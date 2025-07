Mit dem neu aufgelegten Champagne E-Learning-Programm bietet der Comité Champagne ab sofort eine kostenlose Online-Schulung in deutscher Sprache an, die sowohl Profis aus Gastronomie, Hotellerie und Weinfachhandel als auch ambitionierten Amateuren offensteht. Das Programm ist zentraler Bestandteil der digitalen Wissensplattform www.champagne.education. Entwickelt vom Comité Champagne selbst, richtet sich das E-Learning an alle, die fundiertes, markenneutrales Wissen über die Champagne erwerben möchten – vom Rebstock bis zum Verkostungsglas.

Das neue Angebot umfasst drei Lernniveaus – für Entdecker, Kenner und Expertinnen – von denen zwei bereits freigeschaltet sind; das Expertinnen-Modul soll im Sommer 2025 folgen. Durch interaktive Elemente wie Videos, Quizfragen, Erfahrungsberichte von Winzern sowie anschauliche Grafiken wird komplexes Wissen verständlich und unterhaltsam vermittelt. Dabei werden alle relevanten Aspekte abgedeckt: von Terroirs, Rebsorten und Weinbereitung über Geschichte, Stilistik und Pairing bis hin zur Sensorik der edlen Schaumweine.

Das Lerntempo bestimmt man selbst, die Inhalte sind mobil verfügbar und in sechs Sprachen zugänglich, darunter auch Deutsch. Wobei die netten Filme nicht synchronisiert, sondern mit Untertiteln versehen sind – aber da gewöhnt man sich dran. Pro Lernstufe wird bei Bestehen ein offizielles Zertifikat verliehen, bis hin zum Titel „Champagne Expert“. Insgesamt umfasst das Programm rund vier bis fünf Stunden Lernzeit.

Mit der digitalen Akademie reagiert der Comité Champagne auf die wachsende Nachfrage nach flexiblem und fundiertem Weinwissen. Gleichzeitig ergänzt das E-Learning die bestehenden analogen Angebote: Präsenzseminare, Masterclasses, Fachliteratur und Schulungsmaterialien, die seit Jahrzehnten von internationalen Champagne-Büros und rund 20 Partnerschulen weltweit eingesetzt werden. Bereits vor dem Start der neuen Plattform wurden jährlich über 6.000 Fachkräfte durch Präsenzformate geschult.

Finanziert durch die 16.200 Winzerinnen und Winzer sowie 370 Champagne-Häuser der Region, versteht sich der Comité Champagne als neutrale Instanz zur Förderung von Qualität, Nachhaltigkeit und internationalem Schutz der Herkunftsbezeichnung Champagne. Bis 2030 will der Verband den gesamten Sektor auf 100 Prozent nachhaltigen Weinbau umstellen – und mit dem neuen E-Learning-Programm gleichzeitig ein globales Fundament für Wissen und Bewusstsein rund um die Champagne legen.

Weitere Informationen und direkter Zugang zum Programm: www.champagne.education