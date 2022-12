Bildgewaltige Impressionen von der Mosel

Falls jemand noch ein Fax hat: es gibt da einen schönen Kalender, der per Fax bestellt werden kann. Aber auch wer der Moderne gegenüber aufgeschlossen ist und sich gerne jeden Monat ein großformatiges Bild im A2-Querformat ansehen möchte, das nach Urlaub oder wenigstens nach Feierabend aussieht, könnte per Telefon oder e-Mail aktiv werden: wie in den Vorjahren hat die Moselwein-Werbung einen bildgewaltigen Kalender herausgegeben.

„Mythos Mosel 2023“ zeigt auf Fotomotive der Weinlandschaft von Obermosel und Saar bis zur Terrassenmosel. Und anders als man das von Kalendern normalerweise kennt, ist auch die Rückseite der monatlichen Blätter bedruckt. Man findet dort Impressionen des jüngsten Mythos Mosel-Event und der Weinlese gestaltet. Zudem gibt es allgemeine Informationen zum Anbaugebiet, zum Thema Moselwein als Speisebegleiter, zu Winzersekt und Crémant der Region, den Lebendigen Moselweinbergen und den Lebenstürmen sowie zur Regionalinitiative Faszination Mosel. Wer dann noch einerseits genügend Platz an der Wand und andererseits einen Locher hat, kann durch selbst gesetzte Löcher den Kalender sehr sehr großformatig aufhängen (Pro-Tipp: zwei Nägel mindestens – besser: drei, das Teil ist schwer).

Die Fotos stammen überwiegend von Chris Marmann aus Wittlich, der auch „der Mythos Mosel-Fotograf“ der vergangenen Jahre ist. Er hat im Laufe der vergangenen Monate zahlreiche neue, eindrucksvolle Fotos der Weinlandschaft gemacht. Und neidlos muss man zugeben: er hat ein Auge für schöne Momente… Der Kalender ist beim Moselwein e.V., Gartenfeldstraße 12a, 54295 Trier, Telefon 0651 710 280, Fax 710 28 20, info@weinland-mosel.de, sowie auch bei diversen Verkaufsstellen in der Region (Buchhandel, Lebensmittelhandel, Vinotheken, Touristinformationen usw.) erhältlich. Er kostet 29 Euro (Abholpreis im Shop, bei Versand zuzüglich 7,50 Euro).