Deutschlands größte Whisky-Manufaktur in Dresden eröffnet

Sie haben es durchgezogen: Frank Leichsenring und Thomas Michalski setzen im Alberthafen seit gestern eine ganz eigene Duftnote – im alten Gebäude der Elblachsräucherei, das kräftig umgebaut und erweitert wurde, wurde anderthalb Jahre nach der ersten Vorstellung die Dresdner Whisky Manufaktur eröffnet. Und weil es mit einer Jahresproduktion von einer (oder zwei, man muss ja große Ziele haben) Millionen Flaschen Whisky Deutschlands größte einschlägige Manufaktur ist, war die Eröffnung natürlich ein Paukenschlag: Wind mit Hang zum Sturm draußen, Auftrieb bei den Gästen drinnen – Oberbürgermeister und Tatort-Kommissar inklusive. Wir dokumentieren in dieser Folge die Eröffnung, bei der René Kindermann die Moderation übernommen hatte, denn schließlich wird nicht alle Tage in Sachsen eine Whisky-Manufaktur eröffnet. Einen Beitrag dazu habe ich für den falstaff geschrieben, der ist hier nachzulesen.

Was im falstaff nicht vorkommt, aber nicht untergehen sollte, sind Musiker. Drei spielten am Anfang – Klassiker des Rock klassisch interpretiert. Es spielten Olessya Skorokhod (links, aus der Ukraine), Palina Pratasouskaya (Mitte, aus Belarus) und Miguel Blanco (rechts, aus Spanien). Der erste Titel passte durchaus zum Anspruch der Macher dieser neuen Manufaktur: We are the Champions. Titel Nummer zwei deutete überdeutlich an, was man sich für die Zukunft verspricht: Stairway to heaven. Beide Titel übrigens wunderbar arrangiert und soweit entfremdet, dass Shazam versagte 😉 . Wäre da nicht als dritter Titel Let it Be gewesen, hätte es nach einem Plan ausgesehen – aber es war keiner, bestätigten mir die Musikerinnen einmütig beim Gespräch am Ende des Abends. Der Fotograf des Trios ist übrigens der Sänger Martin Kesici – im letzten Teil des Podcasts wird er sich auch mal zu Wort melden.

Worum geht es wann? Ein kurzer Überblick:

02:58 Das Motto vorab: LASS UNS MAL IRGENDWAS MIT WHISKY MACHEN

03:39 Nicht leicht für das Hörformat, denn es heißt: Film ab! Aber Frank Leichsenring spricht dazu, und wir ergänzen gerne das Datum 8. Februar 2019!

05:03 Beifall

05:17 Frank Leichsenring im Interview (Fragen: Renè Kindermann)

05:55 warum eigentlich Whisky?

lustige Erklärung, dass Wein weniger vielfältig als Whisky ist… 06:16 beim Whisky gibt’s 1000 verschiedene Flaschen, und jede sieht anders aus!

06:39 Investitionen im Millionenbereich

07:16 Männer, die auf Fässer starren (ist nicht sein Ding)

08:32 …da kam die Idee: lass uns ’ne eigene Destille machen!

09:07 ein komplexes Thema – man kann viel falsch machen!09:20 wir wollen nicht abweichen vom schottischen Vorbild

09:37 zur Größe der Anlage

10:05 Ziel: nicht eine Mio. Flaschen zu verkaufen, sondern zwei

10:37 Die Manufaktur ist Produktion mit Entertainment dran

12:16 Thomas Michalski, der Geschmacksverantworliche

12:46 was ist das: ein Geschmacksverantwortlicher?

13:45 der Mann, der ins Torfmoos beißt

15:18 einen Markenbotschafter gibt es auch schon…

16:03 Martin Brambach!

16:17 was fasziniert ihn an den Gedanken einer Manufaktur?

16:56 eine Form von Sinnlichkeit

17:22 Zitat von George Bernard Shaw („Whisky ist flüssiges Sonenlicht“)

17:57 die Faszination Technik

18:49 was bedeutet Dresden für ihn?

19:16 aufgewachsen in Altcoschütz

19:47 …etwas, was auf die Stadt zurückstrahlt

20:03 Beifall

20:22 Ein Blick in die Zukunft

geplant ist ein Veranstaltungsort gleich nebenan 21:04 Platz für 200 Leute bestuhlt, 120 an Tischen für Menüs

21:30 Kronleuchter mit über 700 Flaschen

22:56 Oberbürgermeister Dirk Hilbert

„jetzt riecht’s angenehmer als früher…“

„jetzt riecht’s angenehmer als früher…“ 24:01 ein Kleinod für die Stadt ist entstanden

25:29 die Whisky Manufaktur Dresden ist eröffnet

Beifall, natürlich 26:40 im Tonstudio

27:25 Idee: hier Musik zu produzieren, auch Frank’s nächste Platte

32:00 Musik!

Dresdner Whisky Manufaktur

Magdeburger Straße 58

Haus R2

01067 Dresden

Tel. +49 351 501 953 60

hellinger42.de