Einfach mal den Toni fragen! Das ist das Motto des Gastro-Sohns und Sommeliers, wenn es um Weinwissen geht. Weswegen man ihn in der Szene auch weniger unter seinem wirklichen Namen Antonios Askitis kennt, sondern eher unter seinem Hashtag #asktoni. Toni mag es, Wein unterhaltsam zu präsentieren. Das Foto oben beispielsweise entstand bei einem speed tasting – nicht mein Format, weil man bei so viel schnell-schnell ja kaum zum Schwatzen kommt. Aber: unterhaltsam und flott gemacht, bleibt man wenigstens nicht bei einem Winzer hängen, sondern kommt in einer Stunde bei jedem (m/w/d) mal vorbei (hier der Bericht aus dem Herbst 2021). Das ist der Toni.

Die Fragen, die man einem Mann wie ihm stellt, der HipHop feiert und Skateboarding liebt, sind nichts für die distinguierte facebook-bubble. Denn Toni wendet sich auch ausdrücklich an die absoluten Rookies und scheut vor einfachsten Fragen nicht zurück. „Feier Weinschorle im Sommer total ab, du?“ ist so eine Frage, die Toni sich selbst so sicher nicht stellt. Diese da ist schon komplexer: „Viele Wein-Pros droppen immer so easy Aromen, wie trainiere ich das?“ Es gibt eine lange Antwort, die ich mal so zusammenfasse: Handwerk plus Training plus Mut („Im Wein sind über 100 Aromen. Also hab keine Angst davor, hau einfach mal raus…„).

Das Buch ist eine Zusammenstellung von „Über 50 Fragen, die deine Weinskills nach vorne bringen„, steht auf dem Cover. Da muss ich als Bro aus Korinth natürlich intervenieren: die Fragen bringen uns goar ni weiter, die Antworten sind’s! Und die sind, so flapsig-locker der Stil auch ist, fundiert. Der Mann hat eben eine (was sag ich: drei!) Ausbildung(en). Da bleibt dann schon was hängen! Wenn’s um die Inhalte geht, wendet sich das Buch eher an Einsteiger, aber wenn man es als Weinwissender (versehentlich?! – Zwinkersmiley) geschenkt bekommt, lohnt sich dennoch ein Blick hinein. Man lernt dann nämlich, wie man komplizierte Dinge runterbrechen kann, denn (Überraschung!) es geht auch unkompliziert.

Zum Buch gehört ein Wendeposter. Das hat aber nicht mit 1989 oder anderen Wenden zu tun, sondern es ist ein Poster, dass man sich am besten ans Fenster vorm Balkon tesafilmt, weil man dann die Vorderseite (Weinanbaugebiete Deutschlands) und die Rückseite (Weinanbaugebiete in Österreich und der Schweiz) sehen kann. An einer normalen Wand müsste man sich entscheiden – oder eben die Karte zusammengefaltet im Buch lassen.

Neben seinem Fachwissen muss man dem Autor eine klitzekleine Selbstverliebtheit attestieren. Also vielleicht auch eine nicht so kleine: fast jede Frage ist bebildert, und weil die Motivauswahl ja prinzipiell durchaus kompliziert sein kann, war sie fürs Buch einfach: es gibt Bilder von #asktoni. Weingläser schwenkend, Flaschen haltend, in der Landschaft (Mosel, seine Lieblingsregion) liegend oder stehend. Aber Vorsicht, Mädels: Toni ist verheiratet!

#askToni – Wein ist unkompliziert!

Über 50 Fragen, die deine Weinskills nach vorne bringen

144 Seiten, Hardcover, 17,5cm x 21,6cm

Edition Michael Fischer / EMF Verlag; 1. Edition (10. Mai 2022)

ISBN: 978-3-7459-0986-9 | 18 €