Aus dem Notwendigen etwas Besonderes machen

Auf ein Glas, Folge 160: Markus Zurk vom Weingut MUSTER.GAMLITZ (Steiermark, Österreich)

14. November 2025 Österreich, Podcast

Markus Zurk

Kecke Sprüche aus der Südsteiermark! Beispielsweise der, dass „die besten Weine der Welt leider von den größten Idioten getrunken werden„. Oder dieser: „Wir sind ein stolzer Nicht-Bio-Betrieb!“ Aber – kein Grund zur Beunruhigung, denn einerseits kennt der Markus, der auf dem Weingut MUSTER.GAMLITZ als „Sommelier und Mädchen für alles“ arbeitet, auch die Netten und andererseits hat er auch nachdenkliche Gedanken und Sätze im Portfolio, so wie den, dass Wein ein großartiges Genussmittel im Duo Essen und Trinken sei und wir uns „darauf besinnen [sollten], aus dem Notwendigen etwas Besonderes zu machen„. Außerdem hatte er gute Weine mitgebracht, so dass unser Plausch über die Steiermark, das Klima und die Böden dort und was das für die Weine bedeutet unterm Strich ziemlich kurzweilig war – wie gut, dass sich nach dem Podcast noch ein Weinabend bei Gräfe’s Wein & fein anschloss…

Gamlitz liegt im südlichsten Teil der Steiermark, südlich von Graz, in einer hügeligen Landschaft, die vom illyrischen Klima geprägt ist. Der Weinbau dort hat sich in den vergangenen vierzig Jahren rasant entwickelt – vom Tiefpunkt des Glykolskandals Mitte der 1980er Jahre (hier eine sehenswerte Doku dazu) zu einer der qualitätsorientiertesten Weinregionen Europas. Da die steilen Hänge fast ausschließlich in Handarbeit bewirtschaftet werden müssen, könne man keine Billigweine erzeugen; Qualität sei die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten.

Matthias Gräfe und Markus ZurkDer hauseigene Wermut Motif wird in drei Varianten (weiß, rosé, rot) produziert aus eigenem Wein und eigenem Weinbrand, verfeinert mit Kräutern wie Wermutkraut, Zitronenschale, Kardamom und Zimt. Alles wird handwerklich hergestellt – fernab industrieller Produkte wie Martini. Wir hatten ihn nicht nur während des Podcasts, sondern es gab ihn auch als Einstieg in den Abend (beide Male in der klassisch weißen Variante).

Die ersten Weine waren zwei sehr aromatische Vertreter: ein Rosé (Cuvée aus Blauer Wildbacher, Zweigelt und Merlot) , fruchtig, frisch, leicht restsüß und perfekt passend zu den Kürbis-Frischkäsen des Entrees; der Sauvignon Blanc „Styria“ steht für den klassischen steirischen Stil: trocken, saftig, lebendig, mit Noten von grünem Paprika und exotischer Frucht. Markus betonte, dass die hohe Säurestruktur kein Mangel, sondern ein zentraler Geschmacksträger sei. Die kühlen Nächte in der Südsteiermark sichern diese Frische.

Mit dem Chardonnay Illyr 2022 führte Markus in die Linie Illyr ein. Der Wein wurde ausschließlich im gebrauchten Barrique ausgebaut, was ihm Luft und Komplexität verleiht, ohne dominantes Holz. Begleitet wurde er von Käferbohnen – ein klassisches steirisches Gericht mit Kürbiskernöl, von Manuela (die in Wien geboren wurde und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt…) in der Küche in mühevoller Handarbeit zubereitet. Markus erläuterte, dass die Ernte in den letzten Jahrzehnten deutlich früher erfolgt – ein sichtbares Zeichen des Klimawandels.

Als nächster Wein folgte der Weißburgunder Illyr, den Markus als den „Gentleman“ des Sortiments bezeichnete: elegant, fein, zurückhaltend. Während Chardonnay und Grauburgunder kräftiger im Trend liegen, stehe der Weißburgunder für subtile Balance. Er wurde ebenfalls unter dem Symbol der Sanduhr präsentiert – Sinnbild für Zeit und Geduld im Weinbau. Markus erklärte das Weingutslogo, das aus sechs Symbolen besteht: Herz (Leidenschaft), Sanduhr (Zeit), Fass (Handwerk), Sonne (Reife), Klapotetz (Heimat) und Tropfen (Wein und Wasser als Lebenselixier). Diese Sinnbilder prägen die Philosophie des Weinguts, in dem jedes Detail bedacht sein will.

Der darauf folgende Sauvignon Blanc Illyr gilt als Herzstück des Guts. Die Trauben stammen aus unterschiedlichen Lagen und Höhen, werden getrennt gelesen und ausgebaut – wie einzelne Solisten, die später zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt werden. Das Ergebnis: ein Wein mit großer Tiefe und aromatischer Klarheit. Dazu gab’s kross gebratenen Schweinsbraten mit Kümmel und Kaspressknödeln – eine kräftige, bodenständige Speise, die mit der aromatischen Intensität des Sauvignons harmonierte.

MUSTER.GAMLITZ AbendessenMarkus präsentierte anschließend den Blaufränkisch aus der Domäne 1196, dem Rotweinprojekt des Weinguts, das in Zusammenarbeit mit Albert Gesellmann im Mittelburgenland entsteht. Die Weine reifen 24 Monate im Barrique (50 % neues Holz) und erhalten danach mehrere Jahre Flaschenreife, bevor sie auf den Markt kommen. Auch hier spielt das Symbol der Sanduhr eine zentrale Rolle – Zeit als kostbarster Faktor im Weinbau.

Zum Dessert (Apfelstrudel mit Vanillesauce und Kürbiskernen) wurde der Gelbe Muskateller Illyr gereicht, halb im Holz, halb im Stahl ausgebaut, spontan vergoren und mit etwa 20–25 g Restzucker. Ein Wein, der sich zwischen süß und trocken bewegt und durch seine Balance aus Süße und Säure besticht. Markus empfahl ihn als vielseitigen Begleiter: zu gebratener Leber, asiatischen Speisen mit Zitronengras und Chili oder klassisch zu Apfelstrudel.

MUSTER.GAMLITZ: Podcast-FlaschenUnsere Weine beim Podcast

  • Motif Wermut, weiß
  • 2024 Illyr Gelber Muskateller
  • 2022 Sauvignon Blanc Ried Grubthal

…plus die im Text beschriebenen Weine zum abendlichen Menü

Textnotizen

  • 00:59 unser Gast: Markus, Sommelier, Vertriebler und Mädchen für Alles beim Weingut MUSTER.GAMLITZ
    Weine aus der Südsteiermark
    Wein wird zu oft nur oberflächlich betrachtet
    leider werden die besten Weine der Welt von den größten Idioten getrunken
    aber W&f ist ein Kleinod, was ihn bewegt hat
    Gäste, die nur das Teuerste trinken wollten…
    sie bestellten Chateau Margeaux 1945 für ca 13.000 Franken. Plus je eine Flasche Cola
    ähnliche Geschichte, wenn auch ohne Cola, von Matthias (schon mal in Folge zwölf erzählt)
    es ging um eine 1898er TBA aus der 0,375l-Flasche. Die auf knapp 20 Leute aufzuteilen war die Herausforderung (mit Rest +1)
    ich kann mich von manchen leeren Flaschen nicht trennen
    diese Ikonisierung ist ganz viel Fankreich
    der Ruf kommt von der ewigen Tradition her
    Arbeitsbeginn!
  • 10:56 wir haben was Besonderes im Glas…
    wir haben einen wunderbaren Wermut im Glas! Aus der Motif-Kollektion
    der Reinhard hat lange gegrübelt, wie man’s macht (wer das ist? später, bei 19:36!)
    ein Rezept aus der Apotheke – hundert Jahre alt – brachte den Durchbruch
    das Rezept wurde angepasst – und nun passt’s
    hochwertiger steirischer Wein plus hochwertiger steirischer Weinbrand
    plus (natürlich geheime) Botannicals
    ein intensiver Wermut – Eis würde es zwar verwässern, aber nicht zur Unkenntlichkeit
    wer ist Juler?
    Matthias outet sich als Negroni-Fanboy
    ein Apero muss bitter sein!
    Art Director Gräfe lobt das Erscheinungsbild
    Gräfe: ich bin ein Etiketten- und Flaschenautist
  • 19:36 der Reinhard ist der Reinhard Muster
    der Mastermind hinter MUSTER.GAMLITZ
    als knapp 19jähriger zu Hause eingestiegen beim damals noch kleinen Weinbaubetrieb der beiden Familien Muster und Dreisiebner
    die Marke gibt’s noch
    in den letzten 25 Jahren hat Reinhard Wein in allen Facetten intensivst gelebt
    der künstlerische Typ
    man muss das Gespür haben, Neues zuzulassen
    was für ein Wein ist im Wermut?
    die beinahe Nicht-Antwort: ein klassischer Wein des aktuellen Jahrgangs
    (nach strengem Angucken:) Weißburgunder oder Sauvignon
    die Gegend steht ja für klassische Weintypen: Sauvignon, Morillon (das ist Chardonnay)
    Sauvignon mit Abstand die wichtigste Rebsorte
    das ist die Rebsorte, die klimatisch am besten in die Region passt
    der Welschriesling war immer das Arbeitstier
    Burgundersorten…
    …und Muskateller!
    Eine Trend-Rebsorte – seit acht Jahren schon
    Größe des Weinguts
    „knapp 100 ha Rebfläche, die wir einpressen“
    davon 80 ha Eigen- bzw. Pachtflächen, die sie komplett selber bewirtschaften
  • 23:36 neuere Entwicklungen
    vor zwei Jahren neuen Keller bezogen, den „ein Weinliebhaber gesponsort hat“
    entstanden ist einer der spannendsten Keller, die es in Österreich gibt
    nennt sich Domaine 1196
    in der Domaine 1196 vinifizieren wir verschiedene Marken: Dreisiebner Muster, MUSTER.GAMLITZ, Domaine 1196
    Steiermark hat 5.200 ha (Sachsen 520ha)
    jedes Jahr ein Prozent dazu – und das wurde, freundlich gesagt, ausgereizt
    von 3.200 ha im Jahr 2000 auf 5.200 jetzt
    drei Gebiete, von denen eins nicht so genannt werden darf wie Matthias es nennt. Also Süd- und Weststeiermark, aber nicht etwa Oststeiermark, sondern Vulkanland (das freilich im Osten liegt)
    Österreich hat (fast ausschließlich?) Familienbetriebe
    die Zäsur Anfang der 80er Jahre (der Weinskandal 1985)
    das Ergebnis der Krise erkennt man erst Jahre später
    was besseres hätte eigentlich nicht passieren können
    davor gab’s gar kein Qualitätsdenken
    danach hat man auf Qualität gesetzt
    eins der strengsten Weingesetze überhaupt
    Persönlichkeiten wie Sattler sen.
    Lukas hat als Somm und Restaurantleiter auf dem Sattlerhof gearbeitet
    Sattler hatte als erster auf trockenen Sauvignon Blanc gesetzt
    alle Flaschen sind mit Vinolok ausgesttet
  • 31:36 wir reden über Sauvignon und schenken Muskateller ins Glas ein
    im Glas: Muskateller Illyr
    in Wahrheit ein ganz untypischer Wein…
    der Name Illyr kommt vom illyrischen Klima 
    den Alpen verdanken wir, dass wir zu einer „kühlen Weinbauregion“ gehören
    (immerhin bei Sommern mit 35 °C und mehr)
    kühle Winde sind der Joker für Säure, Frische, Lebendigkeit
    Weinberge zwischen 250 und 550 Meter Höhe
    die Ikone Grubthal kommt ja gleich noch https://riedenkarten.at/204081/grubthal
    verschiedene Seehöhren=verschiedene Reifegrade
    komplexe ausdrucksstarke Weine
    der Muskateller „ist einfach passiert“
    Muskateller im Barrique – hat nicht auf Anhieb geklappt, ist njcht durchgegoren
    Wein war in der Jugend nicht wie gewünscht… – aber später mit der Reife!
    Restzucker 20 bis 23 g hat der jedes Jahr
    aber schöne frische Säure
    was macht man mit so einem Wein (nicht trocken, nicht süß)?
    trinken!
    Muscheln im Zimtsud!
    Pulsnitzer Pfefferkuchen-Mousse
    Stopfleber
    Warum eigentlich Vinolok?
    wir werden umsteigen auf Kork und Schrauber….
    die Lage auf dem Korken-Markt hat sich gebessert
    Gewicht von Flaschen als Signal derr Qualität
    bis hin zum WEIN AUS DER PAPPFLASCHE
    es gibt auch einfache Weine in fetten 800er-Flaschen, natürlich mit Korken
  • 46:53 wie sieht es mit bio oder Demeter-Zertifizierung aus?
    wir sind ein stolzer Nicht-Bio-Betrieb
    warum? Bei uns regnet’s viel!
    900-1.000 mm/Jahr
    bei viel Niederschlag ist die Art und Weise, wie man im biologischen Weinbau arbeitet, kontraproduktiv
    30x im Jahr mit schwerem Gerät durch die Weingärten fahren…
    unsere Vorstellung von Bio ist in der Südsteiermark nicht möglich, wenn man wirtschaftlich erfolgreich Weinbau betreiben will
    100%ige Handlese
    mit Keller und Verkauf zur Lese waren sie 120 Leute
    in den letzten 30 Jahren hat sich der Lesezeitpunkt immer mehr nach vorn verschoben: 5 Wochen!
    Lesebeginn Goldener Wagen in Sachsen: 16. August
    die Lese der einzelnen Sorten rückt immer mehr zusammen
    der Einfluss des Winzers ist immens
    Qualität entsteht im Weingarten – ja, aber: man muss auch was draus machen!
    im Keller: die Temperatur im Griff haben!
    viel Platz haben!
    dadurch gewinnen wir auch Zeit
  • 57:18 jetzt im Glas: 2022 Sauvignon Blanc Ried Grubthal
    Sieg bei einem der wichtigsten Sauvignon-Blanc-Wettbewerbe der Welt (Sauvignon Selection by CMB)
    56 internationale JurorInnen verkosteten 1.285 Weine aus 27 Ländern
    wir haben im Glas Jahrgang 22, der Sieger war Jahrgang 20
    ein irrsinnig komplexer, vielschichtiger, konzentrierter Sauvignon
    bei Ried Grubthal reden wir gerne über den Boden – sandig, lehmig mit Muschelkalk-Einschlüssen
    Ried Grubthal ist kein einfacher Wein, es ist einer mit Ecken und Kanten
    wo würde man diesen SB einordnen?
    nicht das Laute: wir lassen dem Gaumen extrem viel folgen
    salzig-minaralisch, trotzdem saftig-animierend
    Was kostet der Wein? 57 EU der Sauvignon Blanc
    der Muskateller 17 EU
    …und der Wermut 27,50 EU
    Jammern und Negativität hilft niemand
    Wein ist Genussmittel!
    darauf besinnen, aus dem Notwendigen etwas Besonderes zu machen

ILLYR-HOF – MUSTER.GAMLITZ
Buschenschank, Winzerzimmer & Weinverkauf
Grubtal 31
8462 Gamlitz

+43 664 35 84 994
muster-gamlitz.at

Weingut MUSTER.GAMLITZ – DOMAINE 1196
Steinbach 35
8462 Gamlitz

+43 3453 20 833
1196.at

.

.

Auf ein Glas – der Podcast der STIPvisiten. Gespräche beim Wein. Über Wein. Über Essen. Und übers Leben, natürlich.

Alle Folgen unter diesem Link: podcast.stipvisiten.de

Zu hören ist Auf ein Glas bei

