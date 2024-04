Was Tapas sind, glauben wir zu wissen. Was Lendas sind? Beim ersten Besuch – am Abend des ersten Tages des ersten Aufenthalts in Olhāo – wussten wir es nicht, sind aber mittlerweile besser informiert. Das Restaurant liegt in der zweiten (oder dritten, vierten…) Reihe, erfreut sich aber dennoch eines großen Zuspruchs. Und das liegt woran? Das liegt daran, dass es da schmeckt und unkompliziert zugeht! Und wohl auch daran, dass die Preise stabil sind – auf einem für die Gäste sehr freundlichen Niveau.

Wir waren zwei Mal da: gleich am ersten Abend unseres ersten Besuchs in Olhão 2020 – weil das Restaurant gleich um die Ecke der Unterkunft lag und der Besuch somit naheliegend war. Es war Januar, es war kalt – und da das Tapas e Lendas nur noch freie Tische im halbherzigen Innenraum hatte, der im Sommer durch Wegfall der Zeltplanen zur Open Air Terrasse wird, aßen wir mit angezogenen Jacken. Der Wein – ein Wein von der Algarve von der Quitan da Malaca – stand dennoch im Eiskühler: sehr aufmerksam! Das 20-ha-Weingut wurde erst 2010 gegründet, die Weine wachsen in Meeresnähe auf sandigen Böden. Unser war von der Rebsorte Crato Branco – und als Algarve-Novizen, die wir 2020 waren, beeindruckte uns das sehr. Dabei ist Crato nur ein Synonym für Síria, und die ist die fünfthäufigste Sorte in Portugal und auch noch unter einem Haufen anderer Namen bekannt. Reinsortig bekommt man Crato Branco eher selten, sie wird meistens in Cuvées versenkt. So gesehen hatten wir ja doch was Besonderes.

Bei unserem zweiten Besuch (2023) war es nicht ganz so kühl, obwohl auch der wieder im Januar erfolgte. Also saßen wir wieder draußen, aber egal. Bei der Auswahl der Speisen fiel uns auf: die Karte kennen wir. Die gleichen Gerichte – und (weitgehend) die gleichen Preise: Brot 1,20 €, Oliven 1,00 €, Serranoschinken 5,50 € (2024: 7 €), Thunfischpate 2,50 €, Paprika Padrón 3,50 €. Da kommen einem doch die Tränen der Freude! Die Austern sind teurer geworden, die waren mal 1,20 € das Stück und kosten jetzt (also 2024, fast alle anderen Preise sind immer noch so wie gehabt) 1,40 €. Es ging eingangs um die Frage, warum es so voll ist im Tapas e Lendas – und die da gegebene Antwort (es schmeckt und ist unkompliziert) bekommt Zuwachs: es ist preiswert.

Man könnte sich beim einen oder anderen Glas Wein (sagte ich Glas? Es gibt doch auch Flaschen!) und derlei Kleinigkeiten gut über den Abend retten. Wenn es da nicht noch andere verlockende Angebote gäbe, die etwas üppiger sind. Die gebratene (hausgemachte!) Chorizo zum Beispiel, oder gebratener Tintenfisch, oder fantastischer Thunfisch-Tataki. Oder oder oder… Was gut ist: wer auch immer im Service ist, ist nett – und hilft nötigenfalls bei der Auswahl (vor allem, wenn die Augen größer sind als der Magern…): Fant doch erst mal mit dem und dem an und bestellt jederzeit nach, wenn ihr noch was mögt! Im Ernstfall natürlich auch Wein (wie wär’s mit einem Mingorra von Terra d’Uva?)

Tapas e Lendas

R. Dr. Manuel Arriaga 18

8700-493 Olhão

Tel. +351 289 706 429

Reservierungen online thefork.pt

Geöffnet täglich außer So ab 18 Uhr; Di–Sa auch 12–15 Uhr

