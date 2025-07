Simone Adams ist als Winzerin eine Quereinsteigerin der anderen Art: sie war in Geisenheim, arbeitete dort als Wissenschaftlerin an der Hochschule in der Theorie – und an ihrer Promotion. Bis ihr Vater starb und das familieneigene Weingut eine Praktikerin brauchte. Seitdem geht Simone Adams die Arbeit im Weinberg zwar handwerklich an – aber die Wissenschaftlerin in ihr hilft, die tägliche Praxis immer wieder zu hinterfragen: „Als promovierte Önologin habe ich keine Scheuklappen vor Experimenten. Im Gegenteil – das Hinterfragen von Sachverhalten und die Suche nach besseren Lösungen sind der beste Fortschrittsmotor. Auch beim Wein“, sagt Simone Adams. Die Aufnahmen zu dieser 148. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ entstanden während einer Pressereise des Deutschen Weininstituts (DWI) im Innenhof des Weinguts in Ingelheim – folgt also nicht dem klassischen Frage-Antwort-Gespräch-Stil. Simona Adams ist die Hauptrednerin mit vielen Insights zum bio-dynamischen Weinmachen, Ernst Büscher (Pressesprecher des DWI) und einige Kollegen stellen hin und wieder Fragen.

Simone Adams führt ihr zehn Hektar großes Weingut in Ingelheim mit Fokus auf Burgundersorten, insbesondere Spätburgunder und Chardonnay. Geprägt von kalkhaltigen Böden und kühlem Klima bieten die Lagen optimale Bedingungen für anspruchsvolle Weine. Nach der Übernahme des Weinguts im Jahr 2010 führte Simone Adams es schrittweise zu einer ökologischen Bewirtschaftung (seit 2017) und seit 2020 zur vollständigen Biodynamie. Ihre Philosophie setzt auf präzise Handarbeit im Weinberg und minimale Eingriffe im Keller (Spontangärung und Verzicht auf Schönung und Filtration). Durch biodynamische Praktiken, vielfältiges Klonmaterial und gezielte Maßnahmen zur Ertragsreduktion entstehen elegante, strukturierte und langlebige Weine. Etwa 50 % werden exportiert.

Liste der verkosteten Weine

2023 Chardonnay Lohpfad

2023 Chardonnay Auf dem Haun

2022 Spätburgunder Ingelheim

2022 Spätburgunder Heerweg

2022 Spätburgunder Auf dem Haun

2022 Spätburgunder Horn

2022 Spätburgunder Pares

2016 Chardonnay Lohpfad

2020 Spätburgunder Pares

Unsere Themen

00:29 Intro Deutsches Burgunderwunder

03:17 Start Simone Adams

französisches Lexikon von 1892 verglich Rotwein aus Ingelheim mit dem aus Burgund

Historie: Karl der Große soll die Pinot-Rebe mitgebracht haben

die Böden sind ähnlich wie im Burgund – nur am 50. Breitengrad

zwei Hangseiten, die unterschiedlich sind in der Bodenformation

komplett auf Burgundersorten spezialisiert

diese Böden und wenig Niederschläge (500 l/Jahr) sind fantastisch für Burgunder

Spätburgunder und Chardonnay kommen gut mit der Hitze zurecht

in Geisenheim Weinbau studiert

2010 „relativ plötzlich“ ins Weingut eingestiegen

zuvor in Geisenheim „in der Theorie“ beschäftigt

ab 2016 ging’s qualitativ vorwärts: zuerst auf Handlese umgestellt

seit 2017 „ökologisch auf dem Boden“

seit 2020 komplett biodynamisch



06:39 im Keller: alles spontan vergoren, keine Schönung, keine Filtration, minimale Schwefelung zur Abfüllung

perfekte Trauben zum perfekten Zeitpunkt lesen

11,5 ha bewirtschaften sie

60/65% Spätburgunder

der Rest: Weiß- & Grauburgunder und vor allem Chardonnay

Gutswein geht bei dem Konzept der vielen Handarbeit nicht

also Ortsweine und Lagen on top. Chardonnay nur als Lage

Lohpfad ist Gewann in der Lage Schlossberg

Chardonnay gepflanzt 2000

…und eine alte Bacchus-Anlage 2019 umgepfropft

so hat’s 49 Jahre alte Reben Chardonnay…

schonende Pressung und kaum noch Trub…

Traubenhygiene und Gesundheit sind enorm wichtig: Selektion im Weinberg und auf dem Sortiertisch im Keller

versehentlich nicht gekühlt beim Gären und festgestellt: hey, das ist ja cool!

ich ihn ergebnisoffen und nie ideologisch oder gar esoterisch unterwegs

ansonsten das volle Programm: Hornmist, Hornkiesel – und Tees

Kupfermengen total reduziert

wir kombinieren neueste Erkenntnisse mit alter Schule

Chardonnay wird imNovember erst gefüllt

lockere Schluffauflage, nimmt viel Wasser auf. Burgundische Verhältnisse!

21:51 im Glas: Spätburgunder

kalkiger Sand als Boden – interessant

unser Steckenpferd beim Spätburgunder ist, mit Stil und Stängel zu vergären

im Lagenbereich 100%, im Einstiegsbereich 30%

die Frische im Abgang kommt von den Rappen

wenn wir komplett entrappen würden, würde eine ganze Dimension fehlen

je mehr wir vom Weinberg mitnehmen, desto mehr kann ich die Herkunft zeigen

Über Preise!

Spätburgunder ist sehr vielschichtig, komplex und trotzdem leichtfüßig, elegant

Vier Lagen SB: 2 Gewanne und 2 Große Lagen

ausschließlich deutsches Klonmaterial

die Idee der Selection Massale…

die Klon-Vielfalt macht Sinn

in den Lagen stehen bis zu fünf verschiedene Klone

warum sollte ich die Kopie ins Haus holen, wenn ich das Original machen möchte?

und wann sind die Rappen reif?

die Reife der Kerne ist entscheidend, die geben die Physiologie vor!

deswegen sieht der Alkoholgrad fast wie Protokoll aus: 12,5

auch 22, wo es so heiß war? Da muss es halt schnell gehen. Sehr schnell

was hilft: ein großes Team. Sie teilt sich ihres mit Carolin Diel von der Nahe – die ernten meist später, da können Teile vom Team wandern

Unterschiede in der Vinifizierung: alle Lagen 18 Monate im kleinen Holzfass

2021 war die Kirschessigfliege erstmals nicht nur im Früh-, sondern auch im Spätburgunder

viel selektieren, mit Pinzetten!

das ist der Grund, warum sie Frühburgunder als Rotwein abgeschafft haben

nun wird im Frühburgunder-Weinberg Sektgrundwein gelesen (früher, also vor den Plagen)

der ist eingetütet, bevor die Kirschessigfliege alles zunichte macht

viele Strategien für die Bodenbewirtschaftung

Wintereinsaaten, selbst zusammen gestellte Mischung

Komposttee – ein Katalysator für Mikroorganismen

warum sind so viele Weinberge gelb in diesem Jahr?

aber unsere sind die grünsten der Gemarkung!

das ist Eisenmangel

das ist die Idee: über die Bodengesundheit den Weinberg aufstellen

kein Pflug mehr: der Bodenuntergrund bleibt intakt

wir sind mikroparzelliert wie im Burgund

die Böden wurden im Untergrund nie verändert!

der Großteil der Weinberge ist quer angelegt

wir haben es hier nicht steil, aber schief!

die Kippthematik ist groß

das verlangsamt die Bewirtschaftung – eine Stunde/ha statt 20 Minuten im Wonnegau oder der Pfalz

die kleinen Strukturen haben aber auch ihren Charme

in allen Lagen werden die Triebspitzen eingewickelt

wir schneiden im sanften Rebschnitt

nur in den Lagenparzellen beim Spätburgunder, weil doch sehr viel Aufwand

es sind keine wüchsigen Böden

wir schneiden so gut wie keine Trauben raus – die Pflanzen regulieren das selbst

immer hart am Wind segeln: Wasserversorgung, Traubenentwicklung…

Thematik Vitiforst

wir haben ja schon eine sehr durchpflückte Landschaft mit Bäumen und Heckenstreifen

der Boden nimmt viel Wasser auf

es gibt in Ingelheim 30 Flaschenwein abfüllende Betriebe plus Fassweinbetriebe

das Einwickeln macht niemand, bio-dyn arbeitet auch niemand

Dschungel, 30 Jahre nicht bewirtschaftet

2014 aufgerebt

die Naturschutzbehörde (angeregt durch Hundegassigeher) wollte heftig mitreden

Weine, obwohl von jungen Reben, wirken gehaltvoll: der Boden hatte ja nüscht zu tun!

Preise

Horn 58 EU, Pares 82 Eu

das kann von der Lage, der Reputation, dem Boden, der Handwerklichkeit in der deutschen Spitze mithalten

um 1900 war Ingelheim Pares weltweit bekannt

wir versuchen da anzuknüpfen: Handwerklichkeit und Boden

Vermarktung

Privatkunden nicht so viel, 5-10% max.

Fachhandel und gute Gastro – und viel Export

Export 50%…

Europa, USA, Australien

5 Mio Norweger – was die trinken!

die Böden geben es her, den Rest müssen wir mit guter Bewirtschaftung schaffen

Südtirol ist für so ein feine Rebsorte zu warm

Spätburgunder auf Sizilien: eigentlich roter Alkohol…

keine Gerbstoffschönung

wie alt können die werden?

der Trigger-Moment konventionell zu bio-dyn?

die spannendsten Weine der Welt sind so produziert!

AdamsWein

Altegasse 28

D-55218 Ingelheim/Rhein

T +49 6132 79080 0

adamswein.de

[Besucht am 25. Juni 2025 | Alle Beiträge Rheinhessen

.



Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut).

.