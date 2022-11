Draußen essen und trinken – das hat doch was. Im Arcotel Hafencity geht das, ohne nass zu werden oder zu frieren: drei große Iglus laden vom 21. November bis zum 29. Januar dazu ein, ein 3-Gänge-Menü von Marcel Kube zu genießen. Bis zu 6 Personen finden in einem Iglu Platz. Das Menü kostet 49 €, wer das Iglu für ein romantisches Zweier-Date haben will, muss einen Mindestumsatz von 150 Euro garantieren (Schampus anyone?).

Einen ausführlicheren Beitrag gibt es bei Pieschen aktuell.