ich will eine gewisse Veränderung reinbringen

Als Uli Kremer ein kleiner Junge war, fand er den Winzerberuf eher doof. Zu anstrengend, immer was zu tun. Konsequenterweise probierte er erst mal kurz was anderes – um dann festzustellen: da muss man ja auch arbeiten! Dann doch lieber Winzer werden und in Vaters Fußstapfen treten! Und so kam er nach Winzerlehre, Wanderjahren und Studiengang als Meister und Techniker 2014 in den Betrieb in Großheubach, den sein vater dort gegründet hatte – weil er wegen einer Mehlstauballergie die Tradition der Familie als Müller nicht fortsetzen konnte. Seit 2023 leitet Uli Kremer nun das Weingut, doch Vater Steffen ist als helfende hand immer noich dabei – genau so wie die beiden Ehefrauen: ein klassischer Familienbetrieb. Das Weingut wuchs in den Jahren auf 14 Hektar Rebfläche, die Spezialität sind – wie in Churfranken nicht verwunderlich – burgundische Rebsorten wie Spätburgunder, Chardonnay und Weißburgunder. Das einzigartige Terroir des Großheubacher Bischofsberg, geprägt von rotem Buntsandstein mit hohem Eisengehalt, verleiht den Weinen eine besondere Note. Besonders der Spätburgunder sticht hervor – er wurde mit dem renommierten „Best of Franken“-Preis ausgezeichnet und zeigt die Qualität, die das Weingut anstrebt. Selbstverständlich gibt es auch Silvaner, allerdings nicht irgendeinen: es sind 90 Jahre alte, wurzelechte Reben, die diesen Wein so besonders machen…

Mitten während der Aufnahme zu diesem Podcast signalisierte das vibrierende Telefon des Winzers übrigens einen Anruf, was Uli Kremer nach kurzem Blick aufs Display ignorierte. Es gehört zum guten Ton, das wegzudrücken bei laufenden Aufnahmen – zumal wenn die Nummer unbekannt ist. Wenn aber dann die gleiche Nummer nochmal und auch ein drittes Mal um Gehör bittet, dann sollte man vielleicht doch mal dran gehen. Und so erfuhr Uli Kremer, Winzer im churfränkischen Großheubach, dann gerade noch rechtzeitig, dass sein 2022 Pinot Noir Reserve zum besten Wein Frankens in der Kategorie Rote Burgunder gekürt wurde. Wir haben den Moment und die Freude danach inklusive des Aufbruchs zur Feier (Iphofen ist knapp eineinhalb Stunden mit dem Auto entfernt!) mit im Podcast. Den Frühburgunder probierten wir dann noch schnell mit dem Senior – aber der musste ja auch fort 😉

Zwei Tage später traf ich – zusammen mit den Journalistenkollegen Albert de Jong aus den Niederlanden, Marc Roovers aus Belgien und Victor Ledermann aus der Schweiz – Uli Kremer im Rahmen einer Pressereise wieder. Deswegen gibt’s auch noch ein Strahlender-Winzer-mit-Trophäe-Foto! Das Unikat in der rechten Hand von Uli Kremer ist übrigens ein Ceratit Nodosus. Wer oder was das ist, verrät die Pressemeldung des Fränkischen Weinbauverbands, der den Wettbewerb in diesem Jahr bereits zum 22. Mal veranstaltete: „Der Ceratit Nodosus, ein urzeitlicher Kopffüßer, steht symbolisch für die geologische Einzigartigkeit des fränkischen Weinlands. Der versteinerte Urzeitkopffüßer lebte vor 250 Millionen Jahren auf dem Gebiet des heutigen Weinanbaugebiets Franken während der Zeit, in der die einzigartige Gesteinsformation aus Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein entstand. Kein anderes Weinanbaugebiet der Welt vereint unter seinen Böden alle drei Gesteinsarten der Trias – Muschelkalk, Keuper und Buntsandstein. Diese Kombination prägt den unverwechselbaren Charakter der Frankenweine – und macht sie zu echten Botschaftern ihrer Herkunft.“

Die im Podcast probierten Weine

2023 Chardonnay, Großheubacher Bischofsberg, trocken, Franken

2023 Silvaner Alte Reben, Großheubacher Bischofsberg, trocken, Franken

2022 Pinot Noir Reserve, Großheubacher Bischofsberg, trocken, Franken – „Best of Franken“ 2025

2022 Frühburgunder, trocken, Großheubacher Bischofsberg, Franken

Und hier wie immer der rote Faden unseres Gesprächs

00:37 heute mit U2: Uli Kremer und Uli van Stipriaan

wir sind in Großheubach am Main

in Churfranken – wo der Main am schönsten ist

ein bisschen abgesetzt von Franken – „wir sind der letzte Zipfel“

geografisch liegen sie zwischen Würzburg und Frankfurt

hier ist Franken: Burgunderland

Lieblingssorten: Weißburgunder, Chardonnay, Spät- und Frühburgunder

Besuch im Sept. 24

Frühburgunder wollte er nicht – aber seit er sie halt…

der frühreife Frühburgunder macht den Urlaub vor der Lese zunichte

von Simone Adams gelernt: FB zum Sekt nehmen. Ist noch früher und erspart auch Probleme mit KEF

Frühburgunder ist eine Diva

2021 war sein erster FB-Jahrgang

perfekte Trauben mit toller Säure und perfektem Körper gelesen

22 war auch sensationell – und 23 liegt noch im Fass

er hat nicht diesen Duft-Klon – sein Vater hatte bereits vor über 25 Jahren burgundische Klone vom Chardonnay gesetzt

gute Lage im Berg: keine reine Südausrichtung, Hangfuß

karger, steinhaltiger Boden

mit 23er Jahrgang hat er das Weingut übernommen

im Betrieb ist er schon seit 2014, aber erst jetzt geht: genau SO wird’s gemacht

was sagt der Vater dazu?

Generationswechsel war sensationell: der Vater hat ihn machen lassen. Auch die Fehler…

ich will eine gewisse Veränderung reinbringen

er war viel unterwegs, hat viel gesehen und probiert / verkostet

mir gefällt die Stilistik, wenn Chardonnay nicht so fett ist

2023 schon bei der Ernte gesagt: wir wollen gar nicht so reif werden!

moderater Alkoholgehalt

…und eine gewisse eigene Säure hat

handgelesen in kleine rote Kisten und per Fuß angequetscht

nach zehn Stunden ab auf die Presse

warum mit den Füßen?

wir machen’s mit Stiefeln an

Gärung im Holzfass – burgundische Eiche

50% Neuholz, 50% gebrauchte Fässer

12 Monate im Barrique

dann über Schwerkraft abgelassen und von der Hefe getrennt und dann unfiltriert gefüllt

Hallo Uli, du wirst gleich angerufen von Haus des Frankenweins

es geht um Best of Franken…

Hallo Uli, du wirst gleich angerufen von Haus des Frankenweins es geht um Best of Franken… 11:34 Preis ist überraschend: nur mit diesem einen Wein mitgemacht

sind schon drei Jahre dabei – hat nie gereicht…

jetzt ist der Pinot Noir 2022 zum Siegerwein gekürt worden

Best of Franken

Weine, die in der Prämiierung schon mal eine Goldmedaille gewonnen hatte, dürfen mitmachen

es gibt viele (elf) Kategorien

an diesen Termin hat er nicht gedacht und sich auch den Abend nicht freigehalten…

Uli ist die zweieinhalbste Generation: der Opa hatte mit wenig Rebflächen angefangen, nebenher: er war Müller

aber der Vater hat(te) eine Mehlstauballergie

und er fing an, wirklich gute Lagen zu kaufen/zu pachten

von einem Weinberg auf jetzt 14 ha

Vater hat im Staatlichen Hofkeller gelernt, danach Meister und Techniker gemacht

Vater startete dann auf ca 3 ha durch, vermarktet regional in eigener Heckenwirtschaft

2008 haben sie ganzes Weingut übernommen, das keine Nachfolgegeneration hatte

Filetstück im Großheubacher Bischofsberg vorletztes Jahr dazu bekommen – Terrassen mit Mauern.

Mauern sind ein Jahr lang saniert worden

der Mann ist mehr Künstler als Maurer!

unten im schweren Boden Silvaner, drüber im kargen Boden Spätburgunder

alles Dichtstockpflanzung mit 50 cm Stockabstand

10.000 Stöcke stehen da (aufs ha hochgerechnet)

warum so und nicht anders?

die Stockbelastung pro Stock ist deutlich geringer

Konkurrenz belebt das Geschäft 😉

Ertragsziel sind vier bis Trauben/Stock

junges Team im Weinberg mit Gabriel Restel (Sohn der Betreiber vom Gasthaus zur Krone)

er hat beim Weingut Fürst Winzer gelernt, war danach bei Griesel Sekt und Manicor

Eltern sind beide im Betrieb, die Frau auch.

Uli macht alles: Weinberg, Keller, Marketing – nur nicht gerne Büro

nicht aus dem Bocksbeutel – „ich bin kein großer Fan davon“

aber es gibt welche, weil die Touristen das wollen

ich versuche die Leute zu erziehen: der Inhalt ist wichtig, ist doch wurscht wie die Flasche aussieht

über die Kremersche Qualitätspyramide

ein Stern: Ortsweine, zwei= Lage, 3 Sterne= Premium

Silvaner Alte Reben, gewachsen in Großer Gewächs-Lage

Großheubacher Bischofsberg Silvaner Alte Reben

wurzelechte Reben, 90 Jahre alt

0,2 ha, wenig Ertrag: reicht für ein Halbstückfass

Bischofsberg ist 40 ha groß (und ist aber auch eine Große Lage)

eine der kleinsten eingetragenen Lagen Deutschlands, knapp 0,7 ha

Spätburgunder, Weißburgunder und Riesling steht da

liegt 180 m höher als die üblichen Weinberge

vor vier Jahren neu gepflanzt – gespant auf die ersten Jahrgänge

Jahrgang 2025 sieht bislang gut aus!

die Reben sollen mal gucken, wo sie ihr Wasser finden!

Wasser für die Jungreben: von den Dächern des Hofs und von einem Brunnen, muss in die Berge gefahren werden

der braucht Zeit! Nicht zu früh probieren!

sie bleiben 12 Monate im Fass, bis sie auf die Flasche kommen

und dort am besten auch nochmal 6 Monate…

Gibt’s genug Lagerkapazität? Nee! Alles voll, Garage inklusive

Ziel ist, das Weingut zu erweitern

klein, aber mit Charme. Keller sind alte Gewölbe

aber arbeitstechnisch schwierig

Neubaupläne für Kelterhalle und Rotweinkeller…

Anteil rot:weiß

war mal mehr Weißwein (70%), jetzt rot 60%, Tendenz der Roten steigend

1Spätburgunder ist hier auf dem eisenhaltigen Buntsandsteinboden das Nonplusultra

2022 Großheubacher Bischofsberg Pinot Noir Reserve

im Ort wird er oft für verrückt erklärt: der Kremer geht schon Trauben lesen!

die Oechsle-Ralley ist out

Heckenwirtschaft vor der Sommerpause vor der Lese

18 Tage von elf bis Nachts Bude voll

family-business: Küche macht die Familie und Helfer

in Spitzenzeiten können da 200 Leute sitzen

warum ist der Wein „Reserve“?

bis er in den Verlauf kommt, vergehen immer zwei Jahre (18 Monate davon im Keller)

Ausbau: zunehmender Anteil Ganztraubenvergärung – 2022 waren es 50%. Spontan vergoren, spontaner BSA

Preis: (noch) 25 Eu

Steillagen, 100% Handarbeit – 1.500 Stunden Arbeitszeit pro Hektar!

die Weine davor: je 19,50 EU

er nutzt Korken bei den Großen Gewächsen

Lehre in der Hofkellerei

Frühburgunder im Glas

sieben Weine zur Fränkischen Weinprämiierung angestellt – alles Rotweine

sieben Goldmedaillen auf einen Schlag bekommen!

der Sohn ist ein penibler Arbeiter

Weingut Kremer

Mühlgasse 12

63920 Großheubach

Tel. +49 9371/3270

weingut-kremer.de

Öffnungszeiten der Vinothek

Mo-Fr 8.30-12.00 & 13.30-18.00 Uhr, Sa 8.30-15.00 Uhr

[Aufgenommen am 7. Juli 2025 | Alle Beiträge Churfranken

.



.

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des Churfranken e.V.

.