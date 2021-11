Ein Buch über „Sachsens Wein-Prinz Georg“

„Es hat viel Spaß gemacht, auch wenn’s viel Arbeit war!“, sagt Rudi Knoll. Er ist ein Urgestein der deutschsprachigen Weinkritiker, Journalist mit Zeitschriftenerfahrung (VINUM) und Buchautor (über 60 Bücher gibt’s von ihm, das muss man ja auch erst mal schaffen). Spaß und Arbeit („es war nicht immer ganz einfach mit Schorsch“) hat ihm sein jüngstes Projekt, das er jetzt auf Schloss Proschwitz vorgestellt hat – es heißt Sachsens Wein-Prinz Georg und seine unglaubliche Geschichte und zeichnet auf 144 Seiten episodenhaft das Werden von Schloss Proschwitz auf – festgemacht an dessen Chef Georg Prinz zur Lippe

Knoll ist (als einer der wenigen West-Journalisten) sehr regelmäßig auch in den ostdeutschen Weinbaugebieten unterwegs. 1984 war er das erste mal hier und hat über Weinbau in der DDR recherchiert und geschrieben. In Proschwitzer Lagen war er da auch, wie er sich erinnert. Die erste richtige Begegnung mit Prinz zur Lippe erfolgte allerdings in Franken – denn dort ließ der Neuwinzer mangels Kooperationsbereitschaft in Meißen (genaues steht im Buch, S. 49/50) auf der Domaine Castell den ersten Jahrgang des Weins ausbauen.

„Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das aufzuschreiben“, sagt Rudi Knoll – weil er die Geschichte so toll fand, wie einer, der als Unternehmensberater nicht schlecht verdient hat und dann den alten Familienbesitz wieder auferstehen lassen will. Diese unternehmerische Leistung könne man nur würdigen… „Tolle Leistung , aber Deine Schulden möcht‘ ich nicht haben!“ Möchte der Prinz wahrscheinlich lieber auch nicht, aber so ist es nun mal.

„Ich möchte doch eigentlich Zukunft gestalten und nicht nach hinten gucken!“, meinte der Prinz bei der Buchpremiere – ließ sich aber dennoch zum Buch überreden, damit die Geschichte(n) nicht verloren gehen. Und ja, das Buch kommt an. Seit drei Wochen sei es in der neuen Vinothek im Verkauf, berichtet Alexandra Prinzessin zur Lippe – und „es kommt gut an“. Sie hat – als gelernte Journalistin – einen gehörigen Anteil am Buch und sei bei der Suche nach Unterlagen und Bildern sehr hilfreich gewesen, meinte Rudi Knoll, eben auch weil sie als Journalistin wusste, was der Autor brauchen könne.

[Eine Besprechung des vorgestellten Buches erscheint im eigenen Beitrag

