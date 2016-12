Im Training müssen die Mädels vom Service eine Gesichtserkennungssoftware eingebaut bekommen haben: Sobald sie ein Gast-Gesicht sahen, lächelten sie. Auch ansonsten waren sie – angesichts der rappelvollen Örtlichkeit auf zwei Etagen – irgendwie überdurchschnittlich gut drauf. So voll war es hier nicht immer: Als das Gebäude neben dem Taschenbergpalais noch „Haus am Zwinger“ und die Kneipe dort – für die, die sich erinnern: Busmann’s Brazil – schloss 2010. Mittlerweile hat das Haus, das der Wiener Architeckt Heinz Tesar entworfen hat (wir sprachen mit ihm drüber) einen neuen Besitzer und ein neues Konzept. „Das lebendige Haus“ ist zumindest ein Name, mit dem man sich Mut machen kann. Und so langsam kommt ja wirklich Leben rein – dieses Wochenende eröffnete der erste deutsche Ableger eines britischen Franchise-Unternehmens: Turtle Bay.

„Wir bringen die drei magischen Zutaten des karibischen Lifestyles nach Deutschland – Rum, Reggae und Jerk!“ sagt Alexander Gausmann, der Turtle-Bay-Deutschland-Chef. Rum und Reggae kannte ich, Jerk musste ich googeln und fiel glücklicherweise nicht gleich auf das erste Ergebnis herein (dann wäre ich ja ein jerk, also ein Trottel!), sondern kam bis zur karibischen Gewürzmischung. Die diente früher, als es in der Karibik schon so heiß war wie heute noch, aber man keine Kühlschränke kante, zur Konservierung – heute ist Jerk nur noch Geschmackgeber. „Typisch karibisch“ sagen alle, die für die Karibik Werbung machen wollen – und egal was drin ist: scharf sollte es sein.

Bei der Eröffnungsfeier im neuen karibischen Hotspot Dresdens stimmte die Mischung: was da als Probierhäppchen aus der offenen Küche getragen wurde, schmeckte und hatte pikante Schärfe. Ob das so bleibt oder nur der Eröffnungspartyshoweffekt war (schließlich musste man sich anstrengen, die jamaikanische Botschafterin Margaret Jobson war sogar zu Gast!), werden wir dann mal wie gewohnt mit einem nicht geladenen Gastspiel testen. Ansonsten stimmte an diesem Eröffnungsabend auch der Rest – Rum floss, zumeist als Mix sehr süffig verdünnt – reichlich, Reggae gab’s vor allem auch live. Und das ist, kann man nicht anders sagen, schon eine Musik, die einen nicht ruhig stehen oder gar sitzen lässt…

Dresden ist nur das erste Restaurant der Kette in Deutschland – beim großen Sprung nach Europa, wie die Briten den Kontinent ja eigentlich schon immer genannt haben, sollen weitere folgen (in Oberhausen, Braunschweig, Köln, Leipzig und weiteren Städten, hieß es in einer Pressemeldung). In der britischen Heimat hat man sich mit 34 Restaurants seit 2011 ganz gut etabliert.

Turtle Bay Dresden

Kleine Brüdergasse 5

01067 Dresden

Tel. (+49) 351 48 61 88 27

www.turtlebay-restaurants.de

Öffnungszeiten:

So-Mi: 11:30-23:00

Do: 11:30-24:00

Fr-Sa: 11:30-01:00

[Eröffnungsparty für geladene Gäste am 8. Dezember 2016]