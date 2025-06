Kleine Weinprobe | Klicken öffnet mehr

Das Weingut verkauft seinen Wein in mehreren Linien unter den Markennamen Dalmatian Dog und Merga Victa. der dalmatinische Hund steht für die Einstiegsweine, Merga Victa selbst hat wiederum unterschiedliche Qualitäten und scheint die Hauptmarke zu sein: am Kellereigebäude steht ganz groß Merga Victa und Pošip, recht klein (und eigentlich nicht im Vorbeifahren sichtbar, sondern erst nach dem Einparken) findet man dann noch den Hinweis auf die Black Island Winery – und den sehr charmanten behaltenen altern Schriftzug der Vinaria Smokvica.

In Smokvica gibt es etwa zweihundert Weinberge auf einer Höhe zwischen 40 und 160 Metern über dem Meeresspiegel. Die Reben sind mindestens 15 Jahre alt, und für die Weine der Linie Merga Victa werden die Trauben sorgfältig von 25 lokalen Familien ausgewählt, die seit Generationen Weinbau betreiben. Merga Victa bedeutet „Pfad des Wasswers“ und deutet auf die Süßwasserbecken rund um Smokvica hin. Die ausgewählten Trauben stammen von drei verschiedenen Bodenarten (Roterde, Sand und Fels). Die Gegend zwischen Smokvica und Cara steht für die Rebsorte Pošip. Sie wächst hier nicht nur gut, sie wurde hier auch entdeckt: Marin Tomašić Barbaca fand eine wilde Rebe beim Fällen von Bäumen im Wald in der Stiniva-Schlucht eine wilde Rebe, die ihm gefiel. Er schnitt einige Zweige ab und kultivierte sie in seinem nahegelegenen Weinberg. Smokvica, Čara und Blato gelten als die besten Lagen auf Korčula, wo Pošip gedeiht – immer noch auf seiner ursprünglichen Unterlage, weil er der Reblaus widerstand, die Ende des 19. Jahrhunderts die europäischen und kroatischen Weinberge verwüstete. Die Frage auf Željanas T-Shirt ist also eher rhetorischer Natur: aus Smokvica!

Wir waren zur Weinprobe eingeladen – regulär kann man verschieden ausgiebige Weinproben mit einem Snack in der Vinothek buchen (ab 20 €).

Dalmatian Dog Pošip

Ein frischer, aromatischer Einstiegswein aus der Rebsorte Pošip, produziert aus Trauben, die in der Mitte der Wälder von Smokvica wachsen, wo die Lagen etwas höher gelegen sind. Der Wein hat einen moderaten Alkoholgehalt von etwa 12,5 % (im Jahr 2024 aufgrund der heißen Witterung 13 %). Er ist frisch, leicht zugänglich und repräsentiert den typischen Stil der Insel. Toller Terrassenwein, geht aber auch zum (nicht zu fetten) Fisch! Preislich liegt er bei 12,50 €.

Merga Victa Pošip

Der „Merga Victa“ ist der mittlere der drei Pošip-Weine der Black Island Winery. Er hat einen Alkoholgehalt von 13–13,5 % und wird aus Trauben von mindestens 15 Jahre alten Reben hergestellt. Der Wein ist komplexer als der Dalmatian Dog, mit einer ausgeprägten Frische und einem blauen Etikett, das die Verbindung zum Meer symbolisiert. Unser Lieblingswein! Preislich liegt er bei 16 Euro.

2021 Merga Victa Pošip (sur Lie)

Eine limitierte Edition des Merga Victa, die aus Trauben von Reben stammt, die älter als 50 Jahre sind, und mindestens zwei Jahre in Eichenfässern (französische, amerikanische und slawonische Eiche) ausgebaut wird. Der Wein hat einen vollen Körper, komplexe Aromen mit Noten von Vanille (besonders durch die amerikanische Eiche) und Minze, und ist etwa fünf Monate nach der Abfüllung im Jahr 2024 noch jung. Er ist für eine Lagerung von zwei bis drei Jahren geeignet. Uns war der zu vanillig – aber der amerikanische Markt fragt danach! Preis: ca 30 €.

2024 Merga Victa Rosé

Ein Rosé aus den roten Rebsorte Plavina und Plavac Mali, der zwei Stunden lang bei niedriger Temperatur mazeriert wurde. Schöne rosa Farbe und angenehme Aromen von reifen Waldfrüchten, insbesondere Erdbeeren, mit einem Hauch von dunklen Kirschen und Rosenblüten. Erfrischende Säuren, leichter, elegant und ausgewogen. Preis: 13 €.

Grk (Radovanović)

Ein rarer Weißwein aus der indigenen Rebsorte Grk, die fast ausschließlich auf Korčula wächst. Er hat einen Alkoholgehalt von etwa 13,5 % und zeichnet sich durch seine hohe Säure und Frische aus. Die weiblichen Blüten der Grk-Rebe erzeugen kleinere Beeren mit weniger Zucker, aber höherer Säure. Preislich liegt er bei 20–25 Euro, da Grk seltener ist als Pošip. Und weil Grk nur weibliche Blüten hat, braucht’s immer eine Sorte zum Bestäuben in der Nähe – das ist sehr gerne die Rebsorte Plavac Mali.

Schaumwein Extra Brut (Radovanović)

Ein Schaumwein im Champagner-Stil, hergestellt nach der traditionellen Methode (Flaschengärung) von Igor Radovanović in seiner eigenen kleinen Produktion. Er wird als „Extra Brut“ beschrieben, ohne Jahrgang (non-vintage), und reift etwa drei Jahre auf der Hefe, gefolgt von sechs Monaten nach der Degorgierung vor dem Verkauf. Die Produktion ist auf etwa 1.000 Flaschen pro Jahr begrenzt und wird hauptsächlich in Kroatien verkauft. Preis: 30 €