Die Zukunft liegt ja manchmal in der Vergangenheit. Und obwohl das ursprünglich gar nicht so geplant war, erweist es sich jetzt als ganz schön praktisch, dass das ehemalige Domizil des Kastenmeiers im Kurländer Palais nicht weiter verpachtet wurde, sondern als Eventlocation (ohne störende Nachbarn) für Gerd Kastenmeier und sein Team zur Verfügung stand. Nun wird es – wie schon im Oktober für den falstaff berichtet – wieder Fischrestaurant. Mit Mittagsangebot – wie früher® mal.

Der Umzug vom Taschenbergpalais, das nach 27 Jahren als Grandhotel eine gründlich Renovierung benötigt, ins Kurländer Palais soll vom 3. bis 6. Januar 2023 erfolgen. Und damit die neuen alten Räumlichkeiten von Anfang an ein wenig heimelig aussehen, dekoriert der Künstler Kay LEO Leonhardt schon mal die Wände mit seinen typischen Motiven: schräge Vögel, freche Fische und meist auch irgendwas mit Schampus… (2015 gab’s in eben jenem Kurländer Palais mal eine Ausstellung, deren Besprechung ich hier eigennützig empfehle…)

Der Ausstellungstitel „Schräge Vögel, freche Fische, kluge Sprüche“ ist übrigens typisch LEO, aber keineswegs einzigartig: schon seine erste Ausstellung 2011 im damals gerade eröffneten Fischrestaurant Kastenmeiers hieß so – und überhaupt: irgendwie geht’s bei LEO ja immer um Vögel, Fische, Sprüche. Insofern fühlt man sich mit seinen Bildern an der Wand immer irgendwie im vertrauten Rahmen. Und weil der LEo ein kreativer Mensch ist, füllt er die Oberbegriffe mit immer wieder neuen Inhalten. Die Langzeitausstellung, die Leo zusammen mit seiner Partnerin Gaby Bachmann (Ehefrau und Muse in einem, wie praktisch!) jetzt an die Wände des Kurländer Palais bringt, wollen sie immer wieder verändern. Damit Stammgäste auch mal was Neues sehen…

kastenmeiers.de