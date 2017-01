Wein von den Hügeln

Brda heißt das Weinbaugebiet in Slowenien, das auf der anderen Seite der Grenze in Italien Collio genannt wird – beide Begriffe bedeuten Hügel. Hier bewirtschaftet der Spitzenwinzer Aleš Kristančič das Weingut Movia in der achten Generation als Familienbetrieb. Er arbeitet biologisch-dynamisch im Weinberg und macht sich auch sonst so seine Gedanken, zum Beispiel im Keller und beim Marketing. Das Ergebnis dieser Rundumbetreuung des Weines: Hervorragende Weine! Und mancherlei Verrücktes…

Drei Berichte unseres Besuchs beim Winzer:

Schlaue Trauben kommen in den Himmel

Die lange Nacht der großen Flaschen

Schwerter zu Flaschenöffnern