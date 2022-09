Doppeljubiläum auf dem Anger

Natürlich kann man sich auf einem Weinfest so richtig die Kante geben. Und sogar Leute, die das gar nicht vorhatten, können sich manchmal am Tag danach gar nicht erklären, woher dieser unsägliche Wunsch nach Kamillentee herkommt. Aber so ist das im Herbst, wenn die Winzer auf Deufel komm raus den Wein aus dem Vorjahr loswerden müssen, weil die neue Ernte ja schon zur Hälfte eingefahren ist und nun aber wirklich Platz gebraucht wird. Wer mag da abseits stehen und sich anmaßen, nicht helfen zu wollen? Also hier ein Gläschen und dort ein Gläschen und etwas weiter schon wieder – in diesem Jahr beim 30. Herbst- und Weinfest Radebeul übrigens sensationellerweise aus richtigen Gläsern mit Stil und nicht aus so Becherchen. Glückwunsch zum Jubiläum und dem Glasfortschritt!

Ob mit Stil oder ohne: erstens kann man eh nicht alles probieren, was es auf dem Weinfest angeboten wird: über 30 Winzerbetriebe mit bis zu zehn Weinen im Angebot, das hältste ja im Kopf nicht aus. Und manchmal ist es eh besser, wenn man nicht alles probiert, rein vom Geschmack her. Kleiner Exkurs: manchmal ist es auch besser, nicht zu probieren, weil der Standbetreiber maximalst unfreundlich ist. Also nicht beim Wein, Weintrinker (m/w/d) sind erfahrungsgemäß nicht so. Aber dass der Bratwurstverkäufer uns ruppig anging („das ist doch keine Kamera, das kleine Ding!“) war zwar grenzwertig, aber dass er nach einer Frage, ob die Bratwurst mit Kräutern angereichert sei, austickte und uns „besoffenen“ Wursthabenwollenden dringend empfahl, unsere Wurst woanders zu kaufen, empfanden wir (stocknüchtern übrigens) als nicht sehr gastfreundlich. Aber wir hatten kein Problem, seinem Rat gerne zu folgen.

Bei den Winzern fühlten wir uns bestens aufgehoben, rieten sie doch zu diesem oder jenem Wein und ließen sich auch nicht lumpen, diesen und jenen auszuschenken. So entdeckten wir neben alten Bekannten (Frederic Fourré, Weingut Hanke, Weingut Martin Schwarz) auch neue wie den Ziegenhof, wo man den Wein aber keineswegs aus den Ziegen holt (die geben Milch für Käse), sondern von den Weinbergen – so wie alle anderen auch. Aber: sie machen es sehr ordentlich. Oder den Herrn Friedland, der nun wieder (zusammen mit der Hoflössnitz, die seine Weine ausbauen), Wein unter seinem Namen macht. Oder die Jungs und Mädels von der Cambium Compagnie, die aus dem fernen Mauna (westlichster Weinberg im Elbtal!) ins Zentrum des Weintrinkens gekommen waren. Spannend das alles.

Soweit, so wunderbar. Aber was das Weinfest in Radebeul so aufregend macht, ist ja, dass man hier sogar von Kunst besoffen werden kann, also ganz ohne Wein klar kommen könnte. Denn nicht nur das Weinfest feierte Jubiläum (30 Jahre!), sondern auch das Internationale Wandertheaterfestival, das zum 25. Mal stattfand (oder, wie man unter den Wandertheatermachern sagen würde: zum XXV. Mal). 17 Theatergruppen waren nicht zu übersehen, auch ohne Programmheft ahnte man, wo sie auftreten: lange Warteschlangen (die Sonne schien: kein Problem!) und dann immer entsprechend viel gut gelauntes Publikum bei den insgesamt 70 Aufführungen. Und dann die Musik! Neben unseren all-time-favourites Krambambuli hatte es uns die Sidral Brass Band aus Barcelona angetan. Das war mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen, Gitarre, Percussion, Tuba und Megafon so gar nicht die weinselige Musik, die man manchmal im Zusammenhang mit Wein hören muss. Die Grenze von Musik und Show konnte die Band obendrein auch erfolgreich sprengen – insofern war’s keine Überraschung, dass der Publikumspreis des Wandertheaterfestivals an die Spanier ging. Lediglich das Theaterkarussell von Georg Traber liegt in meiner persönlichen Gunst immer noch ein wenig höher – aus Respekt vor den beiden Antreibern (und Bremsern) des muskelkraftbetriebenen Nostalgiekarussells einerseits und andererseits, weil das Karussell dank der fabelhaften Adaya (begleitet von Reto Ammann) und ihrer sphärisch-keltisch beeinflussten Musik zum betörenden Gesamtkunstwerk wurde.

30. HERBST- und WEINFEST Radebeul

XXV. Internationales Wandertheaterfestival

23. – 25. September 2022

Info: weinfest-radebeul.de