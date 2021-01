Was für eine Lage! Zwischen den Klippen, die bei La Boneca mit den Ojos de Boneca – den Puppenaugen – eine besonders spektakuläre Umgebung haben! Das Restaurante Boneca Bar passt sich dieser herausragenden Lage aufs Angenehmste an: ein richtiges Restaurant mit (netten) Bedienungen und am Grill jemanden, der sein Handwerk versteht. Einziger Nachteil: Die Wanderung von Carvoeiro nach Benagil wird durch den Aufenthalt schnell mal ein Stündchen länger. Ohne Vorspeise…

Wir waren gerade mal ungefähr 500 Meter gelaufen, hatten aber – die aufregende Landschaft war Schuld! – ziemlich lange dafür gebraucht. Da waren wir geneigt, dem Restaurant unter den Sonnensegeln schnell mal einen Besuch abzustatten – ohne es vorher gekannt, geschweige denn reserviert zu haben. Aber das Glück ist mit die Doofen, wir bekamen einen Tisch. Und es gab Seebarsch als Fisch des Tages – was willste mehr?

Okay, einen passenden Wein, der die Wartezeit verkürzen kann. Die Weinkarte spannt einen weiten Bogen, was Qualität und Preis anbelangt: von tourifreundlichem Sangria (20 €/Liter) über einem Glas Hauswein (3 €, aber auch als Vinho da Casa Reserva für 4,50 €) zu Flaschenweinen (ab 14 € bis zu einem Barca Velha aus dem Duoro für 680 €), da kann man nicht meckern. Wir waren ja wandernd und mittags unterwegs, also nahmen wir einen leichten Giroflé Loureiro Weiß 2018, der trotz seines günstigen Preises einen guten Eindruck hinterließ und den Fisch mit zarter Frucht und Säure angenehm begleitete.

Der Seebarsch kam aufgeklappt und war perfekt gegrillt – also weder zu trocken noch zu roh. Die Beilagen haben uns nicht so arg begeistert – Rohkost wie üblich ohne Dressing, Gemüse lieb- und salzlos, Kartoffeln von der nicht so geschmackvollen Sorte. Der Salat hatte es da noch am besten, denn natürlich standen Essig und Öl auf dem Tisch – eigentlich hätten wir auch gleich ohne Gemse und Kartoffeln bestellen können, denn so war’s in Ordnung. Ein Dessert zum Teilen (Mandelkuchen, Sahne für die Hüften und eine Erdbeere für die Gesundheit) zum Abschluss – und schon ging’s weiter zu der Höhle mit den beiden Puppenaugen…

Restaurante Boneca Bar

Estr. do Algar Sêco

8400-531 Carvoeiro

Telefon: +351 282 358 391

[Besucht am 3.11.2020]

PS: Eine Übersicht über alle Kalenderblätter, die Möglichkeit eines PDF-Downloads und alle Orte auf der Karte gibt’s hier!