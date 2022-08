Ich möchte wissen, wo es hingeht!

Es ist Sonntag, es ist ein heißer Sonntag. Kein Grund, nicht die Gegend zu erkunden, zu Fuß natürlich. Am Geschichtsweinberg von Iphofen die Überraschung: da gibt’s so was wie eine temporäre Besenschänke. G’schichtsschöppeln hieß das Projekt, das die vier Winzer von den Weingütern Ilmbacher Hof, Bioweingut Bausewein, Popp und von der Tann vom 4. Juni bis 3. Juli 2022 (nur bei gutem Wetter!) betrieben. Da hatten wir Glück, am 3. Juli da vorbei zu laufen – und von Steffen von der Tann bedient zu werden. Denn der hatte einen Müller-Thurgau dabei, der getrunken werden wollte: OMG hieß er, ein 2019er Jahrgang. OMG steht dabei nicht etwa für Oh Mein Gott, wie ich erst dachte, sondern für offene Maischegärung. Und das in Iphofen am Geschichtsweinberg, dachte ich und kam mit dem Winzer ins Gespräch.

…das wir einige Tage später auf dem Weingut fortsetzten. #we müller ist das zum Hashtag gewordene Motto bei Steffen von der Tann und seiner Partnerin Margarete „Maggie“ Schauner. Also probierten wir konsequent nur Müller Thurgau:

2021 Sonnenschein

2020 e’fach Müller

Blubber Müller Secco

2019 OMG

2019 Blondschopf Müller Thurgau

PetNat

Steffen von der Tann und Maggie Schauner bewirtschaften seit 2012 2,5 ha an den Ausläufern des Iphöfer Kronsberg, nur drei Minuten vom Weingut entfernt – zu Fuß. Sie machen das (wie viele Winzer in Franken) im Nebenerwerb, und obwohl der Rebsortenspiegel mit Müller Thurgau, Silvaner, Bacchus, Kerner, Domina und Dornfelder typisch fränkisch ist, haben sie, nicht ganz so typisch, auf knapp über 50% der Fläche Müller-Thurgau stehen.

Die beiden Winzer arbeiten im Weingut konventionell – aus Überzeugung, auch weil es ihrer Meinung nach betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. In diesem Jahr freilich sind sie bislang komplett mit ökologischen Mitteln ausgekommen, gemäß der Devise: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

„Wir sind ein Müller-Thurgau-Weingut und zeigen, was der Müller abdeckt und wie wichtig die Rebsorte ist“, sagt Steffen von der Tann. Dabei sind sie experimentierfreudig und starten jedes Jahr ein neues Projekt. Eins davon ist der OMG, den wir in unserem 6er-Flight natürlich auch noch einmal verkosten durften.

Unsere Themen:

01:13 Zu Gast bei Steffen von der Tann

Winzer im Nebenerwerb mit 2,5 ha

das Weingut machen er und Maggie Schauner zusammen – beide im 25-Std.-Nebenwerwerb (und ab Do im Weingut)

typisch fränkischer Rebsortenspiegel: Müller Thurgau, Silvaner, Bacchus, Kerner, Domina, Dornfelder

MT auf knapp über 50% der Fläche

was Franken ausmacht: Vielfalt mit vielen kleinen Winzern

in Iphofen (4.000 Einwohner) gibt es 20 selbstvermarktende Winzer

der Nebenerwerb ist artverwandt: Kellereitechnik und -zubehör

zum Einstieg was Leichtes

Winzer im Nebenerwerb mit 2,5 ha das Weingut machen er und Maggie Schauner zusammen – beide im 25-Std.-Nebenwerwerb (und ab Do im Weingut) typisch fränkischer Rebsortenspiegel: Müller Thurgau, Silvaner, Bacchus, Kerner, Domina, Dornfelder MT auf knapp über 50% der Fläche was Franken ausmacht: Vielfalt mit vielen kleinen Winzern in Iphofen (4.000 Einwohner) gibt es 20 selbstvermarktende Winzer der Nebenerwerb ist artverwandt: Kellereitechnik und -zubehör zum Einstieg was Leichtes 06:09 im Glas: Sonnenschein – der perfekte Terrassenwein

genau genommen eine Cuvée aus zwei unterschiedlichen Müllers

mit unterschiedlichen Hefen bei unterschiedlichen Temperaturen vergoren

Rebflächen an den Ausläufern des Iphöfer Kronsberg, 3 Minuten vom Weingut – zu Fuß

nur 11% Alc – steht ihm gut

mit Restzucker von 7-8 g ist er in Franken schon nicht mehr trocken (da dürfen es höchstens 4g sein)

der 21er Jahrgang: feuchtes Wetter, kühle Temperaturen – da war das Lesegut nicht ganz so reif, überdurchschnittlich viel Säure

die Königsdisziplin beim Pflanzenschutz: den richtigen Zeitpunkt zu erwischen

konventionell arbeiten sie auf dem Weingut – aus Überzeugung

2022 bislang komplett mit ökologischen Mitteln ausgekommen

die betriebswirtschaftliche Sicht

Verweis auf Alex Pflüger-Podcast

der Vorteil des kleinen Weinguts mit seiner Vermarktungsstruktur, der Kontakt zu den Kunden. Man kann mit ihnen reden!

Betrieb in dritter Generation erst

von Anbau bis Flaschen zudrehen machen sie alles selber

genau genommen eine Cuvée aus zwei unterschiedlichen Müllers mit unterschiedlichen Hefen bei unterschiedlichen Temperaturen vergoren Rebflächen an den Ausläufern des Iphöfer Kronsberg, 3 Minuten vom Weingut – zu Fuß nur 11% Alc – steht ihm gut mit Restzucker von 7-8 g ist er in Franken schon nicht mehr trocken (da dürfen es höchstens 4g sein) der 21er Jahrgang: feuchtes Wetter, kühle Temperaturen – da war das Lesegut nicht ganz so reif, überdurchschnittlich viel Säure die Königsdisziplin beim Pflanzenschutz: den richtigen Zeitpunkt zu erwischen konventionell arbeiten sie auf dem Weingut – aus Überzeugung 2022 bislang komplett mit ökologischen Mitteln ausgekommen die betriebswirtschaftliche Sicht Verweis auf Alex Pflüger-Podcast der Vorteil des kleinen Weinguts mit seiner Vermarktungsstruktur, der Kontakt zu den Kunden. Man kann mit ihnen reden! Betrieb in dritter Generation erst von Anbau bis Flaschen zudrehen machen sie alles selber 13:51 der Wein der Chefin: der e’fach Müller

e’fach ist fränkisch für typisch…

schön trocken ausgebaut, schöne Säure dazu: passt zur leichten Küche

was macht der Gipskeuperboden mit dem Wein?

…zum einen Fruchtigkeit und hinten raus dann Mineralik

der Genickbruch für den Müller Thurgau

wir sind ein Müller-Thurgau-Weingut und zeigen die Bandbreite

wir zeigen, was der Müller abdeckt und wie wichtig die Rebsorte ist

wir sind beide experimentierfreudig – jedes Jahr ein neues Projekt!

Weingut 2012 übernommen

ihre Müller-Reben sind zwischen 25 und 45 Jahre alt

„der älteste erstaunt uns jedes Jahr aufs Neue“

wie tief wurzeln denn die Wurzeln?

zwischen 10 bis 14 Meter? „Ich habe noch nicht nachgegraben“

sie machen generell 40% Handlese, 60% Maschinenlese

es muss nicht immer Silvaner zum Spargel sein

zur leichten asiatischen Küche passt er

die Winzerin kommt rein

e’fach ist fränkisch für typisch… schön trocken ausgebaut, schöne Säure dazu: passt zur leichten Küche was macht der Gipskeuperboden mit dem Wein? …zum einen Fruchtigkeit und hinten raus dann Mineralik der Genickbruch für den Müller Thurgau wir sind ein Müller-Thurgau-Weingut und zeigen die Bandbreite wir zeigen, was der Müller abdeckt und wie wichtig die Rebsorte ist wir sind beide experimentierfreudig – jedes Jahr ein neues Projekt! Weingut 2012 übernommen ihre Müller-Reben sind zwischen 25 und 45 Jahre alt „der älteste erstaunt uns jedes Jahr aufs Neue“ wie tief wurzeln denn die Wurzeln? zwischen 10 bis 14 Meter? „Ich habe noch nicht nachgegraben“ sie machen generell 40% Handlese, 60% Maschinenlese es muss nicht immer Silvaner zum Spargel sein zur leichten asiatischen Küche passt er die Winzerin kommt rein 25:47 kleiner Zwischengang: Blubber Müller

kling – klang – klong: Arbeitsbeginn!

über die Farben der Kapseln

wir schmecken Farben bei unseren Weinen!

auch als Basis für einen Sommercocktail

Problem der Winzer: zum optimalen Lesezeitpunkt haben die Trauben schon zu viel Zucker

terroir f Rödelshausen – der überdimensionale Refraktometer

wir verlassen uns auf unser Mundgefühl

kling – klang – klong: Arbeitsbeginn! über die Farben der Kapseln wir schmecken Farben bei unseren Weinen! auch als Basis für einen Sommercocktail Problem der Winzer: zum optimalen Lesezeitpunkt haben die Trauben schon zu viel Zucker terroir f Rödelshausen – der überdimensionale Refraktometer wir verlassen uns auf unser Mundgefühl 33:48 sollen es mal mehr Hektar werden?

weil altersbedingt Winzer aufgeben, sind die Chancen nicht mal schlecht

die Weichen sind schon gestellt…

geplant:: Weincafé, Vinothek, Eventlocation für Familienfeiern

Hauptaugenmerk erst mal Vermarktungsstruktur, dann Fläche anassen

derzeit 90-95% Privatkunden

Gab’s Probleme mit den weißen Flaschen? Nur längere Lieferzeit, sonst i.O.

weil altersbedingt Winzer aufgeben, sind die Chancen nicht mal schlecht die Weichen sind schon gestellt… geplant:: Weincafé, Vinothek, Eventlocation für Familienfeiern Hauptaugenmerk erst mal Vermarktungsstruktur, dann Fläche anassen derzeit 90-95% Privatkunden Gab’s Probleme mit den weißen Flaschen? Nur längere Lieferzeit, sonst i.O. 38:07 OMG – Müller mit offener Maischegärung

An- und Ausbau komplett anders

Trauben reduziert: eine pro Trieb

in der Traubenzone entblättert (voll die Sonne)

während der Gärung sind Beerenhäute, Kerne, Fruchtfleisch alle mit drin

Handlese, denn nur beste Lesegut soll rein

Warum nicht spontan vergoren? „Ich möchte wissen, wo es hingeht!“

…aber Maggie hat ein eigenes Projekt: Müller im Barrique spontan vergoren

der Wein gärt seit Oktober

kein Wein zum einfach wegtrinken, sondern einer, mit dem man sich beschäftigen muss

ein Weißwein mit Rotweincharakter

verträgt ein kräftiges Essen dazu!

der OMG leitete 2016 die Experimentierfreude ein

der Berater im Labor sagte: nein, nehmt keinen Müller dafür, nehmt Silvaner. Sie dann so: nun erst recht

vom 21er Jahrgang liegt die Hälfte im Holzfass

das gibt ne schöne Weinprobe vor der Füllung!

Anfang des Jahres gibt es eine Fassprobe mit Freunden

wenn alle Flaschen gleich leicht sind, reden wir vielleicht mehr über Inhalte

An- und Ausbau komplett anders Trauben reduziert: eine pro Trieb in der Traubenzone entblättert (voll die Sonne) während der Gärung sind Beerenhäute, Kerne, Fruchtfleisch alle mit drin Handlese, denn nur beste Lesegut soll rein Warum nicht spontan vergoren? „Ich möchte wissen, wo es hingeht!“ …aber Maggie hat ein eigenes Projekt: Müller im Barrique spontan vergoren der Wein gärt seit Oktober kein Wein zum einfach wegtrinken, sondern einer, mit dem man sich beschäftigen muss ein Weißwein mit Rotweincharakter verträgt ein kräftiges Essen dazu! der OMG leitete 2016 die Experimentierfreude ein der Berater im Labor sagte: nein, nehmt keinen Müller dafür, nehmt Silvaner. Sie dann so: nun erst recht vom 21er Jahrgang liegt die Hälfte im Holzfass das gibt ne schöne Weinprobe vor der Füllung! Anfang des Jahres gibt es eine Fassprobe mit Freunden wenn alle Flaschen gleich leicht sind, reden wir vielleicht mehr über Inhalte 47:36 Nun eins der Aushängeschilder: Blondschopf Müller Thurgau

individuelle Linie, anderes Etikett, Kork

das rote Pendant: eine Domina aus dem Barrique ist der Rotbart 😉

die Signature-Linie

Blondschopf ist im Barrique vergoren und ausgebaut

streng limitiert – wir probieren die 100 von 645

Flasche am 1. 6. geöffnet – aber das tut ihm nicht weh

Wein von den 45 Jahre alten Reben

Naturprodukt Kork rundet die beiden Naturprodukte Wein und Holz ab

aus Nachhaltigkeitsgründen keine Kappe: Kork sieht doch allein schon gut aus

bislang (3. Jahrgang) keine Probleme mit dem Kork

die Technik bei den Korkherstellern ist auch besser geworden, sie können die Korken einzeln auf den Korkton untersuchen

Ziel war, den Holzton *nicht* prägnant im Vordergrund zu schmecken

wir setzen bewusst auf gebrauchte Holzfässer – „wir mögen nicht, auf der Dachlatte rumzukauen“

langes Hefelager (über ein Jahr auf der Vollhefe)

leichte natürliche Alkoholreduzierung durch Ausbau im Holz

individuelle Linie, anderes Etikett, Kork das rote Pendant: eine Domina aus dem Barrique ist der Rotbart 😉 die Signature-Linie Blondschopf ist im Barrique vergoren und ausgebaut streng limitiert – wir probieren die 100 von 645 Flasche am 1. 6. geöffnet – aber das tut ihm nicht weh Wein von den 45 Jahre alten Reben Naturprodukt Kork rundet die beiden Naturprodukte Wein und Holz ab aus Nachhaltigkeitsgründen keine Kappe: Kork sieht doch allein schon gut aus bislang (3. Jahrgang) keine Probleme mit dem Kork die Technik bei den Korkherstellern ist auch besser geworden, sie können die Korken einzeln auf den Korkton untersuchen Ziel war, den Holzton *nicht* prägnant im Vordergrund zu schmecken wir setzen bewusst auf gebrauchte Holzfässer – „wir mögen nicht, auf der Dachlatte rumzukauen“ langes Hefelager (über ein Jahr auf der Vollhefe) leichte natürliche Alkoholreduzierung durch Ausbau im Holz 54:25 über Weinfreundschaften

Ausschank am Geschichtsweinberg

der Geschichtsweinberg wird von zwei Gruppen im Wechsel bewirtschaftet

die Aussicht ist traumhaft da oben! Dazu ein Glas Wein und die Seele baumeln lassen…

Geschichtsweinberg: was ist das?

Größe: 2.000 m2 (20 Ar)

steil, drei Phasen des Weinbaus auf drei Terrassen

eigenen Wein gibt es auch

Ausschank am Geschichtsweinberg der Geschichtsweinberg wird von zwei Gruppen im Wechsel bewirtschaftet die Aussicht ist traumhaft da oben! Dazu ein Glas Wein und die Seele baumeln lassen… Geschichtsweinberg: was ist das? Größe: 2.000 m2 (20 Ar) steil, drei Phasen des Weinbaus auf drei Terrassen eigenen Wein gibt es auch 1:01:36 PetNat

direkt aus der Kellerbox genommen

wenig Druck auf der Flasche, was ihm aber geschmacklich keinen Abbruch tut

Weingut von der Tann

Birklinger Straße 1

97346 Iphofen

Tel. +49 9323/89970 (nur während der Öffnungszeiten)

weingut-vondertann.de

Öffnungszeiten:

Do&Fr: 8 bis 18 Uhr

Sa: 9 bis 18 Uhr

sowie nach Vereinbarung