Nun aber wirklich. Wenn’s geht, sogar ohne Regen, wünschen sich zumindest alle Beteiligten. Nach der 11. Schlössernacht 2019 gab’s 2020 und 2022 pandemiebedingt Absagen. Aber nun soll am 16. Juli die Party endlich wieder steigen – im Prinzip mit dem bewährten Konzept. „Die Vorfreude ist riesig, aber die Herausforderungen sind es auch“, sagt Veranstalter Mirco Meinel und meint damit nicht nur, dass „der Flow unterbrochen und für uns alles fast wie neu ist“. Nein, ihn und seine Mitstreiter*innen plagt, was vielen gerade Kummer bereitet: gestiegene Kosten allgemein, aber auch „die Suche nach Gastronomen, die Personal für uns verfügbar haben.“ Ohne die Hilfe der Sponsoren (Meißner Schwerter Privatbrauerei als Hauptsponsor sowie „spontan neue Sponsoren“ wie die USD, die Deutsche Vermögensberatung und Autohaus Glöckner“ wäre das alles unterstützen, hilft extrem.“

Ansonsten ist gemäß der Devise never change a winning Schlössernacht auch die 12. Ausgabe des spektakulären Events in den Grundstrukturen kaum verändert. Das Gelände der drei Elbschlösser (plus der Saloppe) umfasst nach wie vor 32 ha, die beleuchteten Wandelwege sind immer noch sechs Kilometer lang (und erfahrungsgemäß geht man die mehr als einmal in der Nacht). Der Abend selbst bleibt ein Mix aus Kulinarik (essen wie trinken, Bier wie Wein) und viel Unterhaltung. 250 Künstler bespielen 15 Bühnen, die 80 Konzerte decken so gut wie jeden Geschmack ab. Und wer ein Tanzbein hat, der kann es sogar schwingen. Das alles führt, so lehrten es die vergangenen Schlössernächte, zu einer so bezaubernden Stimmung, dass selbst Regenhuschen der guten Laune nichts anzuhaben vermochten. Aber die soll es ja nicht geben, haben die Veranstalter versprochen.

Das umfangreiche Programm hier nachzuerzählen, würde jeden Rahmen sprengen. Einfach mal bummeln gehen, lautet die Devise, dabei Augen und Ohren auf – aber auf jeden Fall beim Römischen Bad vorbeigehen, das seit über zehn Jahren auf die Sanierung wartet und zunehmend verfällt. Das ist dann zwar wie eine kleine politische Demonstration, aber warum denn nicht? „Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen und zeigen, was hier möglich wäre“, sagt Sylvia Grodd, die Künstlerische Leiterin der Schlössernacht. „Dies ist ein zauberhafter Ort für viele Veranstaltungen, die der Stadt sogar Mieteinnahmen bringen würden.“ Neu ist die Problematik nicht, schon 2019 hatten die Veranstalter mit Aktionen darauf aufmerksam gemacht. In diesem Jahr wird Tom Roeder das Römische Bad verzaubern und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. „Gestrandet“ nennt er seine Inszenierung rund um ein Boot und die Band „Truffaldinos“, die einen ganz eigenen Stil von Weltmusik mitbringt. Weil aber die weltweit bekannten Fledermäuse pünktlich um 22 Uhr schlafen gehen müssen, endet dieser Programmpunkt eben genau dann.

85 Prozent der Karten sind verkauft

Über 5000 der auf 6000 Stück limitierten Tickets sind bereits verkauft. Ein Drittel der Gäste kommt von außerhalb. Der Veranstalter rechnet damit, dass die Schlössernacht wieder ausverkauft sein wird. Dennoch wird für spontane Besucher ein Kontingent von 200 Karten für die Abendkasse zurückgehalten. Diese gibt es nur am Eingang Schloss Albrechtsberg. Die Flanierkarte kostet 42 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 50 Euro. VIP-Tickets für 149 Euro beinhalten auch Buffet und Getränke im Schloss Albrechtsberg. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei.

Für die An- und Abreise empfehlen die Veranstalter die öffentlichen Verkehrsmittel, da es rund um das Festgelände keine Parkplätze gibt. Die Straßenbahnlinie 11 verkehrt in Stoßzeiten in verkürzter Taktfrequenz. Außerdem richten die Veranstalter wieder einen kostenlosen Bus-Shuttle von und zu Parkplätzen in der Nähe ein und informieren darüber auf der Webseite.

12. Dresdner Schlössernacht am 16.7.2022

Parkanlagen der Elbschlösser, Bautzner Straße 130 bis 134, 01099 Dresden – Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr