Speisekammer mit Küche zum Experimentieren

Der 935. Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ (KabelEins) sei Dank wissen nun nicht nur die Einheimischen, dass Chemnitz mehr zu bieten hat als den 40-Tonner, den sie in der ehemaligen Karl-Marx-Stadt den Nischel nennen: See und Bäume! Fachwerkhäuser unterm Schloss! Und in einem feinen kleinen Haus direkt am Schlossberg: das Restaurant Speisekammer. Tobias Gust, in Chemnitz schon vom Kellerhaus im Fachwerk gegenüber kein unbekannter Gastronom, hat hier vor einem Jahr ein überschaubares Restaurant mit einer Küche zum Experimentieren eröffnet.

Die Speisekammer im Stadtteil Schlosschemnitz im ältesten Teil der Stadt, in der TV-Show als Spielzimmer mit Weltküche vorgestellt, macht in diesem Jahr erstmals beim Menüwettbewerb Kochsternstunden mit – und in dem bewerten nicht (wie bei Mein Lokal – Dein Lokal) Gastro-Kollegen das Essen, sondern ganz normale Gäste. Also solche wie Du und ich. Ich war da – und probierte das angebotene Dreigang-Menü, das um einen Gruß aus der Küche erweitert wurde.

Beim Hauptgang hat der Gast die Wahl: Fisch oder Fleisch, Lachsfilet oder Medaillon vom Rind. Die Beilagen bei beiden Gerichten: die gleichen. Sehr viel Wiedererkennungseffekt gab’s auch sonst – vor allem für Gäste mit Fisch als Hauptgang war es ein wenig wie ein Staffellauf, bei dem immer wieder etwas weiter gegeben wird: Die Garnele vom Gruß aus der Küche (sehr würzig und insgesamt als Amuse hübsch gemacht) tauchte in der Vorspeise wieder auf, der Lachs aus der Vorspeise (dort als für sich genommen schmackhafte Terrine) spielte – super auf den Punkt gegart! – im Hauptgang die Hauptrolle. Die Besetzung der Nebenrollen gab den Statisten Tomate, Gurke und Edamamebohnen eine Daueranstellung.

Das ist ein bissl wie schade, denn nur einen Tag nach unserem Besuch sahen wir besagte Fernsehshow und erlebten die Experimentierfreudigkeit der jungen Köche, wie sie sich auch auf der regulären Karte widerspiegelt. Der erst 24 Jahre junge Küchenchef Dominik Nietzsche und sein nicht viel älterer Souschef Jestivo Jukian (ein Garant für den asiatischen Geschmack auf den Tellern: er kommt von den Philippinen) zaubern in ihrer winzig kleinen Küche tolle DInge. Für den Kochsternstunden-Wettbewerb im kommenden Jahr wünschen wir uns mehr davon!

Das Menü

Gruß aus der Küche

Lachsterrine | Garnele | geräucherte Zitrusfrüchte

Medaillon vom Rind | Frühlingsgemüse | Kräuter | pochiertes Ei | Hollandaise

oder

oder Lachsfilet | Frühlingsgemüse | pochiertes Ei | Hollandaise

Espressocreme | Schoko | Erdbeercrumple | Maracuja | fancy Asia-Jelly

Wir empfehlen als Apéro: Botanical Aquavit | geräucherte Zitrone | Minztee | Eis

Die Weinbegleitung

Valpolicella Ripasso (zum Fleisch)

Gewürztraminer (zum Fisch)

Die Preise

3-Gänge-Menü 42,00 € inkl. Wein zum Hauptgang

3-Gänge-Überraschungsmenü 34,00 €

Speisekammer

Schloßberg 14

09113 Chemnitz

Tel. +49 371 / 33507425

speisekammer-chemnitz.de

Öffnungszeiten:

Di – So 17-24 Uhr

[Besucht am 20. Februar 2020 | Übersicht der hier besprochenen Restaurants in Dresden und Umgebung]



Hinweis:

Die STIPvisiten sind Partner der Kochsternstunden.