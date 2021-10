Stressfrei genießen in der ausgezeichneten Vinothek

Weingut Meintzinger

Und im Weingut Meintzinger, gleich hinter der Kirche. Es ist ein alt-ehrwürdiges Haus, einerseits (1475 lesen wir auf einem Schild, habe Wilhelm Herr zu Limburg es errichten lassen – „Bestimmt als Kellerey des Domkapitels zu Wurtsburg“). Andererseits atmet dieses Haus mehr als nur einen Hauch Moderne. „Wir sind ein sehr sehr unkompliziertes Haus!“, sagt Philipp Meintzinger, der zur 9. Generation im Haus gehört. Seit 1790 ist es im Familienbesitz, die als Winzer und Hoteliers aktiven Eltern Jochen und Michaela Meintzinger haben es 2005 übernommen – und „alles umgekrempelt, sie sind verantwortlich für die neue Gestaltung“ (sagt der Junior).

Der Rundgang mit Weinprobe startet im Weinzimmer, einer Mischung aus Bar und Vinothek. Man kann sich da auch selbst einschenken, wenn man mag. Alles locker, alles easy. Zum Weinzimmer kommt man durchs Esszimmer, wo es passend zum Wein eine einfache Brotzeit gibt. Wir sind ohne Brotzeit durch, weil: am Abend gab’s auswärts was zu essen. Der große Tisch im Weinzimmer ist ein Unikat und ein schönes Zeichen, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Bei der Planung 2017 des eigens angefertigten Tisches füllte das Weingut nämlich noch 70 bis 80 Prozent der Weine in Bocksbeutel. Die eingeplante Kühlung hatte daher Bocksbeuteltiefe. 2018, als das Weinzimmer und der Tisch fertig waren, gab’s dann aber einen Lieferengpass bei Bocksbeuteln – und seitdem nur noch Silvaner im Bocksbeutel (also eher so 6 bis 7 Weine). Seitdem gucken die Schlegelflaschen raus aus dem Tisch und bekommen nur kalte Füße.

Im Weinzimmer bekommen wir einen Secco saignée. Also das, was beim Saftauszug aus den Rotweintrauben herauskommt, ohne dass sie gepresst werden. Macht den Rotwein stärker und man bekommt zusätzlich einen schön leichten Rosé – denn es gibt keine Gerbstoffe, „alles natürlich und nicht gestresst“, wie Philipp Meintzinger sagt. Genau so übrigens, wie es die Gäste sein sollen: stressfrei, relaxed. „Ist einfach schön hier!“ meinte ein Teilnehmer unserer Journalistenrunde und wollte gar nicht weiter gehen zur Kellerbesichtigung. Eigentlich nahm der Kollege damit bei dem Besuch am 1. September schon vorweg, was erst am 29. September veröffentlicht wurde: da gab das Deutsche Weininstitut (DWI) die insgesamt 30 Gewinner seines Wettbewerbs „Ausgezeichnete Vinotheken“ bekannt. Und obwohl die Meintzingers ja gar keine Vinothek sein wollen, hat’s sie gefreut, auch wenn die Begründung „Concept-Barock mit einem Einschlag von Street Art und einem verschmitzt schmunzelnden Pop“ viel zu kompliziert für den legeren Laden ist.