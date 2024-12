Ein Bild (genau: das da oben) noch während der Show quasi live in die Familien-WhatsApp geschickt, ergab eine überraschende Reaktion: Roncalli? Nee, Tochter: So viele (insgesamt sind’s 36) Herrnhuter Strne zaubert nur die Dresdner Dinnershow Moments ins Chapiteau der Träume an den Ostra-Studios. Nach der Dresden-Premiere im vergangenen Jahr gab es jetzt eine fulminante Fortsetzung mit noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr Wow-Momenten, noch mehr elegante Kraft – und wie erwartet fetzige Musik und (das Markenzeichen der Dinnershows vom Veranstalter Mirco Meinel) die perfekte Entenkeule.

Die zweite Runde von Moments ist nicht nur gefühlt dichter und größer geworden: mit 18 verschiedenen Acts aus Artistik, Magie und Comedy sind es mehr als im Vorjahr – und die Frage ist: wo kommen denn nur immer die noch spannenderen Leute her? Zuvorderst: aus der ganzen Welt, die 33 Künstlerinnen und Künstler kommen aus 14 Ländern. Außerdem sind die beiden Shows (nebenan läuft ja an den meisten Abenden parallel Mafia Mia) in Dresden für gute Artisten ja auch ein schöner Arbeitsplatz. Zum Teil treten die Künstler*innen in beiden Shows (aber mit unterschiedlichen Nummern) auf, zum Teil sind sie nur hier oder da.

Die Möglichkeiten im Chapiteau der Träume sind groß, für Andrew O’Ryon und seine Partnerin Lady V (Italien, trotz der Namen 😉 ) wurde eigens eine 5,5 Meter breite und eine Tonne schwere Spider-Blade-Installation als dritte Bühne in den Saal gebaut – bei dieser Gelkegenheit: Danke an die an unserem Tisch hervorragende Servicekraft, die mich rechtzeitig durch freundliches Auf-die-Schulter-Tippen darauf aufmerksam machte, dass nur in diesem Fall hinten die Musik spielt… Andrew und Lady gehören in die Abteilung unerschrockener Menschen: er lässt sich fesseln und droht zerfetzt zu werden, sollte er sich nicht – kopfüber im Sternenhimmel hängend und gut verpackt – rechtzeitig befreien. Und sie lässt sich lächelnd und mit allen sichtbaren Gliedmaßen zur Musik wippend allabendlich in zwei Teile teilen, wohl wissend, dass am Ende dieser Nummer wieder zusammengefügt wird, was zusammen gehört. Magic, Baby!

Was Moments so besonders macht, ist die Musik. Zeitweilig dachte ich ja, die kommt vom Band – aber nein: nicht in Blickrichtung, sondern am andern Ende des langgezogenen Bühnentischs stand die australische Sängerin Kiki de Ville und sang Skyfall von Adele für die schwedische Künstlerin Anna Saskia oben am Trapez. Die Live-Band The Matt Lawner Five mit Bandleader Mazze Wiesner ist auch dieses Jahr ein Markenzeichen der Show. Etwa 30 Songs wurden für „Moments 2“ ausgewählt mit einer riesigen Spannweite von der schon erwähnten Adele über Bryan Adams oder Kings of Lion bis hin zu Earth, Wind & Fire oder Whitney Houston.

Es gibt ein Fanta-Vier-Medley einen Ausflug in den Deutschrock, unter anderem mit Westernhagens Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Dessen Zeile „Liebling lass uns tanzen“ war zum Merken gedacht: die Aftershow-Party (in der Gäste von beiden Shows am Ort zusammenkommen) stand ja genau unter diesem Motto. Was da übrigens auch gut reingepasst hätte: Grönemeyer und sein Ich mag Musik nur wenn sie laut ist – die Band kann nämlich laut, und die Anlage spielt da gut mit 😉

Zeit zum Verschnaufen gibt es kaum, denn wenn die Show mal Pause macht, ist der Dinner-Teil dran. Der birgt die wenigsten Überraschungen und folgt dem Prinzip never change a winning team. Will heißen, dass von den Dipps zu den Brötchen (Favorit: Entenschmalz mit krosser Zwiebel und Majoran) über die Suppe (dieses Mal Pastinaken-Kürbiscremesüppchen mit dem i-Tüpfelchen salziges Karamell-Popcorn) zum Allzeit-Star Entenkeule mit Honig gebacken (nur echt mit frischem Preiselbeer-Apfelrotkohl & Kartoffelroulade mit Semmelbutter) und was Süßem zum Desseert (mit ofenwarmen Tiroler Apfelstrudel inklusive frisch geschlagenem Schlagobers) alles zu war wie immer. Lecker.​ Und – trotz 500 Portionen pro Show – immer richtig temperiert. Wow wow wow…

Moments – die Dinnershow

29. November bis 12. Januar 2025

Termine siehe moments-dinnershow.de

Chapiteau der Träume an den Ostra-Studios

Zur Messe 9 A

01067 Dresden

moments-dinnershow.de

Karten je nach Kategorie und Wochentag ab 88,50 € (inklusive Show, Menü und Tanz nach der Show).

[Zu Gast am 29. November 2024 – auf Einladung mit Pressekarte]

