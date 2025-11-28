Weinempfehlungen zur Gans

Seit dem 11. November ist wieder Gänsezeit. Wie immer beantworten wir die damit im Zusammenhang stehende Frage: was dazu trinken? Wir deklinieren das – wie in den vergangenen Jahren – durch mit dem Gänsemenü von Gräfe’s Wein&fein, was ja naheliegend ist bei unserer örtlichen Befangenheit. Dabei reden wir zwar hauptsächlich über die Weine (und den sensationellen Sekt zum Apero), aber es gibt ja auch eine alkoholfreie Begleitung mit Empfehlungen – die trinken wir bei den Aufnahmen zu diesem Podcast nicht, aber da wir sie beim Probeessen vorab ausgesucht hatten, kennen wir die natürlich auch und können sagen, warum sie passen.
Die Weine und alkoholfreien Varianten
- Apero: Bussard Royal Reserve Brut, Schloss Wackerbarth, Sachsen
alkoholfreie Variante: Little Lion Zero, Martin Korrell, Nahe
- zur Vorspeise: 2021 Liebfraumilch Schwarze Madonna, Hammel, Pfalz
alkoholfreie Variante: Mirabellengold, Geiger
- zur Suppe: 2024 Grüner Veltliner Reserve Hund, Pfaffl, Österreich
alkoholfreie Variante: Riesling Traubensaft, van Nahmen
- zum Zwischengang: 2023 Chardonnay, Badenweiler Römerberg, Walz, Baden
alkoholfreie Variante: Lunar Herbs Leon Gold
- zum Hauptgang (weiß): 2021 Grau-Weiß, Hiestand, Rheinhessen
zum Hauptgang (rot): 2021 Tenuta Frescobaldi Castiglione, Toskana, Italien
alkoholfreie Variante: Rot & Wild zero, Hirsch
- zum Dessert: 2018 Muratie Stellenbosch, Ben Prins
alkoholfreie Variante: Morellenfeuer, van Nahmen
Der rote Faden durchs Gespräch
- 00:37 Unsere Weine zum Gänsemenü
Apero: ein Sekt (und es knistert wie beim Schrauber? Ist auch einer, aber nicht der Sekt…)
Wackerbarth Bussard
Arbeitsbeginn!
Apero-Auswahl beim Probeessen
Sekt seit 1836…
eine traumhafte Cuvée aus den nicht-klassischen Champagnersorten:
Spätburgunder mit Weiß- und Grauburgunder
wunderbarst trocken
Flaschenhefelager vier Jahre
und nach einer Woche das Resumée: Begeisterung an den Tischen
für alle, die es sich leisten können, keinen Champagner zu trinken (Werbespruch von Schloss Vaux)
Till Neumeister Schloss Wackerbarth wird unser Gast sein demnächst
alkoholfrei als Apero: Cuvée Sauvignon und Rivaner
er schmeckt nicht so nach Pappe wie die meisten anderen
ein Drittel der Gäste aus der ersten Woche Gänsemenü nahmen die alkoholfeie Begleitung
beim Testessen KSS25 hatte ich alkoholfrei genommen…
- 13:49 ein Abend mit Christoph Hammel – da geht doch die Madonna ganz gut!
den Hammel gibt’s zur Vorspeise
es gibt zwei Madonnen-Weine, eine weiße und eine schwarze Madonna.
die schwarze ist das fettere Stück 😉
Cuvée Scheurebe-Riesling-Müller-Thurgau
Alkoholfrei dazu: Jörg Geiger, Mirabellengold
- 23:57 braucht’s zur Suppe einen Wein? (braucht man überhaupt die Suppe?) Ja und ja
zum Gänseklein der Suppe: der Hund! Hatten wir schon mal
Weingut Pfaffl aus dem Weinviertel
die legendäre Lage Hund
alkoholfreie Variante: Rieslingtraubensaft von van Nahmen
- 34:06 der absolute Hit – Essen wie Wein: Polentataler
dazu Chardonnay von Walz (Baden)
rustikal geil, der Gang
alkoholfrei: 2024 Lunar Herbs, Leon Goldt
Podcast mit Heidi Schindler
- 49:12 zum Hauptgang!
zwei Weine zur Auswahl, den roten hatten wir schon besprochen
die Gruppendynamik beim Probeessen brachte ein überraschendes Ergebnis
Gräfe sagt: ein persönlicher Verlust
Cabernet und Merlot: international erprobt!
ein persönlicher Lernprozess des Akzeptierens
der weiße ist der am wenigsten nachgefragte Wein (was MG schade findet)
ein Wein, der schlicht GrauWeiß heißt, hat es schwer in den Köpfen bei Gänsekeule
Hiestand – ein wunderbarert Familienbetrieb in Rheinhessen
im Sommer Weine in Guntersblum probiert
den Wein gibt es auf dem Weingut so nicht mehr
der Wein hat eine „schöne unvollendete Reife“ – der hat noch Zeit
bei der Gelegenheit: Brust liegt vor Keule – erstmals seit Jahren!
gefüllte Klöße: handmade by Manu!
die leichte Alterstonalität des Grauweiß macht es passend für die Gans
alkoholfrei zum Hauptgang: Weingut Hirsch, Württemberg
das alkoholfreie Rotweinsegment ist die Königsdisziplin
Rot und wild
Cabernet-Lemberger-Merlot
- 1:06:58 Dessertwein
die Piemont-Kirsche
zum Dessert ein Süßwein – aber kein Port dieses Mal
Cape Vintage
von Murati aus Stellenbosch
Ausblick auf die Kochsternstunden
Gräfe‘s Wein & fein
Hauptstraße 19
01445 Radebeul
Tel. +49 351 / 8365540
graefes-weinundfein.de
Wer mehr Weinempfehlungen braucht, findet hinter diesem Link alle Gänswein-Folgen von Auf ein Glas.
