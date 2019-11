I never promised you a rose garden

Über tausend Rosen, mehr als 250 Sorten: die größte historische Rosensammlung der Schweiz ist nicht nur den Hochzeitern vorbehalten – obwohl an solchen Tagen Rosen ja immer gut was hermachen. Doch es müssen ja nicht immer Rosen sein: auch im Kräutergarten blüht es, und wer sich ein wenig auskennt, kann sich in der Phantasie durchriechen und zu den Kräutern die passenden Gerichte überlegen. Wer’s leichter haben will, geht am Abend einfach in die Mühle (so heißt das Restaurant) und verlässt sich auf die Phantasie und Kreativität der Köche.

Man kann heute auf Wunsch leben wie die Mönche. Auch in ihren Zellen. Jeder Mönch hatte (s)eine Zelle – und jeder Kartäuser-Bruder ging einem Handwerk nach. Man hat seinerzeit viel getan, um den Mönchen das schwere Leben einfach zu machen. Zwei Meter hohe Mauern vor den Gärten der Zellen verhinderten die Kommunikation mit den anderen Mönchen – und sogar das großartige Wissen um die Wirkung der Pflanzen und Kräuter wurde passend gemacht. Der Mönchspfeffer beispielsweise hat so kleine Körner, fast wie Pfeffer. Aber er macht nicht scharf, im Gegenteil: die Kartäuser aßen Mönchspfeffer wegen der Hemmung aufs Libido. Was dann allerdings zu denken gibt: im Gin sei („ganz wenig allerdings nur!“) auch was drin vom Mönchspfeffer, verrät der Hoteldirektor…

Eine Zelle gibt es übrigens für Kunstschaffende kostenlos (für einen Monat, man muss sich bewerben), eine andere kann man mieten, „Ferien in der Mönchsklause“ – und sie ist nicht mehr ganz so arg karg, und Mönchskraut muss man dort auch nicht essen.