halbes Jahr in Kalifornien (Sonoma Valley)

was lieber: draußen oder drinnen? Draußen!

Philosophie des Weinguts:

durchgegorene trockene authentische Weine kommen nur zur Entfaltung, wenn die Trauben gesund und ausgereift sind

im Weinkeller: Trauben schonend auspressen und dann gemäß Kategorie ausbauen: Gutsweine edelstahl

Selektion und Reserve im großen Holzfass oder Barrique

traditionelle handwerkliche Methode

seit ca acht, neun Jahren arbeite sie ökologisch orientiert, sind aber (noch) nicht zertifiziert

Pfedermist und Traubenschalen zur Düngung

Zertifikat eigentlich nur, um es dem Kunden zu zeigen

im Glas: 2022 Weißburgunder Selection

durchgegorene Weine – dafür stehen sie

40-50% Privatkundschaft

Gastronomie und Fachhandel, Export Skandinavien und BeNeLux

Hauptaugenmerk liegt auf Burgundersorten

durchgegoren, langes Hefelager: das sind die besseren Essensbegleiter!

Lohnen sich die Messen eigentlich?

…ein fester Termin im Terminkalender unseres Weinguts!

Vater und Onkel haben jeweils ein Brennrecht auf ihren Privatgrundstücken

das sind: 300 l Alkohol / Brennrecht

das Brennrecht erklärt…

die Feinheiten im deutschen Genussleben

Thema Frost bei ihnen?

bisher noch gar nicht

die Frau an seiner Seite: u.a. zuständig für die Etiketten…

…und sie hat das neue Gebäude gezeichnet, Homepage…

sie hat eine Werbeagentur mit dem Bruder zusammen

Vertriebsleiter der Wg

Genossenschaft am südlichen Kaiserstuhl – und natürlich können sie Burgunder!

Weißburgunder Kabinett im Glas

Genossenschaft hat 180 ha, ca 120 Mitglieder

Anreize über Qualitätssystem

Zwei Lagen: Castellberg und Schlossberg

Selektion: die A-Serie mit 4o Kilo Ertrag/Ar (ein Ar= 10x10m)

(da geht auch mehr, bei einfachen Weinen 180 Kilo/Ar…)

Stichworte: Traubenteilung, weniger Trauben pro Stock

von der A-Klasse gibt’s vielleicht nur 600 Flaschen Wein

vom Kaiserstuhl zum Mittelmeer ist es schneller als nach Dresden…

Alles Burgunder – aber mit Feinheiten (Unterscheide der Klone Spätburgunder z.B.)

der Winzer jammert das ganze Jahr…

Wein ist ein Naturprodukt… – es gibt Tomaten, Erdbeeren, Gurken unterm Dach, aber nicht Wein!

Wein ist auch kein amerikanisches Erfrischungsgetränk, dass man täglich füllen kan: Wir müssen ein Jahr warten

Verjus, auf Trinkstärke verdünnt

wird (unverdünnt) in der Küche auch gerne zum Würzen, Säuern genommen

es sind mitten im Reifeprozess geerntete grüne Trauben vor der Zuckerkristallisierung

ihr Verjus ist reiner Muskateller

grüner Traubenextrakt ohne Zucker

säurebetont und fruchtig, auch in der Nase

versetzt mit natürlichem Mineralwasser aus dem Markgräflerland

es gibt ja viele alkoholfreie Produkte

Traubensäfte: in der Regel zu süß!

und entalkoholisierter Wein?

alle Arbeitsprozesse, aller Aufwand bis zum fertigen Wein – und dann wird er kastriert

wir wollen andere Wege gehen!

Verjus als alkoholfreies Traubenerfrischungsgetränk

es ist die natürliche Säure der Traube noch ohne Zucker

ver(t) jus = grüner Traubensaft

die inkludierende Wirkung eines Verjus

und wirklich 100% alkoholfrei (alkoholfreier Wein darf bis zu 0,5% alc enthalten)

gibt’s in kleinen Flaschen (0,375l)

8,90 Eu ab Kellerei

ein geiles Produkt mit coolem Etikett

Infos

Winzer vom Weinsberger Tal eG

Reisacher Str. 5

74245 Löwenstein

Tel. +49 7130 / 4 61 20 – 0

weinsbergertal-winzer.de

.



.

Weingut St. Remigius

Am Büchsenberg 3

79235 Vogtsburg

Tel. +49 7662 9499000

weingut-st-remigius.de

.



.

Winzergenossenschaft Achkarren im Kaiserstuhl eG

Schloßbergstraße 2

79235 Vogtsburg-Achkarren

Tel. +49 07662-9304-0

achkarrer-wein.com

.



.