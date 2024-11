PopUp von Hamburg elbauf nach Dresden

In der „1. Etage by Blumen Mende“ laden am 9. und 10. Januar zwei renommierte Köche aus Hamburg zu einem kulinarischen Abend ein: Rebecca Schreiber und Michael Mikolajczak kommen beide aus der Küche von THE NEW INSTITUTE, wo sie die „Denker aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen“ (so das Motto des Instituts) mit anregenden Kreationen verwöhnen. Eine Kostprobe ihres Könnens stellen sie nun bei einem PopUp in Dresden – der Partnerstadt von Hamburg – vor.

Rebecca Schreiber ist gelernte Konditorin. 2013 war sie Siegerin in der „Deutschen Meisterschaft der Konditoren“ und erreichte den dritten Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Taipeh (Taiwan). Als Junior-Sous-Chef war sie im Hotel Vier Jahreszeiten für die Patisserie zuständig, aber besonders prägte sie die Zeit im Zwei-Sterne-Restaurant in Vila Joya an der Algarve (wo es täglich ein anderes Menü gibt).

Michael Mikolajczak hat nach seiner Ausbildung in besten Häusern weiter dazu gelernt und Sterne-Erfahrung gesammelt: vom Louis C. Jacob in Hamburg über das 3 Sterne Restaurant Christian Bau, das Fairmont “Hotel Vier Jahreszeiten” in Hamburg und die Vila Joya. Wie Rebecca Schreiber arbeitet er derzeit als Koch in THE NEW INSTITUTE – weil er es genießt, dass so viele Kulturen zusammenkommen – und er ist begeistert, ein Teil davon zu sein…

Das Menü

Brot Butter

Brioche / Lebercreme / Zwiebelsuppenshot

Hamachi / Shisovinaigrette / Gurkensorbet

Schweinebauch / Misohollandaise / Nashibirne

Artischocke in Texturen

Yuzusorbet aufgegossen mit Sparkling Sake

Wild / Schwarzwurzel / Pilzen

Schokotarte / Umeboshipflaume

Die Weinbegleitung sucht – wie bei Blumen Mende gewohnt – Jens B. Hugel vom Weinkombinat aus – er wird die Weine auch erklären und einschenken.

Der zweite Termin (Freitag) ist schon ausgebucht, für das PopUp am 9. Januar sind noch Plätze frei (179,00 € p.P.)

