In der 147. Folge von „Ein Glas“ dreht sich alles um das innovative Weinhaus Bettina Schumann am Kaiserstuhl. Zu Gast sind Bettina Schumann, die kreative Winzerin hinter den eleganten, oft alkoholärmeren Weinen, und Melanie Panitzke, ausgezeichnete Sommelière und Expertin für die perfekte Weinbegleitung – auch wenn’s manchmal ganz ohne Essen gteht! Gemeinsam sprechen sie über ihren unkonventionellen Ansatz, hochwertige Trauben von sechs regionalen Winzern zu beziehen, und verraten, wie sie mit Leidenschaft und Experimentierfreude außergewöhnliche Weine wie den Mittenmang (Rosé vom Spätburgunder) kreieren. Außerdem geben die beiden Frauend spannende Einblicke rund um PetNat, Walk in Clouds, Grauburgunder Famose Schose und die badische Spezialität Badisch Rotgold.

Wir reden über den Werdegang der beiden engagierten Frauen, von internationalen Erfahrungen bis zur Selbstständigkeit, ihre Philosophie und traditionelle Methoden wie den sanften Rebschnitt. Besonders bei ihren Grauburgundern ist das Thema Qualitätsweinprüfung spannend: darf der das? Und was hat’s für Folgen, wenn nicht? Es gibt also viel zu lernen – aber: wir haben auch oft gelacht!



Verkostete Weine

2022 Pet Nat (Chardonnay/Spätburgunder)

2022 Walk on Clouds (Weißburgunder/Chardonnay)

2022 Mittenmang, Spätburgunder Rosé

2021 Famose Schose, Grauburgunder

2022 Graues B, Grauburgunder

2022 Badisch Rotgold (Grauburgunder/Spätburgunder)

Und darüber haben wir gesprochen:

00:38 der vierte Frauen-Podcast in Reihe!

Bettina Schumann und Melanie Panitzke zu Gast

beide sind in der Gegend wegen der Coolinaria in Görlitz…

Winzerin ohne Hektar – flying weinemaker

Bettina Schumann ist in Berlin geboren – da erbt man kein Weingut

sie war Betriebsleiterin beim Weingut Zimmerlin am Kaiserstuhl

wo kommen die Trauben her?

von den Winzern am Kaiserstuhl – Gegend ist sehr genossenschaftlich geprägt, 75% Anteil

Vorteile: nicht nur blieb Flächenkauf (oder Pacht) erspart, sondern auch die Arbeit wird verteilt

sie war damals in der Tat auch flying winemaker war, u.a. für die Winzergenossenschaft Saale Unstrut

wieviel ha stecken hinter den Trauben?

Flächenangabe bewegt sich bei 7 ha, verteilt auf sechs Winzer

die Kroatien-Story der Black Island Winery

Bezahlung nach Qualität, nicht nach Menge mal Oechsle

wie definiert man da Qualität? Oechsle und Menge sind ja messbar…

eher bin ich traurig, wenn Trauben mit 98° Oe kommen

Credo sind alkoholarme Weine

sie haben Qualitätsmanager Joachim

Joachim ist ehemaliger Praktikant – jetzt einziger Mitarbeiter

war dann in Geisenheim und nun bei ihnen

ein Weinbaucrack, er hat selber Reben

er befasst sich auch mit Dingen wie sanfter Rebschnitt

ich bin Sommeliere von Beruf

also eigentlich weiß keiner bei mir zu Hause was ich wirklich tue…

Sommeliere in Köln

bei Christina Fischer, Wein am Rhein, Domhotel

aus Spätburgunder und Chardonnay

wir machen seit 2016 PetNat

PetNat unfallfrei zu öffnen ist ein Ziel bei der Produktion (klappt ganz gut)

PetNat hört sich einfach an – aber da steckt viel Arbeit drin

Pinot Noir aus Macération carbonique gewonnen

warum macht man das? andere Art der Aromatik!

der safety-Trick: vor der Flaschengärung mehrere Abstiche machen

Arbeitsbeginn (endlich!)

feinperlig, ca 2bar –> leicht prickeln nur

was sagt die Sommelier?

zum sommerlichen Dessert!

traditioneller Rebschnitt imWinter (wenn’s kalt ist)

am besten den Winzern zuschauen. Oder YouTube gucken

gar nicht mal so schwer – wenn man es verstanden hat

Reben sind vitaler, weniger Krankheiten

was liegt jetzt an im Weinberg?

Chardonnay-Cuvée im Edelstahltank ausgebaut

über die Weinlinien im Weingut

Schumann-Linie, unterteilt in Rot- und Goldschuh

rot= Ortsswein, gold= Premium

Easy Drinking Linie mit Walk on Clouds und Badisch Rotgold

seit zwei Jahren Selektionslinie ganz rar, die Grand Cru Linie

die sind so rar die findet man nicht im Netz…

Walk on Clouds mit Stiefel – das ist der „Leitschuh“

die Weinnamen finden sie selbst

wir selber und ein paar gute Flaschen Wein

erst mal schaun: ist das schon geschützt?

was sagt die Somm zu Walk on Clouds?

mein Sonntagsnachmittagswein 16 Uhr

früher Lesezeitpunkt – für die Winzer überraschend (aber gar nicht schlecht, weil sie dann wieder Zeit für die Anderen haben)

seit wann gibt es das Weingut eigentlich?

dieses Jahr ist 10jähriges Jubiläum!

direkt mit 30.000 Flaschen angefangen

jetzt bei 70.000 Flaschen/Jahr und wollen nicht größer werden

klein und fein

ich bin gerne Kellerkind

über die Preise der Weine

wo / an wen verlaufen sie?

persönliches Marketing

persönliche Verbindung zum Händler/Gastronomen ist wichtig

Privatkundenanteil 20% etwa

Vinothek Fr&Sa nachmittags

ein Wein, der zum Kennenlernen verführt

ich wollte keine Weine machen, wo man sagt: finde ich eh schon an jeder Ecke

Preis: 12,90 EU

der meistverkaufte Wein? Bis in die Puppen!

Namenserklärung!

Weißburgunder, anders gedacht

Grauburgunder ist eine dankbare Rebsorte

ein Grauburgunder mit Maischestandzeit

drei Grauburgunder gibt es (Famose Schose, das Graue B und Dit is der Clou von’t Jantze

Kriegen die noch eine AP (Prüfnummer)

nur Qualitätsweine dürfen den Begriff Kaiserstuhl auf dem Etikett führen

es ist ja Grauburgunder in seiner ursprünglichen Form!

Trauben aus dem Kaiserstuhl – aber „Deutscher Wein“

Grauburgunder dürfen sie auch nicht draufschreiben (Pinot Grigio übrigens schon…)

Famose Schose: ein Wein für die Herbstküche

im Glas: Graues B. oder die Famose Schose a la Pink

ja, was haben wir hier gemacht?

zehn Tage Maischestandzeit haben die Fabre aus der Traube geholt

dieser Grauburgunder ist unser Sommerrotwein

die unterschätzte Rebsorte Grauburgunder

ein Un-Ruländer

dazu? Graubrot. Mit Fleischsalat!

Badisch Rotgold

zusammen geerntet, zusammen abgepresst

ein dezent höheer Anteil Grauburgunder ist Pflicht (also z.B. 51%)

ein tarditionelles Getränk, in den 80er Jahren massenhaft getrunken

damals in der Literflasche und eher so „kellerkehrausmäßig“

als Schumann damit anfing, wurden in ganz Baden nur noch 2.600 Liter verkauft

für ein Produkt, das früher millionenfach aufgelegt wurde

die Idee kam von einem Praktikanten!

zwei nette Mädels sind auf dem Etikett. Bissl jugendstilartig…

eine Brünette und eine Blondine

die Blondine steht für den Grau-, die Brünette für den Spätburgunder…

der Vulkan (Kaiserstuhl) spuckt Trauben statt Lava!

jetzt sind’s je nach Jahrgang ca 10.000 Flaschen

läuft wie geschnitten Brot

natürliche Restsüße: ca 15 g RZ

etwas mehr Arbeit: durch Kühlung die Gärung stoppen

inzwischen wird es wieder in den Sommelierschulen gelehrt, was Badisch Rotgold ist

Weinhaus Bettina Schumann

Im Winkel 8

79346 Königschaffhausen

Tel. +49 160 92146529

schumann-wein.com

