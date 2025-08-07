Für die 151. Folge des Podcasts „Auf ein Glas“ besuche ich das Weingut Giegerich in Churfranken. Weil zufällig an dem Tag die Häckerwirtschaft dort startet, reden wir über diese churfränkische Besonderheit. Die Häckerwirtschaft hat ihren Ursprung in der harten Arbeit des Winzers (der „Häcker“). Früher räumten die Winzer ihre Wohnzimmer aus, um einfache Speisen und hauseigene Weine zu servieren – heute ist die Häckerwirtschaft professioneller und ein Riesending mit bis zu 200 Gästen täglich. Was geblieben ist, sind faire Preise (z. B. 4,50–5 Euro pro 0,25 l Schoppen). Gesprächspartner ist Philipp Giegerich, einer der beiden Söhne des Weinguts (den Herrn Papa hatten wir vor einem Jahr in der Weinbergshütte getroffen). Zusammen mit seinem älteren Bruder Kilian leitet er das Weingut seit einigen Jahren – und beide setzen einerseits auf Top-Qualität und andererseits mit Silvaner und Burgunder-Weinen.

Das Weingut Giegerich bewirtschaftet 17,5 Hektar in fünf kleinparzellierten Lagen in Churfranken. Seit 2020 sind sie in der Biozertifizierung, die auch abgeschlossen ist – aber durch den Frostjahrgang 2024 mit den geringen Erträgen sieht man es noch nicht auf den Etiketten. Die beiden Brüder setzen ganz auf Qualität – wir reden unter anderem über Dichtpflanzung bei Neuanlagen, Handlese und nachhaltige Methoden wie Kompost und Begrünung. Philipp erläutert die Rebsortenvielfalt (u. a. Müller-Thurgau, Silvaner, Spätburgunder, Frühburgunder) und die Herausforderungen wie Frost (2024) oder Tierfraß, der mit Kaolin-Sprays bekämpft wird. Der Exportanteil liegt bei etwa 15–20 %, vor allem in Länder wie die Niederlande, Belgien und die USA.

Im Laufe des Podcasts probieren wir vier Weine. Zum Start stellt Philipp den 2024er Müller-Thurgau „Frank & Frei“ vor, einen modern interpretierten Klassiker der Region, der durch die Qualitätsinitiative „Frank & Frei“ (gegründet in den 1990ern) durch strenge Selektion und Ertragsreduktion an Aromenvielfalt gewinnt. Eine echte Rarität sind die „Alte Reben Weiß“, eine Cuvée aus 65 Jahre alten Müller-Thurgau- und Morio-Muskat-Reben – auch weil der Müller mittlerweile zu Chardonnay umveredelt wurde. Der 2023 Schalk Silvaner besticht durch seine mineralische Würze und Reduktionsnoten („Feuerstein“) – es ist der etwas andere Silvaner im Glas! Abschließend verkosten wir den 2022er Spätburgunder vom Pitztaler Berg, der durch kühle Frische und feine Frucht überzeugt. Beim Wettbewerb Best of Franken belegte er Platz 3 in der Kategorie der roten Burgunder (Sieger war Uli Kremer, kann man im Podcast 150 nachhören!).

Der rote Faden unseres Gesprächs:

00:34 Folge 151: unterwegs in Churfranken bei Philipp Giegerich

die Häcker wird an diesem Tag eröffnet (es kann laut werden)

bei Giegerich war ich schon mal – im Weinberg

Häckerwirtschaft erklärt

zum Namen: der Winzer wurde früher als Häcker bezeichnet (die mühsame beschwerliche Arbeit des Hackens im Weinberg)

die Wirtschaft des Häckers: mit einfachen Speisen in der (ausgeräumten) Wohnstube

mittlerweile professioneller: mit Catering und vielen Plätzen

5 bis 6 Termine, je 10 Tage

Innen auch Gastro – seit Corona auch der Wintergarten nutzbar

Aufnahme am 8. Juli

die Häcker wird an diesem Tag eröffnet (es kann laut werden) bei Giegerich war ich schon mal – im Weinberg Häckerwirtschaft erklärt zum Namen: der Winzer wurde früher als Häcker bezeichnet (die mühsame beschwerliche Arbeit des Hackens im Weinberg) die Wirtschaft des Häckers: mit einfachen Speisen in der (ausgeräumten) Wohnstube mittlerweile professioneller: mit Catering und vielen Plätzen 5 bis 6 Termine, je 10 Tage Innen auch Gastro – seit Corona auch der Wintergarten nutzbar Aufnahme am 8. Juli 03:40 Arbeitsbeginn!

im Glas: 2024 Müller-Thurgau Frank & frei

ein Klassiker, der nicht fehlen darf

Frank & frei: moderne Interpretation des MT

Frank & frei erklärt

mit Qualität neue Anreize schaffen

nur die besten Parzellen, Erträge reduzieren, Laubarbeit machen

bei den Basisweinen ist es einer der beliebtesten Weine, den auch Weinkenner nicht verschmähen

Secco Saignée – ein Gemeinschaftsprodukt

über das Etikett…

im neuen Bocksbeutel, weiße Flasche

man muss sich auch immer wieder neu erfinden

wenn in Franken: M-TH geht immer!

es gibt auch alkoholfreie Produkte (Komma nix)

man kann viel voneinander lernen

im Glas: 2024 Müller-Thurgau Frank & frei ein Klassiker, der nicht fehlen darf Frank & frei: moderne Interpretation des MT Frank & frei erklärt mit Qualität neue Anreize schaffen nur die besten Parzellen, Erträge reduzieren, Laubarbeit machen bei den Basisweinen ist es einer der beliebtesten Weine, den auch Weinkenner nicht verschmähen Secco Saignée – ein Gemeinschaftsprodukt über das Etikett… im neuen Bocksbeutel, weiße Flasche man muss sich auch immer wieder neu erfinden wenn in Franken: M-TH geht immer! es gibt auch alkoholfreie Produkte (Komma nix) man kann viel voneinander lernen 12:41 im Glas: Alte Reben weiß

ein Gegenstück zum Frank&frei MTH

Weinberg wurde 1960 gepflanzt mit Müller Thurgau – älteste Parzelle am Lützentaler Berg

dazu kam eine über 50 Jahre alte kleine Parzelle mit Morio Muskat

zusammen gelesen. Idee: ein MTH, der nicht so fruchtbetont ist wie der Frank&frei

erst gedacht: reinsortigen Müller – aber nun sind etwa 10% Morio drin (wäre nicht mal deklarierungspflichtig, aber man schmeckt’s)

die beiden hamonieren sehr gut – man hat sich früher wohl doch was dabei gedacht, sie zusammen zu pflanzen

die Preise in der Häcker sind sensationell günstig

Schoppen bei Gutsweinen 4,50 bis 5,00 Euro

in der Häckerwirtschaft wird anders kalkuliert als im Restaurant

begrenzte Zeiten, Familie hilft… (und nahezu Gäste-kommen-Garantie)

hin und wieder finden sich auch Raritäten auf der Karte: mal ein Frühburgunder, mal Lagenweine

Bückware all over the world!

ein Gegenstück zum Frank&frei MTH Weinberg wurde 1960 gepflanzt mit Müller Thurgau – älteste Parzelle am Lützentaler Berg dazu kam eine über 50 Jahre alte kleine Parzelle mit Morio Muskat zusammen gelesen. Idee: ein MTH, der nicht so fruchtbetont ist wie der Frank&frei erst gedacht: reinsortigen Müller – aber nun sind etwa 10% Morio drin (wäre nicht mal deklarierungspflichtig, aber man schmeckt’s) die beiden hamonieren sehr gut – man hat sich früher wohl doch was dabei gedacht, sie zusammen zu pflanzen die Preise in der Häcker sind sensationell günstig Schoppen bei Gutsweinen 4,50 bis 5,00 Euro in der Häckerwirtschaft wird anders kalkuliert als im Restaurant begrenzte Zeiten, Familie hilft… (und nahezu Gäste-kommen-Garantie) hin und wieder finden sich auch Raritäten auf der Karte: mal ein Frühburgunder, mal Lagenweine Bückware all over the world! 17:48 Infos zum Weingut!

Vater Klaus hat das Weingut in den Haupterwerb geführt

Weinbau hat über 100jährige Tradition in der Familie

1923 gab’s im Lützeltaler Berg eine Flurbereinigung

Urgroßvater Fritz Giegerich fing an, auch Wein zu machen

Urgroßvater hatte die (damalige) Raiffeisenbank/Darlehenskasse verwaltet

in den 90ern gab’s gute Gelegenheiten sich zu erweitern: da griff Vater Klaus beherzt zu

mittlerweile sind’s 17,5 ha, die sie voll biologisch bewirtschaften

seit 2020 in der Zertifizierung

der Jahrgang 24 machte Strich durch die Rechnung, den Prozess abzuschließen

24 gab’s 100% Frost und sehr kleine Ernte

eigentlich sind die Weinberge seit 2015 bio bewirtschaftet

Vater Klaus hat das Weingut in den Haupterwerb geführt Weinbau hat über 100jährige Tradition in der Familie 1923 gab’s im Lützeltaler Berg eine Flurbereinigung Urgroßvater Fritz Giegerich fing an, auch Wein zu machen Urgroßvater hatte die (damalige) Raiffeisenbank/Darlehenskasse verwaltet in den 90ern gab’s gute Gelegenheiten sich zu erweitern: da griff Vater Klaus beherzt zu mittlerweile sind’s 17,5 ha, die sie voll biologisch bewirtschaften seit 2020 in der Zertifizierung der Jahrgang 24 machte Strich durch die Rechnung, den Prozess abzuschließen 24 gab’s 100% Frost und sehr kleine Ernte eigentlich sind die Weinberge seit 2015 bio bewirtschaftet 24:09 Schrauber oder Korken? Reserve und Lagenweine auf jeden Fall Korken

junger frischer Wein hat Kohlensäure (durch die Gärung) eingebunden

über Korken vs. Schraubverschluss

die Korkqualität war vor 20 Jahren eine andere (nicht bessere!)

wenig Fehler – und Risikoverteilung: sie arbeiten mit verschiedenen Chargen/Herstellern zusamen

junger frischer Wein hat Kohlensäure (durch die Gärung) eingebunden über Korken vs. Schraubverschluss die Korkqualität war vor 20 Jahren eine andere (nicht bessere!) wenig Fehler – und Risikoverteilung: sie arbeiten mit verschiedenen Chargen/Herstellern zusamen 27:08 im Glas 2023 Schalk Silvaner

Silvaner, wie man ihn klassischerweise so nicht kennt

weist eine Reduktion auf (Zündplättchen!)

die Lage Schalk

1/3 ihrer Rebfläche im Rücker Schalk und Rücker Jesuitenberg

beide werden umgangssprachlich als „Schalk“ geführt – und sind zusammen 19 ha groß

sehr karger Boden

neben der Kargheit gibt es Löss-Segmente

beim Schalk sind die ältesten Reben 1977 gepflanzt

sie haben da Silvaner und Spätburgunder aus dieser Zeit

auch hier die Frage nach dem Preis? 38 Euro, Spitze des Sortiments

das meiste, was getrunken wird, sind unkomplizierte Alltagsweine

enn neu gepflanzt wird, dann in der Regel Burgunder und Silvaner – das ist die Entwicklung, wo das Weingut sich sieht

…und es gibt ausschließlich trockene Weine (außer vlt. mal ein Riesling Kabinett)

Silvaner, wie man ihn klassischerweise so nicht kennt weist eine Reduktion auf (Zündplättchen!) die Lage Schalk 1/3 ihrer Rebfläche im Rücker Schalk und Rücker Jesuitenberg beide werden umgangssprachlich als „Schalk“ geführt – und sind zusammen 19 ha groß sehr karger Boden neben der Kargheit gibt es Löss-Segmente beim Schalk sind die ältesten Reben 1977 gepflanzt sie haben da Silvaner und Spätburgunder aus dieser Zeit auch hier die Frage nach dem Preis? 38 Euro, Spitze des Sortiments das meiste, was getrunken wird, sind unkomplizierte Alltagsweine enn neu gepflanzt wird, dann in der Regel Burgunder und Silvaner – das ist die Entwicklung, wo das Weingut sich sieht …und es gibt ausschließlich trockene Weine (außer vlt. mal ein Riesling Kabinett) 34.42 Rebsortenverteilung

40-45% rote Flächen derzeit. Tendenz: steigend

bei der Vermarktung vielleicht 30% rot – die guten Burgunderklone tragen nicht so viel!

…wobei die Wertschöpfung wiederum bei den roten höher ist!

Lagenweine sind auch international gut vertreten (Belgien, Niederlande, Dänemark, USA)

Exportanteil ca. 15-20%

…eine Entwicklung der vergangenen fünf Jahre, das Qualitätsstreben macht sich bemerkbar

viel investiert

Dichtpflanzungen! Kommen besser mit Klima zurecht

welche Unterlage wählen wir (es gibt welche, die mit weniger Wasser zurecht kommen)

im Klingenberger Schlossberg: 1m Abstand von Reihe zu Reihe, 50 cm von Stock zu Stock

20.000 Stöcke/Ha (der „normale deutsche Weinberg“ hat 5.000)

40-45% rote Flächen derzeit. Tendenz: steigend bei der Vermarktung vielleicht 30% rot – die guten Burgunderklone tragen nicht so viel! …wobei die Wertschöpfung wiederum bei den roten höher ist! Lagenweine sind auch international gut vertreten (Belgien, Niederlande, Dänemark, USA) Exportanteil ca. 15-20% …eine Entwicklung der vergangenen fünf Jahre, das Qualitätsstreben macht sich bemerkbar viel investiert Dichtpflanzungen! Kommen besser mit Klima zurecht welche Unterlage wählen wir (es gibt welche, die mit weniger Wasser zurecht kommen) im Klingenberger Schlossberg: 1m Abstand von Reihe zu Reihe, 50 cm von Stock zu Stock 20.000 Stöcke/Ha (der „normale deutsche Weinberg“ hat 5.000) 37:52 Themenwechsel: zur Verarbeitung

Lese in kleine Kisten

fast ausschließlich Handlese (Lagenweine immer)

Nachsortierung im Weingut

Maischestandzeit/Kaltmazeration/spontane Gärung

Lese in kleine Kisten fast ausschließlich Handlese (Lagenweine immer) Nachsortierung im Weingut Maischestandzeit/Kaltmazeration/spontane Gärung 38:51 Frühburgunder

sie haben 0,5 ha, „was nicht ganz so wenig ist“

aufgeteilt auf drei Parzellen: Wörther Campestres und Lützeltaler Berg

Grundertrag immer gering

reift früh (Ernte schon im August) – da freuen sich die Tiere aufs Naschwerk!

Einnetzen hilft nur bedingt: die Tiere sind zu schlau…

…und die Waschbären kommen eh von unten

ein Kartenspielertrick hilft: Porzellanerde weißt die Trauben

den Tieren kann man dann weiß machen, dass es keine rote Traube ist 😉

egal wie anspruchsvoll der FB im Weinberg ist: er ist qualitativ immer eine Freude

…und wir merken beim Silvaner im Glas: die Reduktion öffnet sich, der Wein wird vielschichtiger

sie haben 0,5 ha, „was nicht ganz so wenig ist“ aufgeteilt auf drei Parzellen: Wörther Campestres und Lützeltaler Berg Grundertrag immer gering reift früh (Ernte schon im August) – da freuen sich die Tiere aufs Naschwerk! Einnetzen hilft nur bedingt: die Tiere sind zu schlau… …und die Waschbären kommen eh von unten ein Kartenspielertrick hilft: Porzellanerde weißt die Trauben den Tieren kann man dann weiß machen, dass es keine rote Traube ist 😉 egal wie anspruchsvoll der FB im Weinberg ist: er ist qualitativ immer eine Freude …und wir merken beim Silvaner im Glas: die Reduktion öffnet sich, der Wein wird vielschichtiger 42:33 im Glas 2022 Spätburgunder Pitztaler Berg

…wofür das Weingut auch steht

Pitztaler Berg ein eigenes Gewann mit mächtigem L öss

sehr gute Wasserspeicherfähigkeit, drumherum Wald – also Kühlheit

viel Wald, viel Acker im Nebental – und plötzlich Wein

so geht’s vielen Lagen in Chufranken

Pitztaler Berg hat 6ha, knapp 90% sind in ihrer Hand

sie haben dort Spätburgunder, Chardonnay, Silvaner (Silvaner Alte Reben)

…wofür das Weingut auch steht Pitztaler Berg ein eigenes Gewann mit mächtigem L öss sehr gute Wasserspeicherfähigkeit, drumherum Wald – also Kühlheit viel Wald, viel Acker im Nebental – und plötzlich Wein so geht’s vielen Lagen in Chufranken Pitztaler Berg hat 6ha, knapp 90% sind in ihrer Hand sie haben dort Spätburgunder, Chardonnay, Silvaner (Silvaner Alte Reben) 45:02 schon mal über umpfropfen nachgedacht bei „Neuanlage“?

seit 20/21 arbeiten sie mit Umveredelung

bei Neupflanzungen kann man die Weichen anders stellen (Abstände!)

auch neue Drahtrahmen…

die Wahl der Rebwurzel

aber im Rücker Schalk in der Steillage war’s sinnvoll

da haben sie 50 Jahre alten Spätburgunder auf einen französischen Klon umgepfropft

und den 65 Jahre alten Müller (hatten wir als 2. Wein) haben sie zu Chardonnay umveredelt

Wasserprobleme? Wo hat man sie nicht, wenn es ein halbes Jahr kaum regnet?

wir sind Jahrgangsfreunde und nehmen, wie es kommt

22 war ein sehr guter Jahrgang für Spätburgunder

wir schauen schon, dass wir eine Frische im Wein haben

wir arbeiten auch viel mit Ganztraubenpressung

Weingut Giegerich

Weichgasse 19

63868 Großwallstadt

Tel. +49 6022/655355

weingut-giegerich.de

[Besucht am 8. Juli 2025 | Alle Beiträge Churfranken

.



.

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des Churfranken e.V.

.

