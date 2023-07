Cafés und Tavernen auf Korfu

Taverna Glyfa

Der erste Abend am Urlaubsort ist ja immer special: man ist meist früh aufgestanden, hat die üblichen Anreise-Odysseen hinter sich, ist dann am Zielort und muss, wie man so sagt: ankommen. Wie schön, wenn es 363 Meter vom Feriendomizil eine Gaststätte gibt! Die Taverna Glyfa ist, da täuscht der landläufige Begriff taverna vielleicht ein wenig, eher ein fine dining. Aber eins mit lockeren Regeln. Wir hatten nicht reserviert – kein Problem, nehmen Sie Platz. Wir wollten nur vier Vorspeisen – kein Problem, gerne doch. Diese freundliche Gelassenheit sollte uns ohne Ausnahme einen Urlaub lang begleiten…

Die (Vor-)Speisen waren okay, aber nicht zum spontanen Applaudieren. Die Muscheln ohne Sud, die Shrimps sehr von der Panade übertönt, die Jakobsmuscheln in ihren Schalen mit überbackenem Käse wie in den 70er oder 80er Jahren üblich, die Sardinen fügten sich noch am besten in ihr Schicksal. Aber die Atmosphäre, die Lage direkt überm Meer, die Stimmung, der passende Wein: man hätte es wahrlich schlimmer treffen können. Günstiger natürlich auch, aber es ist ja nur einmal erster Abend!

Barbati, Corfu 49083

Tel. +30 26630 91090

tavernaglyfa.com