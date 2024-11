Die Idee klingt total verrückt, wahrscheinlich ist sie es auch. Aber meist bringen ja verrückte Ideen (und deren Umsetzer…) mehr als langweilige (Ideen wie Umsetzer). Als ich mich also Ende September während des zweitägigen (K)ein Weinfest bei Gräfe’s Wein & fein mit Stefan Maas ins etwas ruhigere Hinterstübchen auf ein Glas Chardonnay und Lemberger zurückzog, entstand so eine Idee: Warum sollten eigentlich Genossenschaften sich nicht auch in einem Qualitätsverband zusammentun, um – analog zu den Einzelwinzern im VDP – die Weine voran zu bringen? Klingt komisch, sagte die Maus – ist aber so: nicht wenige Winzergenossenschaften haben mittlerweile neben den typisch günstigen Abfüllungen (nix ohne meine Literflasche!) auch Spitzenlinien, mit geringen Erträgen und Selektion, mit besonderer Aufmerksamkeit und Kreativität im Keller. „Blauer Stein“ heißt diese Topp-Liga bei der Lembergerland Kellerei Rosswag, je eine Flasche Chardonnay und Lemberger hatte Stefan Maas im September dabei. Auf den Markt kommen die Blauen Steine aber erst jetzt – denn gut Wein will Weile haben.

Und das sind unsere Themen:

00:00 Gast heute: Stefan Maas, Lembergerland

13:31 gute Einzellagen auch so behandeln!

wie heißen die Lagen? Alle drei Lagen sind in Rosswag. Die „Heusteige“ ist eine Westlage und von den dreien die kühlste.

Der „Mönchberg“ ist eine exponierte Südlage und der konvexe Übergang zur konkaven „Halde“

Sylke kommt und sagt: der riecht ambitioniert

erstmals in der Genossenschaft: Weine auf Subskription kaufen!

die Möglichkeit des Vorverkaufs zu besseren Preisen – why not auch die Genossenschaft?

du kriegst ein Gefühl dafür, wer bereit ist, sowas zu kaufen

50% Privatkunden…

wir machen’s nicht anders als ein VDP-Weingut

auch VDP-Winzer kaufen zu – für Literware oder für die Discounter-Linie

wir erlauben uns, durch die Decke zu stoßen und oben weiter zu machen

unten Qualitäten sichern, den Litererwein noch besser zu machen. Aber eben auch…

über geänderte Trinkgewohnheiten

die älteren sind gestorben und die jüngeren trinken was anderes…

Winzer gelernt bei Burg Ravensburg

was mich zum Winzer sein und Wein gebracht hat

ich erinnere an Cantina Terlan

teuerer Wein wird ja nicht besser – er wird nur mehr gehyped

ich erinnere an Cantina Terlan teuerer Wein wird ja nicht besser – er wird nur mehr gehyped 40:24 im Glas: der Rote

in Württemberg sehe ich keine Chance des Wachstums – aber in Sachsen

Vertrieb Deutschland B2B/Gastro

nochmal zum Lemberger

macération carbonique

Lembergerland Kellerei Rosswag e. G.

Manfred-Behr-Straße 34

71665 Vaihingen-Rosswag

Tel. +49 7042 / 35960-0

lembergerland.de

[Aufgenommen am 28. September 2024]

