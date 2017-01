Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche

Wenn wir den Titel für den romantischsten Weihnachtsmarkt zu vergeben hätten – dann würden wir ins Grübeln geraten. Einerseits ist der kleine Markt in Loschwitz ein ganz heißer Kandidat (den besuchen wir dieses Jahr noch später als sonst, was’n Stress!), andererseits gibt es ja den berühmten „Mittelalterlichen“ im Stallhof, der trotz des ganzen Buheis, das die Mittelalter-Leute so drauf haben, schon arg romantisch ist. Aber zwischen „einerseits“ und „andererseits“ hat sich dann noch ein „aber hallo!“ geschoben: Vor der Frauenkirche wächst seit drei Jahren etwas heran, was die anderen beiden Märkte in puncto Romantik toppen könnte.

Warum macht er das? Weil der Markt natürlich von der Lage vor der Frauenkirche profitiert: Dieses Ambiente kriegt man in Dresden nur dort hin. Dann aber haben die Macher sich ziemlich ins Zeug gelegt und beispielsweise zehn Tannenbäume über den Platz verteilt und diese obendrein auch noch mit Herrnhuter Sternen behängt wie andere Leute ihren Baum mit Kerzen schmücken: Also üppig. Die schiere Zahl der Tannen macht Leuten, die sich treffen wollen, das Leben übrigens nicht leichter: „Unterm Tannebaum“ (mit ohne n) geht schon mal nicht…

Dann sind in den Buden auch noch alle Leute ein wenig auf Alt gemacht. Nicht mittelalt, sondern frischalt, so etwa achtzig, hundert Jahre. Manche reden dennoch wie auf dem Mittelaltermarkt, manche schwurbeln so jahrhundertwendig daher – aber insgesamt ergibt sich zumindest optisch ein netter Eindruck. Vor allem die hier busweise ausgekippten Japaner schnattern wie verrückt vor Freude und knipsen wild drauf los. 60 Stände gibt es insgesamt, und neben allerley Weihnachtsmarktkulinarik findet man auch Knopfmacher, Kerzenzieher, Herrnhuter Sternverkäufer und andere freundliche Einkaufsstätten.

Programm gibt es auch, zum Beispiel was mit Musik: Die Dresdner Kurrendesinger. Neulich trafen wir zwei, die mit einer Truppe norddeutscher Touristinnen heftig schäkerten und kaum noch zum Singen kamen – die Stimmung war allerdings prächtig, und irgendwann fingen die Girls zu singen an, was auch nicht schlecht klang. Der Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche ist 2011 noch täglich bis zum 18. Dezember von 11 bis 22 Uhr geöffnet.