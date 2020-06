nightoflight: Eine Branche sieht rot für die Zukunft

Die Republik bekam die rote Karte gezeigt: Fast 9.000 Gebäude in bundesweit mehr als 1.500 Städten wurden in der Nacht vom 22.06.2020 auf den 23.06.2020 mit rotem Licht angestrahlt. Es war die Aktion „Night of Light 2020“, mit der mehr als 8.000 Teilnehmer aus der Veranstaltungswirtschaft auf ihre dramatische Lage aufmerksam machen wollten. Sie lieferte damit schöne Bilder (unter dem Hastag #nightoflight) für einen gar nicht so schönen Sachverhalt.

Die nächsten 100 Tage werde die Veranstaltungsbranche nicht überstehen, wenn es keine alternativen Lösungsansätze gebe. „Wir hoffen, dass die Politik jetzt wach geworden ist und sich dazu bereit zeigt, mit uns in einen lösungsorientierten Dialog einzutreten“, sagte Tom Koperek, Initiator der Aktion „Night of Light 2020“.

Die Ansicht der Brühlschen Terrasse mit Kunstakademie und den historischen Dampfern im Vordergrund tauchte die Dresdner SAM PRODUCTION in rotes Licht. Im vergangenen Jahr hat das vor 24 Jahren in Dresden gegründete Unternehmen 372 Veranstaltungen technisch betreut, darunter die Dresdner Schlössernacht, das Adventskonzert des Dresdner Kreuzchores im Stadion, den Skiweltcup in Dresden, den Radeburger Karneval und die Hope-Gala. Die Industrie- und Handelskammer Dresden zeichnete das Unternehmen 2019 als „Vorbildlichen Ausbildungsbetrieb“ aus.

In Dresden beteiligten sich 68 Dresdner Unternehmen an der Aktion. So waren unter anderem noch das Kobalt, die Semperoper, das Kongresszentrum, das Gewandhaus und das Kurländer Palais angestrahlt.