Kecke Sprüche aus der Südsteiermark! Beispielsweise der, dass „die besten Weine der Welt leider von den größten Idioten getrunken werden„. Oder dieser: „Wir sind ein stolzer Nicht-Bio-Betrieb!“ Aber – kein Grund zur Beunruhigung, denn einerseits kennt der Markus, der auf dem Weingut MUSTER.GAMLITZ als „Sommelier und Mädchen für alles“ arbeitet, auch die Netten und andererseits hat er auch nachdenkliche Gedanken und Sätze im Portfolio, so wie den, dass Wein ein großartiges Genussmittel im Duo Essen und Trinken sei und wir uns „darauf besinnen [sollten], aus dem Notwendigen etwas Besonderes zu machen„. Außerdem hatte er gute Weine mitgebracht, so dass unser Plausch über die Steiermark, das Klima und die Böden dort und was das für die Weine bedeutet unterm Strich ziemlich kurzweilig war – wie gut, dass sich nach dem Podcast noch ein Weinabend bei Gräfe’s Wein & fein anschloss…

Gamlitz liegt im südlichsten Teil der Steiermark, südlich von Graz, in einer hügeligen Landschaft, die vom illyrischen Klima geprägt ist. Der Weinbau dort hat sich in den vergangenen vierzig Jahren rasant entwickelt – vom Tiefpunkt des Glykolskandals Mitte der 1980er Jahre (hier eine sehenswerte Doku dazu) zu einer der qualitätsorientiertesten Weinregionen Europas. Da die steilen Hänge fast ausschließlich in Handarbeit bewirtschaftet werden müssen, könne man keine Billigweine erzeugen; Qualität sei die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten.

Der hauseigene Wermut Motif wird in drei Varianten (weiß, rosé, rot) produziert aus eigenem Wein und eigenem Weinbrand, verfeinert mit Kräutern wie Wermutkraut, Zitronenschale, Kardamom und Zimt. Alles wird handwerklich hergestellt – fernab industrieller Produkte wie Martini. Wir hatten ihn nicht nur während des Podcasts, sondern es gab ihn auch als Einstieg in den Abend (beide Male in der klassisch weißen Variante).

Die ersten Weine waren zwei sehr aromatische Vertreter: ein Rosé (Cuvée aus Blauer Wildbacher, Zweigelt und Merlot) , fruchtig, frisch, leicht restsüß und perfekt passend zu den Kürbis-Frischkäsen des Entrees; der Sauvignon Blanc „Styria“ steht für den klassischen steirischen Stil: trocken, saftig, lebendig, mit Noten von grünem Paprika und exotischer Frucht. Markus betonte, dass die hohe Säurestruktur kein Mangel, sondern ein zentraler Geschmacksträger sei. Die kühlen Nächte in der Südsteiermark sichern diese Frische.

Mit dem Chardonnay Illyr 2022 führte Markus in die Linie Illyr ein. Der Wein wurde ausschließlich im gebrauchten Barrique ausgebaut, was ihm Luft und Komplexität verleiht, ohne dominantes Holz. Begleitet wurde er von Käferbohnen – ein klassisches steirisches Gericht mit Kürbiskernöl, von Manuela (die in Wien geboren wurde und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt…) in der Küche in mühevoller Handarbeit zubereitet. Markus erläuterte, dass die Ernte in den letzten Jahrzehnten deutlich früher erfolgt – ein sichtbares Zeichen des Klimawandels.

Als nächster Wein folgte der Weißburgunder Illyr, den Markus als den „Gentleman“ des Sortiments bezeichnete: elegant, fein, zurückhaltend. Während Chardonnay und Grauburgunder kräftiger im Trend liegen, stehe der Weißburgunder für subtile Balance. Er wurde ebenfalls unter dem Symbol der Sanduhr präsentiert – Sinnbild für Zeit und Geduld im Weinbau. Markus erklärte das Weingutslogo, das aus sechs Symbolen besteht: Herz (Leidenschaft), Sanduhr (Zeit), Fass (Handwerk), Sonne (Reife), Klapotetz (Heimat) und Tropfen (Wein und Wasser als Lebenselixier). Diese Sinnbilder prägen die Philosophie des Weinguts, in dem jedes Detail bedacht sein will.

Der darauf folgende Sauvignon Blanc Illyr gilt als Herzstück des Guts. Die Trauben stammen aus unterschiedlichen Lagen und Höhen, werden getrennt gelesen und ausgebaut – wie einzelne Solisten, die später zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt werden. Das Ergebnis: ein Wein mit großer Tiefe und aromatischer Klarheit. Dazu gab’s kross gebratenen Schweinsbraten mit Kümmel und Kaspressknödeln – eine kräftige, bodenständige Speise, die mit der aromatischen Intensität des Sauvignons harmonierte.

Markus präsentierte anschließend den Blaufränkisch aus der Domäne 1196, dem Rotweinprojekt des Weinguts, das in Zusammenarbeit mit Albert Gesellmann im Mittelburgenland entsteht. Die Weine reifen 24 Monate im Barrique (50 % neues Holz) und erhalten danach mehrere Jahre Flaschenreife, bevor sie auf den Markt kommen. Auch hier spielt das Symbol der Sanduhr eine zentrale Rolle – Zeit als kostbarster Faktor im Weinbau.

Zum Dessert (Apfelstrudel mit Vanillesauce und Kürbiskernen) wurde der Gelbe Muskateller Illyr gereicht, halb im Holz, halb im Stahl ausgebaut, spontan vergoren und mit etwa 20–25 g Restzucker. Ein Wein, der sich zwischen süß und trocken bewegt und durch seine Balance aus Süße und Säure besticht. Markus empfahl ihn als vielseitigen Begleiter: zu gebratener Leber, asiatischen Speisen mit Zitronengras und Chili oder klassisch zu Apfelstrudel.

Unsere Weine beim Podcast

Motif Wermut, weiß

2024 Illyr Gelber Muskateller

2022 Sauvignon Blanc Ried Grubthal

…plus die im Text beschriebenen Weine zum abendlichen Menü

Textnotizen

00:59 unser Gast: Markus, Sommelier, Vertriebler und Mädchen für Alles beim Weingut MUSTER.GAMLITZ

Weine aus der Südsteiermark

Wein wird zu oft nur oberflächlich betrachtet

leider werden die besten Weine der Welt von den größten Idioten getrunken

aber W&f ist ein Kleinod, was ihn bewegt hat

Gäste, die nur das Teuerste trinken wollten…

sie bestellten Chateau Margeaux 1945 für ca 13.000 Franken. Plus je eine Flasche Cola

ähnliche Geschichte, wenn auch ohne Cola, von Matthias (schon mal in Folge zwölf erzählt)

es ging um eine 1898er TBA aus der 0,375l-Flasche. Die auf knapp 20 Leute aufzuteilen war die Herausforderung (mit Rest +1)

ich kann mich von manchen leeren Flaschen nicht trennen

diese Ikonisierung ist ganz viel Fankreich

der Ruf kommt von der ewigen Tradition her

Arbeitsbeginn!

wir haben einen wunderbaren Wermut im Glas! Aus der Motif-Kollektion

der Reinhard hat lange gegrübelt, wie man’s macht (wer das ist? später, bei 19:36!)

ein Rezept aus der Apotheke – hundert Jahre alt – brachte den Durchbruch

das Rezept wurde angepasst – und nun passt’s

hochwertiger steirischer Wein plus hochwertiger steirischer Weinbrand

plus (natürlich geheime) Botannicals

ein intensiver Wermut – Eis würde es zwar verwässern, aber nicht zur Unkenntlichkeit

wer ist Juler?

Matthias outet sich als Negroni-Fanboy

ein Apero muss bitter sein!

Art Director Gräfe lobt das Erscheinungsbild

Gräfe: ich bin ein Etiketten- und Flaschenautist

wir haben einen wunderbaren Wermut im Glas! Aus der Motif-Kollektion der Reinhard hat lange gegrübelt, wie man’s macht (wer das ist? später, bei 19:36!) ein Rezept aus der Apotheke – hundert Jahre alt – brachte den Durchbruch das Rezept wurde angepasst – und nun passt’s hochwertiger steirischer Wein plus hochwertiger steirischer Weinbrand plus (natürlich geheime) Botannicals ein intensiver Wermut – Eis würde es zwar verwässern, aber nicht zur Unkenntlichkeit wer ist Juler? Matthias outet sich als Negroni-Fanboy ein Apero muss bitter sein! Art Director Gräfe lobt das Erscheinungsbild Gräfe: ich bin ein Etiketten- und Flaschenautist 19:36 der Reinhard ist der Reinhard Muster

der Mastermind hinter MUSTER.GAMLITZ

als knapp 19jähriger zu Hause eingestiegen beim damals noch kleinen Weinbaubetrieb der beiden Familien Muster und Dreisiebner

die Marke gibt’s noch

in den letzten 25 Jahren hat Reinhard Wein in allen Facetten intensivst gelebt

der künstlerische Typ

man muss das Gespür haben, Neues zuzulassen

was für ein Wein ist im Wermut?

die beinahe Nicht-Antwort: ein klassischer Wein des aktuellen Jahrgangs

(nach strengem Angucken:) Weißburgunder oder Sauvignon

die Gegend steht ja für klassische Weintypen: Sauvignon, Morillon (das ist Chardonnay)

Sauvignon mit Abstand die wichtigste Rebsorte

das ist die Rebsorte, die klimatisch am besten in die Region passt

der Welschriesling war immer das Arbeitstier

Burgundersorten…

…und Muskateller!

Eine Trend-Rebsorte – seit acht Jahren schon

Größe des Weinguts

„knapp 100 ha Rebfläche, die wir einpressen“

davon 80 ha Eigen- bzw. Pachtflächen, die sie komplett selber bewirtschaften

vor zwei Jahren neuen Keller bezogen, den „ein Weinliebhaber gesponsort hat“

entstanden ist einer der spannendsten Keller, die es in Österreich gibt

nennt sich Domaine 1196

in der Domaine 1196 vinifizieren wir verschiedene Marken: Dreisiebner Muster, MUSTER.GAMLITZ, Domaine 1196

Steiermark hat 5.200 ha (Sachsen 520ha)

jedes Jahr ein Prozent dazu – und das wurde, freundlich gesagt, ausgereizt

von 3.200 ha im Jahr 2000 auf 5.200 jetzt

drei Gebiete, von denen eins nicht so genannt werden darf wie Matthias es nennt. Also Süd- und Weststeiermark, aber nicht etwa Oststeiermark, sondern Vulkanland (das freilich im Osten liegt)

Österreich hat (fast ausschließlich?) Familienbetriebe

die Zäsur Anfang der 80er Jahre (der Weinskandal 1985)

das Ergebnis der Krise erkennt man erst Jahre später

was besseres hätte eigentlich nicht passieren können

davor gab’s gar kein Qualitätsdenken

danach hat man auf Qualität gesetzt

eins der strengsten Weingesetze überhaupt

Persönlichkeiten wie Sattler sen.

Lukas hat als Somm und Restaurantleiter auf dem Sattlerhof gearbeitet

Sattler hatte als erster auf trockenen Sauvignon Blanc gesetzt

alle Flaschen sind mit Vinolok ausgesttet

im Glas: Muskateller Illyr

in Wahrheit ein ganz untypischer Wein…

der Name Illyr kommt vom illyrischen Klima

den Alpen verdanken wir, dass wir zu einer „kühlen Weinbauregion“ gehören

(immerhin bei Sommern mit 35 °C und mehr)

kühle Winde sind der Joker für Säure, Frische, Lebendigkeit

Weinberge zwischen 250 und 550 Meter Höhe

die Ikone Grubthal kommt ja gleich noch https://riedenkarten.at/204081/grubthal

verschiedene Seehöhren=verschiedene Reifegrade

komplexe ausdrucksstarke Weine

der Muskateller „ist einfach passiert“

Muskateller im Barrique – hat nicht auf Anhieb geklappt, ist njcht durchgegoren

Wein war in der Jugend nicht wie gewünscht… – aber später mit der Reife!

Restzucker 20 bis 23 g hat der jedes Jahr

aber schöne frische Säure

was macht man mit so einem Wein (nicht trocken, nicht süß)?

trinken!

Muscheln im Zimtsud!

Pulsnitzer Pfefferkuchen-Mousse

Stopfleber

Warum eigentlich Vinolok?

wir werden umsteigen auf Kork und Schrauber….

die Lage auf dem Korken-Markt hat sich gebessert

Gewicht von Flaschen als Signal derr Qualität

bis hin zum WEIN AUS DER PAPPFLASCHE

es gibt auch einfache Weine in fetten 800er-Flaschen, natürlich mit Korken

wir sind ein stolzer Nicht-Bio-Betrieb

warum? Bei uns regnet’s viel!

900-1.000 mm/Jahr

bei viel Niederschlag ist die Art und Weise, wie man im biologischen Weinbau arbeitet, kontraproduktiv

30x im Jahr mit schwerem Gerät durch die Weingärten fahren…

unsere Vorstellung von Bio ist in der Südsteiermark nicht möglich, wenn man wirtschaftlich erfolgreich Weinbau betreiben will

100%ige Handlese

mit Keller und Verkauf zur Lese waren sie 120 Leute

in den letzten 30 Jahren hat sich der Lesezeitpunkt immer mehr nach vorn verschoben: 5 Wochen!

Lesebeginn Goldener Wagen in Sachsen: 16. August

die Lese der einzelnen Sorten rückt immer mehr zusammen

der Einfluss des Winzers ist immens

Qualität entsteht im Weingarten – ja, aber: man muss auch was draus machen!

im Keller: die Temperatur im Griff haben!

viel Platz haben!

dadurch gewinnen wir auch Zeit

Sieg bei einem der wichtigsten Sauvignon-Blanc-Wettbewerbe der Welt (Sauvignon Selection by CMB)

56 internationale JurorInnen verkosteten 1.285 Weine aus 27 Ländern

wir haben im Glas Jahrgang 22, der Sieger war Jahrgang 20

ein irrsinnig komplexer, vielschichtiger, konzentrierter Sauvignon

bei Ried Grubthal reden wir gerne über den Boden – sandig, lehmig mit Muschelkalk-Einschlüssen

Ried Grubthal ist kein einfacher Wein, es ist einer mit Ecken und Kanten

wo würde man diesen SB einordnen?

nicht das Laute: wir lassen dem Gaumen extrem viel folgen

salzig-minaralisch, trotzdem saftig-animierend

Was kostet der Wein? 57 EU der Sauvignon Blanc

der Muskateller 17 EU

…und der Wermut 27,50 EU

Jammern und Negativität hilft niemand

Wein ist Genussmittel!

darauf besinnen, aus dem Notwendigen etwas Besonderes zu machen

ILLYR-HOF – MUSTER.GAMLITZ

Buschenschank, Winzerzimmer & Weinverkauf

Grubtal 31

8462 Gamlitz

+43 664 35 84 994

muster-gamlitz.at

Weingut MUSTER.GAMLITZ – DOMAINE 1196

Steinbach 35

8462 Gamlitz

+43 3453 20 833

1196.at

