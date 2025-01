366 shades of blue and grey

Das Leben ist gar nicht so grau, wie man immer denkt: im abgelaufenen Jahr 2024 habe ich jeden Tag um 12 Uhr (plusminus die eine oder andere Minute) die Kamera des Smartphones nach oben gehalten und den Himmel fotografiert. In der Jahrescollage Himmel24 ergibt das einen so nicht wiederholbaren Mix aus Blau- und Grautönen. Anders als in einer Folge von Inspector Barnaby, in der ein Fatograf (old school mit analoger Plattenkamera) jeden Mittag Punkt zwölf vom exakt gleichen Standort die Straße vor seinem Fotoladen fotografierte, ändern sich hier die Orte mit dem Fotografen. Aber der Himmel über der Algarve (Anfang Januar und Ende Dezember) sieht im Prinzip nicht anders aus als der über Altmockritz, Amsterdam oder Oberpleis. Und egal wo man ist: um zwölf ist das Wetter (der Himmel) manchmal anders als die Stunden davor oder danach. Und weil das so ist, stehen keine Ortsbezeichnungen bei den Bildern – bringt ja nichts.

Was das Jahr 2025 bringt? Keine Ahnung. Mehr blau gerne, aber nur beim Blick in den Himmel.