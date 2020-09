Herr Arnold Böswetter hat ein schweres Jahr gehabt. Da geht es ihm wie den meisten anderen, zumal wenn sie der Kunst zugetan sind. Aber nun gibt’s auch für ihn wieder Hoffnung. Für Böswetter und sein Alter Ego Franz Lasch sowie weitere 17 Theatergruppen und Solokünstler und über 50 Bands und Musiker aus insgesamt elf Nationen: sie alle machen mit beim diesjährigen Weinherbst in Radebeul.

Der Weinherbst am Wochenende 25. bis 27. September ist die dezentrale Alternative zum traditionellen Doppel von Herbst- und Weinfest einerseits und Internationalem Wandertheaterfestival andererseits. 2020 wäre ein Jubiläumsjahr für beide gewesen – 30 Jahre Weinfest und 25 Jahre Wandertheaterfestival sollten gefeiert werden. Aber: „Es war einmal ein Programm…“, sinnierte Helmut Raeder, der künstlerische Leiter des Festivals. Doch dann kam das Virus und mit ihm die Unmöglichkeit, so zu feiern wie in den Jahren zuvor – mit immerhin 50.000 Besuchern an den drei Tagen. Also hat das Team gehirnt und im Sommer schon mal geübt, die Radebeuler Lebensart mit dezentralen Kulturveranstaltungen und Ständen der Winzer trotz großer Hitze praktiziert.

Radebeul neu entdecken ist das heimliche Motto des Weinherbstes (das offizielle lautet übrigens Flieg Phoenix, flieg). 18 Veranstaltungsorte im gesamten Stadtgebiet werden in den Weinherbst eingebunden, neun Weingüter und Straußwirtschaften öffnen ihre Gärten und Höfe für die Besucher: insgesamt 80 Stände laden in Radebeul-Ost und in Altkötzschenbroda zum Bummeln ein. Wein und frischen Federweißen gibt es bei 16 Winzern. Ein ausführliches Programm gibt es als Heft (wird gerade gedruckt – oder hier als PDF).

Die entzerrte Freude hat allerdings ihre Grenzen: der Begriff Hygienekonzept ist ja ebenso neu im aktiven Wortschatz wie Besucherzahlbegrenzung oder Flächenberechnung – Veranstalter haben’s da nicht leicht heutzutage. Im Fall des Weinherbstes heißt das: Im Bereich des Dorfangers von Altkötzschenbroda dürfen sich höchstens 6.000 Menschen gleichzeitig aufhalten, im Bereich der Hauptstraße in Radebeul Ost höchstens 900. Kontrolliert wird das an den Eingängen zu den jeweiligen Bereichen. Und was ist, wenn’s voll ist? „Dann kann es sein, dass man warten muss und erst reinkommt, wenn jemand rausgeht“, sagt die Sachgebietsleiterin Feste, Cornelia Bielig. „Oder sie gehen weiter zu einem der anderen Orte – ist ja überall was los! Lernen Sie Radebeul kennen!“, empfiehlt Helmut Raeder. Der hat übrigens noch einen Tipp parat: Kleingeld mitnehmen (oder, wenn man’s entbehren kann, gerne auch ausreichend Scheine): „Wir nehmen dieses Jahr ja keinen Eintritt. Aber die Künstler freuen sic, wenn Sie etwas in die nicht zufällig bereit stehenden Hüte geben!“

Für die Presse gaben übrigens die Jessener Weinprinzessin Theresa Zwicker und der Herr Böswetter ein herrliches Fotomotiv vor Gräfes Wein & fein ab. Mitgebracht hatte sie ihren Prinzessinnenwein, den – Jessen ist ja so groß nicht – ihr Cousin Johannes Zwicker, der 2,5 ha Weinberge in Jessen bewirtschaftet, gemacht hat. Dem Herrn Böswetter hat der Müller-Thurgau geschmeckt (ihr ja sowieso, wo ihr Name draufsteht!).

Und da wir schon mal im Hof vom Wein & fein saßen, gleich eine Frage an Matthias Gräfe: was geht denn bei ihm am Weinherbst-Wochenende? „Wir haben am Freitag ein PopUp der Weinweiber, die ihre Weine präsentieren werden. Am Samstag und Sonntag ist Schloss Proschwitz zu Gast bei uns, um die Sekte und Weine des VDP-Weinguts auszuschenken!“ Der Laden wird zur Weinbar, in der man offene Weine aus dem Sortiment des Radebeuler Weinkenners bekommt. Und einen Piraten hat Matthias Gräfe auch noch eingeschleust: er wird an dem Wochenende Rieslinge von Martin Tesch anbieten. Der Winzer von der Nahe (ist das nicht der mit dem Tote-Hosen-Wein? Ja, genau der!) baut seinen Riesling trocken bis arg trocken aus – und bei den Rieslingen aus der Lagen-Box kann man sich gut durchprobieren, was der Boden mit den Trauben macht.

Informationen: www.weinfest-radebeul.de