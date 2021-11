Speed-Tasting mit fingerprint-Jungwinzern

Ohne #hashtag machen wir ja nix mehr. Die #jungwinzer aus dem #rheingau beispielsweise, die geben ihren #fingerprint ab. Quasi als #fußabdruck. Ein Blick auf die Webseite der Jungwinzer zeigt: im Rheingau gibt’s offenbar mehr Jungwinzer als Haupterwerbswinzer in Sachsen (58:38). Zwei Handvoll von ihnen kamen jetzt nach Dresden: Taste, Talk, Twist lautete der Titel eines Speed-Tastings, bei dem (ich zitiere aus dem Programm) „Kultsommelier Antonios Askitis – #asktoni“ scharf darauf achtete, dass jeder Gast nur exakt fünf Minuten am Tisch einer Winzerin oder eines Winzer stand. Dann drehte der eigens mitgebrachte DJ die Musik hoch und mit tschüss, ahoj oder sonstwie verabschiedete man sich zum nächsten Tisch.

Das ist ein Konzept, dass man mögen kann oder nicht – aber es sorgt dafür, dass man in einer Stunde durch ist und auch keine Winzerin und keinen Winzer ausgelassen hat. An jedem Tisch gab’s exakt einen Wein zu probieren, was ich beim einen oder anderen so richtig schade fand. Speed-Tasting-Profis sind da vielleicht versierter, aber ich kam mit der Taktung nicht hin. Zu charmant die eine Winzerin, zu spannend der Wein bei der anderen, zu viel Nachfragebedarf bei diesem und spannende zu klärende Details bei jenem.

Zum Tasting in Dresden kamen wie geschrieben zehn Winzer*innen. Ein Foto von jedem Tisch? Hat nicht geklappt. Fünf Minuten nur! Deswegen nur: die Auflistung, der Wein und die eine oder andere Anmerkung. Manchmal mit Bild.

Lucas Basting

Weingut Adam Basting

www.weingut-basting.de

2019 Rheingau Riesling Classic (Restzucker 11,3 g/L, Säure 8,6 g/L, Alk. 11,8 % vol – 6,50 €)

spannend: Bastings haben 11 ha Rebfläche, bringen aber nur Weine von 5 ha auf Flasche, die restlichen 6ha gehen als Trauben weg.

David Bott

Weingut Bott

www.weingut-bott.de

Wein von der Mainmündung, 3 ha-Weingut. Vater und Sohn, die beide im Hauptberuf – Winzer sind. Bei anderen Weingütern. Ihr eigener Wein? Hobby mit Anspruch. Mitgebracht eine erste Lage:

2020 Kostheimer St. Kiliansberg, Riesling QbA trocken – Kalkessenz (10 €)

Philipp Corvers

Weingut Corvers-Kauter

www.corvers-kauter.de

36-ha-Weingut, Weinberge über 25 km verteilt. Die Unterschiede der Böden soll man schmecken!

2020 R3 Rheingau Riesling Remastered. Die Visitenkarte, ein Gutswein (9,50 €). Toll!

Sophie Egert

Weingut Egert

www.weingut-egert.de

2019 Oestricher Lenchen, Riesling Spätlese, trocken (8,20 €)

10 ha, Familienweingut. Beste Lagen, hauptsächlich Riesling. Sophie würde gern mehr Sekt machen, sagt sie – hatte aber leider keinen mit, um zu testen…

Michaela Gerhard

Weingut Leon Gerhard

www.weingut-leon-gerhard.de

Familienweingut mit knapp 5 ha, auf 85 % steht Riresling. Im Angebt: 5 Sekte (davon 4 mit traditioneller Flaschengärung), 1 Secco.

„Heinrich“ Riesling-Sekt Hattenheimer Wisselbrunnen, extra brut, traditionelle Flaschengärung. Jahrgang 2019, gerade erst degorgiert (10 €). Spoiler: alle Weine hatte ich gespuckt – den Sekt geschluckt. Lohnte sich.

Tobias Klepper

Weingut Klepper

www.weingut-klepper.de

Familienweingut mit 8 ha, Vater und Sohn machen den Wein, Mutter und Tochter den Gutsausschank. 2/3 Riesling, aber auch Burgunder, Silvaner und Roter Riesling. Den Grauburgunder ließ der Sohnemann lange auf der Maische stehen und präsentierte glasklare roten Sonnenschein, der im Barrique gereift ist.

2018 Red Sunshine Spätlese (8,50 €)

Philipp König

Weingut Robert König

www.weingut-robert-koenig.de

Der Rheingau ist Riesling – außer in Assmannshausen, da ist er Spätburgunder. 8 ha bewirtschaftet Philipp König in den berühmten Weinbergslagen Assmannshäuser Höllenberg, Frankenthal und Rüdesheimer Drachenstein. Auf 90 % steht Spätburgunder. Drei Qualitätsstufen gibt’s bei ihm: Pur, Empor und in der Spitze: Zenit.

2019 Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder Zenit (24,90 €).

Leonie Lippert für Madeleine Ries

Weingut Madeleine Ries

www.ries-wein.de

Vor einem Jahr aus dem elterlichen Weingut (Weingut C. Belz) hervorgegangen. 12 ha mit „individuellem Weinausbau, weg vom Standard, hin zum Bauchgefühl, geduldig und mutig“ (Zitat von der Webseite).

2019er Riesling trocken [Sonnenberg] (7,80 €)

Arne Wilken

Weingut Baron Knyphausen

www.baron-knyphausen.de

Arne Wilken ist Kellermeister im VDP-Weingut Baron Knyphausen – das bei mir als ollem Ostfriesen immer Heimatgefühle weckt, denn Knyphausens Lütetsburg ist ein Radziel meiner Jugend. Sei’s drum. Hier gab’s einen typischen Rheingau-Riesling, denn das Weingut ist Teil der Charta, ein Winzerzusammenschluss mit dem Ziel, den klassischen Rheingauer Riesling zu pflegen und zu bewahren. Gutswein nur, aber sehr guter Wein! Übrigens zu 40% im großen Holzfass ausgebaut.

2019 VDP.Gutswein Riesling Charta, trocken (12,50 €)

Katharina Winter

Weingut Georg Müller Stiftung

www.georg-mueller-stiftung

21 ha bewirtschaftet Familie Winter im VDP-Weingut (Georg Müller war Gründungsmietglied), auf den 25 % Nichtriesling wächst unter anderem Auxerrois. Wird ja viel zu wenig angebaut in Deutschland, und mit dem Riesling zusammen ergibt sich eine wunderbare Kombination aus Schmelz und Knackigkeit.

2020 „Perfect Match“, Auxerrois & Riesling trocken, VDP.Gutswein (9,95 €)

Am Ende des Nachmittags wusste ich dann, was taste bedeutet, hatte auch dem talk gefrönt – nur zum Punkt twist wusste ich immer noch nichts zu sagen. Kann mir das mal jemand erklären, bitte?

Informationen:

fingerprint – Rheingauer Jungwinzer

Mehr Rheingau bei den STIPvisiten