Zum Dessert wollten wir gerne was anderes trinken als den bisherigen Essensbegleiter. „Ich hätte da einen Kracher für Euch!“, sagte der Kellner – und unsere Augen glänzten ein „Ja, gerne!“ zurück. Denn Süßweine von Kracher – die kannten wir. Dachten wir. Bis Nadine Djordjevic nach Radebeul kam und uns in der 63. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ einen etwas tieferen Einblick in die Weine des burgenländischen Weinguts vom Neusiedler See gab. Sie ist für den Vertrieb der Kracher-Weine in Deutschland zuständig und kam zusammen mit Matthias Dathan (Veritable Groupe) nach Dresden – im Gepäck jede Menge Weine vom Weingut aus dem Burgenland. Darunter auch trockene Weine – so kannten wir den Weinlaubenhof Kracher noch gar nicht…

Also lernten wir Welschriesling kennen, sprachen über (und probierten) Grünen Veltliner – um dann natürlich bei den Botrytis-Typies zu landen. Und auch da gibt’s was zu entdecken, denn wir wollen ja lernen und nicht nur süffeln.

Wie immer, ein roter Faden durch unser Gespräch, um die Dinge ggf. schneller zu finden:

00:59 zu Gast: Nadine Djordjevic für das Weingut Kracher

sie stellt sich vor als Nadine von Kracher – auch nicht schlecht und einfacher zu merken

Erdkunde für Anfänger: Burgenland, Neusiedler See, östliche Seite

Am Ende des Lineals Dresden-Prag-Wien kommt Illmitz (auch „Drei Strichel-Mitz“ genannt)

Gerhard Kracher, der Südwein-Papst

aber schon der Großvater Alois hat trockene Weine ausgebaut

schon damals: 70% süß, 30% trocken

was Burgenländer und Sachsen gemeinsam haben: den attraktivsten Dialekt. Nu!

ich bin der Oberästhet, sagt Gräfe – und wir reden übers Etikett

graue Punkte auf grünen Punkten – wer soll das lesen können?

Trend der Winzer, sich neu zu erfinden. Bei Kracher war’s nur das Etikett…

alter Wein in neuen Schläuchen

Jahrgang 2020 – auch da lässt man sich Zeit

58 ha und wir wachsen weiter

Welschriesling ist die wichtigste Sorte, gefolgt von Chardonnay, dann Zweigelt

wie ist das: trinkt man den Wein des Nachbarn (also Deutsche die Österreicher und umgekehrt)?

9 Mio Leute, 50.000 ha – da muss man doch exportieren!

GV steht im Weinviertel

vier Weine der Linie Sohm & Kracher

gedacht als Speisenbegleiter

wenn ich da jemand kennen würde, der Weine als Essensbegleiter einsetzt…

Jahrgang 21

die salzige Note…

angebaut im südlichsten Teil des Weinviertels

das Pfefferl im GV

GV ist so vielschichtig,. man sollte ihn nicht reduzieren

GV kann mehr als das Pfefferl

Goldriesling? Das kenne ich nur aus Büchern!

ich hab da was im Kofferraum

was essen wir dazu?

Waller aka Wels

Sauternes (F) / Mosel (D) / Tokajer (HU) und der Neusiedler See (AU) (Wiki kennt und weiß mehr)

pannonisches Klima am Neusiedler See

am Abend steigt der Nebel aus dem See und setzt sich auf die Trauben

flach, aber „Berge“ bis zu – immerhin – zwei Metern Höhe

die 2-Meter-Lagen sind wichtig für den Eiswein

vier Qualitäten: Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese

wichtig bei der Botrytis: da muss man sich auskennen! Es gibt verschiedene Stadien

bei der TBA bis zu sieben Lesegänge

bei den Auslesen arbeiten sie mit 70-90 g/L Restzucker (schmeckt man aber nicht!)

zur Rebsorte Muskat Ottonel

was ist der Lois-Spritzer?

ein mit Soda aufgespritzter Muskat Ottonel

Storytelling: es hat eine Geschichte

Sorte ist Rosenmuskateller

in Österreich erst seit 2017 als Rebsorte zugelassen

Beerenauslese aus dem Jahr 2019 im Glas

wie viele Kilo Trauben braucht man für einen Liter?

aus 300 Kilo Trauben hat der Großvater mal 2 Milchkannen Wein gemacht (= ca 40 l)

Faustregel normaler Wein: ca 1 Kilo = 1 Flasche 0,75l

ein Lob der Proben-Umkehr: mit dem besten Wein anfangen (wenn die Aufmerksamkeit noch da ist)

eine Rarität: Süßwein aus einer roten Rebsorte!

es gibt einen Grund: es ist nicht einfach, die Farbe kippt gerne mal ins Bräunliche

Infos zum Rosenmuskateller

Kracher-Tradition: zu Weihnachten kein Alkohol. Außer ein, zwei Flaschen von diesem Rosenmuskateller…

nur nochmal zur Erinnerung: wir sind der Podcast mit Blog, und im Blog sind Bilder!

Speisenbegleitung zu diesem Wein? Alles, was rote Frucht hat!

die TBA sind die Kollektionsweine

auf dem Etikett steht immer entweder „Nouvelle Vague“ oder „Zwischen den Seen“

eher auf die Primärfrucht ausgebaut – im Edelstahl oder im Großen Holz

Weine der „Nouvelle Vague“ waren im französischen kleinen Fass

„Zwischen den Seen“ ist immer auch der Muskat Ottonel

…während der Zweigelt das Holz braucht

Grand Cuvée: Welschriesling und Chardonnay

im Glas: 2018 Zweigelt TBA

und dann ist da noch ne Nummer: was die bedeutet? Erklärt uns Nadine

der Zweigelt mit der Nr. 1 hat am wenigsten Restzucker der gesamten Kollektion (ca 186 Gramm)

…von 180 bis über 300 (fast gesättigte Lösung)

100 Punkte für einen Wein, der keiner sein darf…

wie lang dauert die Gärung? 11-12 Monate in der Regel

seit drei Generationen ohne Ausnahme alles spontan vergoren

Der Neusiedler See und seine Süßweine – nicht nur eine glorreiche Geschichte (Quellen 1 und 2)

52:13 Nadine hat auf ihrer Reise durch Ostdeutschland schon was gelernt: es gibt Bückware!

im Glas: 2011 Sohm&Kracher Single Vineyard GV

würdet ihr sagen: das ist Grüner Veltliner?

das ist unser High End GV in dieser Linie

aktueller Jahrgang dieser Linie ist der 2017

Vielfalt im Lager – die Gräfe-Lösung für gereifte Weine

wir arbeiten nicht nur mit Wein, wir genießen ihn auch…

den Süßwein gibt’s im Weingut bis 1996 zurück

die Weine als ein Gang für sich innerhalb einer klassischen Menüfolge

die Open-Speed-Winebar

Weinlaubenhof Kracher

Apetlonerstraße 37

A-7142 Illmitz

Tel: +43 2175 3377

kracher.at