Künstliche Intelligenz vs. Natürliche Dummheit

Wenn der Computer Text und Bild generiert

Alle reden ja jetzt von Künstlicher Intelligenz, abgekürzt KI oder AI (weil: artificial intelligence). Computer, gefüttert mit Unmengen von Daten, erledigen quasi auf Zuruf die Arbeit. Sie schreiben Texte zu fast jedem Thema, sie generieren Bilder auf Zuruf. Doch machen sie uns, die stets bemühten Journalisten (m/w/d) arbeitslos? Werden wir nun gar nicht mehr selber trinken dürfen müssen, um weinselige Wahrheiten zu verbreiten?

Das sind Fragen! Also wenn man sich manchmal Texte in Zeitungen (Qualitätsmedien!) oder im Netz (frage nicht…) durchliest und mit dem vergleicht, was uns der Computer erzählt, steht der Gewinner fest. Denn offensichtlich ist künstliche Intelligenz oft leichter zu ertragen als natürliche Dummheit. Andererseits sollte man den Computer nicht allein lassen – jedenfalls Stand heute (und wahrscheinlich auch morgen). Aber wenn die Entwicklung so weiter geht, wenn die Maschinen weiter lernen (Maschinen sind ja auch nur Menschen, und für die gilt bekanntlich lebenslanges Lernen) – dann wird’s bald richtig gute Texte aus dem Nichts geben. Wobei: Das KI-Programm braucht (im Moment) noch richtig gute Fragen, um schlau antworten zu können. Könnte also sein, dass da ein neuer Beruf entsteht: Ingenieur (m/w/d) für zielführende Fragen, also Dipl.-IfziF.

Und was ist mit Bildern? Müssen wir da etwa auch noch raus? Und was, wenn’s dann regnet? (Es regnet immer, wenn man ein Bild mit blauem Himmel braucht!) Selbstverfreilich lassen sich Bilder auch generieren. Ja, auch sie haben noch Macken, manchmal. Aber hey: nobody is perfect. Und wer nur flüchtig hinsieht, merkt ja nicht, dass da mit dem Daumen was nicht stimmt oder mit dem Stiel des Glases. Für unseren kleinen Test lautete die knappe Bitte: Foto einer Frau, die ein Weinglas hält, vor einem Weinberg.

Im nachfolgenden Beitrag sind Text und Bilder zusammengefügt. Die Vorgehensweise war einfach: wir unterhielten uns englisch. Die Antworten sind dann mit dem Programm Deepl maschinell übersetzt – die Qualität der Übersetzungen ist dort für das Sprachpaar englisch-deutsch meist so gut, dass nichts mehr geändert werden muss. Unsere Fragen sind groß als Zwischenüberschrift gedruckt, die Antworten normal gesetzt. Wie die Bilder zustande kamen, steht ja schon im vorherigen Absatz. Die Software dazu stammt (Text wie Bild) von openai.com.