„Lost in Paradise“ ist der Titel der jüngsten Ausstellung in den Räumen des Restaurants Kastenmeiers – es ist die 81. bereits in seinen Räumen (wenn auch an wechselnden Orten…). Die nun eröffnete Verschönerung der monochrom lehmverputzten Wände des Fischrestaurants im Taschenbergpalais oblag der Dresdner Künstlerin Viktoria Graf, die bis zum 1. Oktober 2022 mit farbenfrohen Motiven Kontraste zur erdigen Farbe der Wände setzt.

„In meinen Bildern kann man sich fallen lassen wie in einem Paradies und die Motive und Farben einfach nur genießen“, benennt Viktoria Graf einen Aspekt ihrer Ausstellung. „In diesem Sinne passt die Ausstellung sehr gut in dieses Restaurant, wo man ja in erster Linie die Speisen und das tolle Ambiente genießt. Und wir alle brauchen diese Genussmomente, diese kleinen Paradiese, um Kraft zu sammeln in diesen Zeiten, in denen die Welt überall aus den Fugen gerät. Auch um neu gestärkt anderen zu helfen.“

Die Farbigkeit, die Üppigkeit der Pastelltöne für Blumen und Früchte mögen an das Paradies erinnern – aber das ist ja auch lost: man entdeckt Details, bei denen man stutzt und denkt, da passt doch was nicht. Der Bruch ist natürlich beabsichtigt, denn wir leben ja schon lange nicht mehr im Paradies (das war bekanntlich nur Adam und Eva vorbehalten).

Wer sich die Bilder ansehen will: man muss nicht zwingend zum Essen kommen (auch wenn das den Restaurantleuten gut gefiele). Zwischen 15 und 17 Uhr ist das Restaurant nämlich geöffnet, ohne geöffnet zu sein – will heißen: die Türen sind auf, das Servicepersonal deckt die Tische ein und bereitet sich vor, aber man kann eben erst nach 17 Uhr als Restaurantgast (m/w/d) bestellen.

Viktoria Graf wurde in Dresden geboren und studierte 2005 bis 2010 an der Hochschule für Bildende Künste Malerei und Grafik. Von 2010 bis 2012 war sie Meisterschülerin von H.P. Adamski, seit 2013 ist sie freischaffend tätig. Im Restaurant Kastenmeiers war sie bereits 2017 mit ihrer Ausstellung „Deep Delicious“ zu Gast – damals noch im Kurländer Palais.

Lost in Paradise

Ausstellung von Viktoria Graf in der Galerie im Kastenmeiers vom 21. August bis 1. Oktober 2022

Kastenmeiers – das Fischrestaurant im Taschenbergpalais

Taschenberg 3

01067 Dresden

Tel. +49 351 48484801

www.kastenmeiers.de

Viktoria Graf im Netz: www.viktoriagraf.de