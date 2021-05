Manchmal geht es schnell. Meistens, wenn’s eher spontan und ungeplant anfing. Dafür kann sich das Ergebnis dann aber auch häufig sehen lassen – oder eben auch schmecken, wie beim Gemeinschaftsprojekt von Gräfes Wein & fein und Anette Closheim. Die beiden haben einen Secco gemacht, ohne sich während des Prozesses der Werdung und Herstellung je zu sehen. Gibt ja Telefon. Anette & Matthias heißt der, hat ein auffällig hellgrünes Etikett und schmeckt irgendwie sommerlich frisch. Der Secco ist da, fehlt noch: der Sommer.

Wir haben – dieses Mal nicht ganz unvorbereitet, weil die erste Flasche Secco natürlich recht bald nach der Ankunft der ersten Palette verkostet werden musste – uns diesen Mittagskumpel abends mit ins Studio Rdbl. unseres Podcasts „Auf ein Glas“ genommen. Und zur Zugabe was Seriöseres, weniger leichtfüßiges – natürlich auch von Anette Closheim: Les Deux, in diesem Fall aus dem Jahr 2015. Mit probiert und geredet hat neben den beiden Kern-Aufeinglaslern Matthias Gräfe und Ulrich van Stipriaan wieder Nicolle Troyser.

Mit nur zwei Flaschen Besprechungsgrundlage gab’s ausreichend Möglichkeiten, in alle Richtungen abzuschweifen. Wir haben das ausgiebig gemacht und geben mehr Einblicke in den Schwedischen Alltag unter besonderer Berücksichtigung von Essen und vor allem Trinken, behandeln regionale Spezialitäten wie die Rammenauer Bratwurst und das Gericht Sereshk Polo ba Morgh aus der persischen Küche, kommen dann ohne Not über das Mensaessen im Allgemeinen und im Besonderen zur Toten Oma. Und zwischendurch geht’s um Secco und Sekt∞

Hier, wie immer, ein Wegweiser durchs Gespräch:

02:06 Arbeitsbeginn!

02:18 und jetzt kommt’s…

02:26 Secco Anette & Matthias

02:36 Matthias stellt den Secco vor – endlich

02:54 Legendärer WeinWeiberAbend auf dem Weißen Hirsch im Juni 2013

07:31 ein Secco aus Sauvignon Blanc und Riesling

09:08 Klare Frucht, weiniger Secco

11:53 Aktiv und unterwegs: Konrad Closheim

14:31 Werbeblock „Die Rammenauer Bratwurst“

21:57 One more thing: Sekt

23:10 Le Deux

24:03 Wir sind der Podcast, der sich was traut

24:56 Hallooooo, ich bin’s – Mützenmatze testet Weißwein!

25:31 zurück zum Sekt

25:56 kräftig, voluminös, extraktreich

26:18 Ausflug: Persische Küche

27:37 Ausflug: Mensa-Essen

28:17 Ausflug: Tote Oma

31:08 …und was kann man zu diesem Sekt essen?

31:34 Sereshk Polo ba Morgh

32:06 Laden für Adjektive

In all dem heillosen Durcheinander, das natürlich einem Plan folgt, galt es herauszupicken, was zum Sekt passt: Sereshk Polo ba Morgh zum Beispiel. Wem das spanisch vorkommt – falsch: das ist persisch. Wie für jedes traditionelle Rezept gibt es dazu zahlreiche Rezepte, wir entschieden uns, aus nachvollziehbarem Grund, für die sächsisch-schwedische Variante. Mit diesen Zutaten: Geflügel mit Knochen | Zwiebeln | Kurkuma | Reis | Safran | Berberitzen | Koriander | viel Butter. Wie’s genau gemacht wird, muss Nicolle uns bei einem Probeessen mal zeigen – wir werden dazu dann sicher den richtigen Wein finden (denn der Sekt ist ja ausgetrunken)…

Anette Closheim

Weingut Closheim

Naheweinstraße 97

D-55450 Langenlonsheim

Tel. +49 67041517

www.anetteclosheim.de