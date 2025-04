Es gibt ja immer ein vorher-nachher. Der Winzer aus dem Süden der Republik fragt sich also vorher: ob sich der weite Weg nach Dresden (und natürlich auch wieder zurück) lohnt, nur um an einer Pressekonferenz teilzunehmen? Der Winzer aus dem Süden der Republik strahl am Ende des Abends, erzählt von seinen Bedenken und fasst zusammen: wie gut, dass ich gekommen bin – denn was hätte ich sonst verpasst?! Einen tollen Abend hätte er verpasst, einen Abend voller Informationen (das haben Pressekonferenzen bestenfalls so an sich) für die Anwesende Journaille – und einen Abend mit fabelhaften Weinen, hervorragendem Essen sowie vor allem voller Herzlichkeit und mit viel Spaß. Das, sagte der Winzer aus dem Süden der Republik, gäbe es in dieser Kombination nicht so oft!

„Der Winzer“ ist dabei gar nicht nur einer, sondern es waren zwei Winzer, eine Winzerin und ein leibhaftiger Prinz – denn die Württemberger haben in diesem Jahr erstmals einen Mann ins hoheitliche Amt gewählt: Moritz Ocker kommt als Prinz Moritz von Württemberg zwar ohne Krone, aber mit Kette – und weil er im Weingut Golter (morgen hier im Podcast zu hören!) für Weinservice und Veranstaltungen zuständig ist, hat er von dort auch seine eigenen Weine mitgebracht, einen Grauburgunder und eine Rotweincuvée. Elf weitere Weine/Sekte und ein Möhrenbrand (!) gaben reichlich Anlass zur Fachsimpelei, vor allem weil sie jeweils zu dritt zum passenden Essen eingeschenkt wurden. Mitgebracht hatten diese Weine Martin Zotz vom Weingut Zotz, das im Markgräflerland zu Hause ist – und das gehört zum Anbaugebiet Baden. Aus Württemberg waren Simon Gemmrich und seine Partnerin Nadine Ullrich angereist, mit eigenen Weinen natürlich. Simon hat den elterlichen Betrieb Weingut und Edelbrennerei Gemmrich erst im Januar übernommen. Beide Winzer aus dem Süden der Republik sind auch am 3. und 4. Mai in Dresden – zur 12. Edition der Baden-Würtemberg Classics (oder, wie wir meistens kurz schreiben: BWClassics).

Im Dresdner Kongresszentrum werden in diesem Jahr rund 40 Weingüter und renommierte Winzergenossenschaften aus Baden und Württemberg ein Wochenende lang Genießerinnen und Genießer jeweils von 11 bis 18 Uhr zusammenbringen. Fast 600 Weine, Sekte und Edelbrände können dabei probiert werden – was durchaus eine Herausforderung sein kann. Aber man kann ja (wie übrigens auch die Pressekonferenz-Teilnehmenden es taten) die bereitstehenden Sammelbehälter nutzen: spucken, nicht schlucken. Also in der ersten Runde – später beim Nachverkosten kann man es ja anders halten… Auch in diesem Jahr sind wieder in einer Sonderpräsentation drei sächsische Weinbaubetriebe dabei: Winzer*innen haben da in der Regel keine Berührungsängste und freuen sich eher auf den Austausch.

Austausch gab’s auch bei der Pressekonferenz, bei der die beiden familiengeführten Betriebe stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen quasi die ganze Bandbreite der aktuellen Trends und der Geschmacksvielfalt der Weine aus Baden und Württemberg abdeckten. Dazu gehörten auch Überraschungen: Martin Zotz hatte nicht nur einen Crémant mitgebracht, sondern auch einen Blanc de Blancs alkoholfrei – ein umwerfender Sekt, dem man seinen Nichtalkohol überhaupt nicht anschmeckte: langsam wird’s war mit den Alkoholfreien in puncto Geschmack (und es zahlt sich aus, dass Martin Zotz schon früh anfing, mit entalkoholisierten Weinen Erfahrungen zu sammeln). Wir hatten den Sekt übrigens (anderer Jahrgang, natürlich) schon einmal beim Weingutsbesuch 2023 – mein Eindruck: er war damals schon sehr gut, ist aber mittlerweile noch besser!

Wir probierten uns durch von A wie alkoholfrei bis Z wie Zukunftsreben, wie manche die pilzwiderstandsfähigen Sorten (PiWi) ja gerne nennen. Bei Gemmrichs heißen die Weine aus diesen Trauben Unkaputtbar. Auch hier gilt: die Erzeugnisse sind deutlich besser als noch vor Jahren. 2018 beim Besuch des Betriebs steckte man wohl noch ein wenig in der Versuchsphasen, aber schon 2019 waren Simon und seine Schwester Anja sicher nicht grundlos Jungwinzer des Jahres – und die aktuelle Verkostung ließ aufmerken: der kompromisslos trockene und schon leicht gereifte Souvignier Gris, Sekt brut nature zeigte eine wunderbare Stilistik, der Rosé Cabernet Cortis war zwar halbtrocken – aber fügte sich im Vorspeisen-Begleit-Trio primstens als Speisebegleiter ein. Natürlich vernachlässigen beide Weingüter bei all ihrer Experimentierfreude nicht die Tradition: beim Weingut Zotz fiel der 2023 Maltesergarten Chasselas besonders auf – als ein sehr würdiger Vertretung der Markgräflerland-Spezialität Gutedel. Warum der dann Chasselas heißt: das wird demnächst mal eine andere Geschichte. Und die Württemberger können natürlich Lemberger! Wer bei Lemberger die Nase rümpft und lieber einen Blaufränkisch mag: das ist die gleiche Sorte, die in Württemberg so und in Österreich anders heißt. Der 2020 Lemberger trocken vom Weingut Gemmrich ist nicht nur im heimischen Beilsteiner Eichenfass gereift, sondern auch schon ein wenig altersweise, was ihn zur Roulade aber gar nicht alt aussehen ließ – im Gegenteil!

Als Anregung: das Menü bei Gräfe’s Wein&fein und die dazu passenden Weine aus Baden und Württemberg!

Apero

Brot von Elias Boulanger | Frischkäsecréme Rostbrätl-Style

Crémant brut | Weingut Zotz

Blanc de Blancs alkoholfrei | Weingut Zotz

2021 Unkaputtbar Souvignier Gris, Sekt brut nature | Weingut Gemmrich

Mezze – 5 Kleinigkeiten, 3 Weine

Salami D’Ardeche vom Rind&Schwein

Ententerrine | Zwetschgenchutney

Gemüsetatar

Ziegenfrischkäsetaler | PerlenCousCous

Rauchmatjes | Rote Bete | Pumpernickel

2023 Grauburgunder „Alte Reben | Weingut Zotz

2023 Unkaputtbar Cabernet Cortis Rosé halbtrocken | Weingut Gemmrich

2023 Riesling Alte Rebe trocken | Weingut Gemmrich

Zwischengang

Kleine Roulade vom Rind | Rauchpaprika

2022 Maltesergarten Pinot Noir | Weingut Zotz

2020 Lemberger trocken im Beilsteiner Eichenfass gereift | Weingut Gemmrich

2023 Rotweincuvée Prinz Noir | Weingut Golter für Prinz Moritz von Württemberg

Hauptgang

Winterkabeljau | Erbsen-Kartoffelstampf | Orangen-Mairübchen

2023 Maltesergarten Chasselas | Weingut Zotz

2020 Riesling trocken im Beilsteiner Barrique gereift | Weingut Gemmrich

2023 Grauburgunder | Weingut Golter für Prinz Moritz von Württemberg

Dessert

Mandel – Möhre – Joghurt

2015 Gewürztraminer Auslese | Weingut Zotz

Karottengeist | Weingut Gemmrich

Tickets für die „Baden-Württemberg Classics“ am 3. und 4. Mai 2025 gibt es für 20 Euro bei Eventim im Vorverkauf sowie an der Tageskasse. Die Verkostung der Weine ist inklusive. Wer mit Bus oder Bahn kommt und seinen Fahrausweis vorzeigt, zahlt nur 10 Euro. Besitzer einer SZ-Card erhalten in den DDV-Lokalen zwei Tickets zum Preis von einem.

Auf der facebook-Seite der BWClassics gibt es bis zur Messe täglich weitere Informationen. Webseite der BWClassics.